UFC 323: Пётр Ян возвращается за поясом и реваншем. Справится с Двалишвили? LIVE

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, пройдёт последний номерной турнир года UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выйдет на четвёртую защиту титула в 2025 году. На этот раз его соперником станет россиянин Пётр Ян, с которым они встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец победил единогласным решением судей. Теперь – новый шанс для россиянина.

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульный бой. Доминирующий чемпион в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против молодого и очень опасного Джошуа Вана.

В рамках этого же турнира Богдан Гуськов попытается попасть в топ-5 полутяжёлого веса и встретится с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.

Также звёздный бывший чемпион Генри Сехудо проведёт заключительный бой в карьере. Его соперник — талантливый Пэйтон Талботт.

«Чемпионат» организует онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.