Самый недооценённый чемпион UFC. Почему с Пантожей почти никто не считается

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе пройдёт заключительный номерной турнир года UFC 323. Из-за главного боя вечера между Мерабом Двалишвили и Петром Яном немного в тени остаётся второй титульник, где встретятся Александр Пантожа и Джошуа Ван.

Наилегчайший дивизион традиционно остаётся в тени, так как там не так много по-настоящему зрелищных бойцов, а ростер этого веса так скуден, что за последние годы свои титульные шансы получали Стив Эрцег (три боя в промоушене на тот момент и 10-е место в рейтинге) и дебютант (!) Кай Асакура. Отчасти виноват и Пантожа, который перебил всех топов своего веса ещё до того, как стал чемпионом, а теперь просто штампует защиты, причём с каждым разом выглядит всё увереннее.

Местами странная оппозиция — не повод обесценивать достижения Пантожи. Со времён легендарного Деметриуса Джонсона в дивизионе не было настолько доминирующего чемпиона. Бразилец сейчас идёт на серии из восьми побед (последний раз проигрывал Аскару Аскарову), четыре из которых одержал досрочно. Пантожа сейчас рекордсмен дивизиона по победам (14, уже обошёл Мышонка), рекордсмен по финишам (8), рекордсмен по победам сабмишеном (6), у него вторая по длительности победная серия в истории наилегчайшего веса, второе место по числу титульных побед (5 против 12 у Джонсона) и по количеству защит пояса (4).

Александр Пантожа Фото: Ian Maule/Getty Images

Это с отрывом второй лучший боец в истории дивизиона. Сейчас Пантоже 35 лет, а он по-прежнему не сдаёт и даже прогрессирует в ударке. А в партере он и вовсе безальтернативно лучший в наилегчайшем весе. И это при том, что в лёгких весах, как правило, к 35 годам уже начинается спад. Пантожа с его набором регалий не согласен с такой статистикой и переписывает рекорды, что точно заслуживает признания. И останавливаться чемпион пока не планирует: «Дайте мне три года, и я побью рекорд Деметриуса по защитам. Два боя в год — это 11 титульных защит. Я хочу побить этот рекорд, но не буду зацикливаться на этом».

Однако сам Александр жалуется, что его недостаточно высоко ценят, в результате чего постоянно задвигают в рейтинге pound-for-pound. К примеру, Джек Делла Маддалена, когда только появился в рейтинге P4P, сразу обошёл Пантожу. Относительное признание бразилец получил после победы над Каем Кара-Франсом, когда поднялся в топ-5 лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.

И тогда Пантожа всё равно недоумевал: «Я уступаю только Исламу Махачеву. Пять титульных боев. Восемь побед подряд. Вторая победа сабмишеном, четыре защиты титула — цифры не лгут. Единственный, кого я вижу выше себя — это Ислам Махачев, потому что у него есть на это основания. Я пытаюсь понять рейтинг P4P. Думаю, они учитывают количество побед, может быть, победы над соперниками из топа. Я не знаю, может они считают, что мне нужно победить кого-то вроде Джека Делла Маддалены? Это безумие. Я думаю, пришло время начать уважать наилегчайший дивизион. Джошуа Ван и Брэндон Ройвал провели лучший бой вечера. Я провёл очень хороший бой с Каем Кара-Франсом. Пора людям изменить своё мнение. Наилегчайший дивизион — очень зрелищный, и думаю, пришло время перемен».

К слову, интересно, что как раз Махачев Пантожу признаёт. В своём топ-5 лучших бойцов UFC он поставил бразильца на второе место сразу после себя. Но и несмотря на это, Александр прямо сейчас самый недооценённый чемпион UFC. Против него играет репутация дивизиона, а изменить её будет очень непросто даже при наличии новых ярких бойцов, которые привлекают внимание фанатов. К тому же и медийка у Пантожи не выдающаяся. Он, скорее, тот, кто пробился на вершину только за счёт навыков и только теперь начал набирать популярность.

Сейчас перед Пантожей очередной серьёзный вызов — Джошуа Ван может стать вторым самым молодым чемпионом в истории промоушена (уступит только Джону Джонсу), да и в целом уроженец Мьянмы за последний год невероятно сильно взлетел и в рейтингах, и в глазах болельщиков с руководством. Если Пантожа справится и с ним, то довольно сложно представить, что бразильца остановят в ближайшее время.

И, возможно, тогда Александр сделает скачок от недооценённого чемпиона до бойца, с которым считаются не только в дивизионе «мухачей».