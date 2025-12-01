Царукян и Евлоев остались без титульников. Но у UFC есть этому оправдание

Первые официальные анонсы от UFC на 2026 года вызвали как минимум недоумение в русскоязычном сегменте фанатов смешанных единоборств. Разумеется, из-за главных событий UFC 324 и UFC 325. На первом турнире в мейн-ивент попал поединок за временный пояс в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом, на втором – Алекс Волкановски встретится в реванше с Диего Лопесом.

Устраивать бой за временный пояс и исключать из этого уравнения претендента №1 в лице Армана Царукяна — абсурд . Особенно учитывая, что его место занял либо Гэтжи с рекордом 3-2 в последних пяти поединках, либо Пимблетт, который без боёв добрался до топ-5, а в послужном списке у британца самые громкие победы добыты над «старичками», чей пик давно пройден. Свести кого-то из них в бою с Царукяном было бы намного логичнее.

Можно ссылаться на то, что почти год назад Арман сильно подвёл UFC, слетев с боя против Ислама Махачева в последний момент. Уже тогда было обозначено, что сразу новый титульник Царукяну не дадут. Однако он уже успел подстраховать бой Илии Топурии и Чарльза Оливейры, а также достаточно эффектно разобрался с Дэном Хукером, переработав его во всех аспектах. Но, возможно, в UFC ещё не простили Царукяна и решили «поморозить» его подольше. А если он будет просто сидеть и ждать, то простой вновь затянется, и Армана может кто-то обойти. Например, Макс Холлоуэй, если победит Оливейру. Очень плохая ситуация для Царукяна, однако у UFC есть объяснение такому решению.

Во-первых, несмотря на прогресс Армана в медийном поле, он всё ещё уступает в плане популярности и Гэтжи, и Пимблетту. В том числе поэтому на первый номерной турнир по новому контракту с Paramount в мейн-ивенте эти парни — у них есть большая аудитория. Один привлечёт болельщиков из США, у второго есть европейская фан-база. Во-вторых, на бумаге бой Гэтжи или Пимблетта с Топурией гораздо более безопасный для чемпиона, чем встреча с Царукяном. Там есть вполне реальная возможность собственноручно убить шанс на бой с Исламом Махачевым. Да и сам Матадор открыто говорит, что предпочитает бой не с самым опасным претендентом и первым номером дивизиона, а с Пимблеттом.

Если смотреть на ситуацию только с этой точки зрения, то понять UFC можно – логика тут есть. Но Дана Уайт регулярно говорит, что они в промоушене устраивают бои лучших с лучшими. Бой Гэтжи – Пимблетт не вписывается в этот тезис, при всём к ним уважении. Понятно, что бизнес-составляющая в UFC всегда будет очень важна, однако в данном случае спортивный принцип отодвинули совсем уж далеко .

В полулёгком весе получилась похожая ситуация. Волкановски ещё в декабре планировали свести с Лероном Мёрфи, потом всё переиграли, и поползли слухи, что, возможно, случится сенсация и шанс дадут Мовсару Евлоеву. Но в итоге реванш Волка с Диего Лопесом. Никто не спорит, что бразилец более зрелищный боец, чем Мёрфи и Евлоев, однако ещё и года не прошло с тех пор, как Диего в одну калитку проиграл Волкановски, а после этого успел победить Жана Силву, который даже не входит в топ-10 дивизиона. Достаточно ли этого, чтобы снова получить титульник? Сомнительно.

Диего Лопес Фото: Megan Briggs/Getty Images

Логика и оправдания тут такие же, как и в лёгком весе. Лопес – более медийный и популярный среди болельщиков, плюс это возможность получить чемпиона, который будет представлять и Бразилию, и Мексику (Диего там живёт). Но по спортивному принципу титульник он получать не должен. И тут прокатили даже не столько Евлоева, сколько Мёрфи. Мовсар сам упустил свой шанс, снявшись с боя с Аароном Пико, а вот Лерон этот поединок принял и оформил красивейший нокаут. У Евлоева 9-0 в UFC, он первый в рейтинге дивизиона, у Мёрфи 9-0-1, однако по уровню оппозиции он сильно уступает россиянину. Любой из этих вариантов был бы справедливее реванша с Лопесом.

Показательно, что даже сам Волкановски ждал боя с кем-то из новых претендентов: «Я думал, что в декабре проведу бой против Лерона Мёрфи, но в UFC, очевидно, ждали исхода поединка между Жаном Силвой и Лопесом. Потом они говорят: Лопес. А мы такие: «Мы же только что дрались с ним. Неужели нет никого более достойного? Все знают, что я готов биться с кем угодно». Повторюсь, я считаю, что Мовсар и Лерон заслуживают этого больше… Любой из этих парней. Однако в UFC хотели Лопеса, по крайней мере, все знают, что получат удовольствие».

Да и тренер чемпиона Джо Лопес тоже остался в недоумении: «Это был шок. Без обид, но мы уже побеждали Диего. Мовсар и Лерон на бумаге, вероятно, заслуживали большего».

Искать заговоры против российских бойцов тут смысла нет, дело только в том, что в UFC сделали ставку не на спортивную составляющую . Кому-то такое оправдание покажется слабым, однако это просто придётся принять. Пока непонятно, касается это только первых турниров в новом году или теперь всё большее предпочтение будут отдавать медийке, но тенденция и правда не лучшая. До этого промоушену удавалось более гармонично сочетать бизнес и спортивный принцип, пускай и там тоже проскакивали странные решения в матчмейкинге. Посмотрим, что будет дальше.

Жалеть Царукяна и Евлоева тоже не стоит. В какой-то мере их слёты с боёв с Махачевым и Пико тоже повлияли на ситуацию. Теперь им остаётся только действовать. Особенно Мовсару, который простаивает уже год. Пора принимать бои, побеждать и подтверждать свои претензии на титульник. Это же касается и Царукяна. Сидеть и ждать — худшее, что они могут сделать.