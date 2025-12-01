UFC 323: Пётр Ян возвращается за поясом и реваншем. Справится с Двалишвили? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, пройдёт последний номерной турнир года UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выйдет на четвёртую защиту титула в 2025 году. На этот раз его соперником станет россиянин Пётр Ян, с которым они встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец победил единогласным решением судей. Теперь – новый шанс для россиянина.
В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульный бой. Доминирующий чемпион в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против молодого и очень опасного Джошуа Вана.
В рамках этого же турнира Богдан Гуськов попытается попасть в топ-5 полутяжёлого веса и встретится с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.
Также звёздный бывший чемпион Генри Сехудо проведёт заключительный бой в карьере. Его соперник — талантливый Пэйтон Талботт.
«Чемпионат» организует онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🤓 Аналитик UFC: не вижу, что может сделать Ян, чтобы остановить Двалишвили
Бывший боец UFC, а ныне аналитик, американец Дин Томас прокомментировал организацию поединка за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).
«Мераб Двалишвили это совершенно другой уровень. Не знаю, кто способен его сейчас победить. Пётр Ян – отличный боец, он многое умеет, и он очень хорош в том, что делает. Но я не вижу, что он может сделать, чтобы остановить Мераба. Каждый пытался остановить тейкдауны. Но вас бьют, а когда вы пытаетесь ответить, сбивают с ног», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 323
Посмотреть трансляцию турнира UFC 323 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😈 Умар Нурмагомедов: хочу отомстить Мерабу и причинить ему боль, разбивать лицо весь бой
Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов вновь выразил желание провести реванш с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили.
«Конечно, я хочу отомстить Мерабу и причинить ему боль. Мне действительно хотелось бы разбивать ему лицо на протяжении всех пяти раундов», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.
Дата и время турнира UFC 323
Турнир UFC 323 пройдёт в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 по мск.
🫡 Двалишвили объяснил, почему категорически не хочет драться с Волкановски
«Сейчас я чувствую себя комфортно в своей весовой категории. Во-первых, я глубоко уважаю и восхищаюсь Александром Волкановски. Он прекрасный человек, боец и отец, поэтому я бы никогда не смог бросить ему вызов. Во-вторых, у меня есть серьёзный соперник в лице Петра Яна. Уверен, что после этого боя в UFC найдут для меня достойных оппонентов.
Хочу сосредоточиться на своей весовой категории. Если в UFC попросят меня об этом или если в моём дивизионе не окажется по-настоящему сильного соперника и потом смогу всех победить, то, возможно, поднимусь [в полулёгкий вес]. Однако я по-прежнему не хочу драться с Александром Волкановски», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.
Полный кард турнира UFC 323
Основной кард:
Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;
Ян Блахович — Богдан Гуськов.
Предварительный кард:
Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккини — Крис Данкан;
Мэйси Барбер — Карини Силва;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Иво Бараниевски — Ибо Аслан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос.