Реванш будет другим. Почему второй бой Двалишвили – Ян сложится совсем иначе

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 323. Основное внимание будет приковано к принципиальному титульному реваншу в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и российским экс-чемпионом Петром Яном. Поединок начнётся в 8:00 мск.

Впервые бойцы встретились друг с другом в октагоне в марте 2023 года, и тот бой многое значил для обоих. Мераб после убедительной победы решением судей начал полноценно выходить из тени Алджамейна Стерлинга, а уже через один поединок завладел поясом. Пётр же тогда потерпел третье поражение подряд – и первое по-настоящему безоговорочное, после чего наконец-то решил взять паузу на восстановление и залечивание травм.

Прошло больше двух лет. Двалишвили сейчас одна из главных звёзд UFC, доминирующий чемпион в легчайшем весе. Мераб с момента боя против Петра провёл пять поединков и во всех одержал победы. Ян же перезагрузил карьеру, выиграл три боя подряд и получил титульный реванш против Мераба. И реванш должен быть совсем другим, нежели первый поединок россиянина и грузина.

Первый бой был разгромным, тут нечего даже обсуждать. Если на его старте Яну ещё получалось защищаться от борьбы (встретил семь из восьми тейкдаунов грузина), да и по количеству ударов преимущество Двалишвили было не таким большим (35 на 20 в пользу Мераба), при том что часть ударов грузина были неакцентированными в клинче, то в дальнейшем Мераб, конечно, поединок забрал безоговорочно. 147 на 75 по акцентированным ударам в пользу чемпиона, фантастические 49 попыток тейкдауна (11 успешных) – Двалишвили в тот вечер был неудержим. Но в реванше такого не будет.

В первую очередь нужно сказать, что Пётр подходит к поединку в совершенно другом состоянии: у него нет за плечами двух подряд поражений судейскими «ограблениями», у него нет тех травм, которые беспокоили его, у него нет какой-то, возможно, недооценки Мераба. Ян перезагрузился и физически, и морально. И тут же нужно сказать, что Двалишвили, при всей его феноменальной кардиоподготовке, точно будет не таким свежим, каким был в первом поединке. Для него это будет уже четвёртый бой за год, то есть по большому счёту Мераб плавно перетекает из одной схватки в другую,, учитывая тренировочные лагеря и подготовку . Два боя прошли всю пятираундовую дистанцию, а поединок с Умаром Нурмагомедовым и вовсе был крайне непростым для Мераба. Рано или поздно организм от накопленной усталости начнёт давать сбои – даже организм такой машины, как Мераб.

Идём дальше. Ян уже объяснял, что из-за травмы ноги не мог полноценно двигаться в том самом поединке, что в бою с таким резким соперником является, пожалуй, ключевым фактором. Если ты начинаешь застаиваться, то даёшь возможность Мерабу провести тейкдаун – и он этой возможностью воспользуется. Что, собственно, Двалишвили и продемонстрировал. Но сейчас у Яна нет проблем с передвижением, и у него будет больше возможностей справляться с борьбой чемпиона.

Многие почему-то списывают борьбу Петра, не считаются с его защитой от тейкдаунов, а ведь Ян очень неплох в этом компоненте. Даже в разгромном первом поединке россиянин пропустил 11 попыток из 49. Для сравнения: Умар Нурмагомедов пропустил от Мераба семь попыток из 30, в процентном соотношении это приблизительно равные показатели. По контролю в партере Умар с Петром тоже показали идентичные цифры в бою с Мерабом: 50 секунд контроля со стороны чемпиона, 43 секунды контроля со стороны претендента в обоих поединках. Так что выходит, что Пётр справился с борьбой грузина не хуже, чем Нурмагомедов . Опять же: Ян и Умар выступали с травмами, в оптимальном состоянии они оба, пожалуй, могут защищаться от тейкдаунов ещё лучше. И в этом ключ к успеху.

Пётр Ян — Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

В ударной технике у Яна точно есть преимущество перед Двалишвили. Стойка Петра разнообразна, он очень хорош на руках, в боксе, у него приличные кики по этажам. Мераб далеко не такой техничный: если он слишком поверит в свои силы после удачной серии побед над хорошими ударниками и станет зарубаться с россиянином в стойке, то у него могут возникнуть проблемы. В чистой ударной технике Ян сильнее, и, безусловно, Пётр будет стараться навязывать именно бой на средней и дальней дистанциях, не позволяя Двалишвили сближаться .

Понятно, что постоянный напор от Мераба, постоянные угрозы проходами в ноги не дают его соперникам полноценно сосредотачиваться на ударной технике. Двалишвили заставляет опасаться его борьбы, думать о защите от переводов, и от этого проседает стойка его оппонентов. В этом основное преимущество грузина — работоспособность, помноженная на «вечное» кардио. Никому в последних боях не удавалось сдерживать Мераба все пять раундов, но в отрезках и тот же Кори Сэндхаген, и уж тем более Умар Нурмагомедов показали, что с чемпионом можно и нужно биться на равных и даже превосходить его.

Стилистически у Петра есть шансы взять реванш у Мераба. Ян вполне может справляться с борьбой Двалишвили, а в стойке у россиянина точно есть превосходство над чемпионом. Не стоит забывать, с каким настроем Ян выходит на этот поединок, как он жаждет поквитаться с грузинским бойцом. Так что от реванша точно стоит ожидать совершенно другого боя – возможно, это будет самый сложный поединок для чемпиона за последние годы.

Пройти опрос можно по ссылке.