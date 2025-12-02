Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Жанибек Алимханулы — Эрисланди Лара, бокс 7 декабря 2025 года, сколько титулов на кону, кто фаворит

Бой за три титула — но без величия. Что не так с карьерой Алимханулы
Игорь Некрасов
Жанибек Алимханулы
Комментарии
Пенсионер Лара — первый серьёзный соперник для Жанибека.

В ночь с 6 на 7 декабря в Сан-Антонио, США, состоится большой вечер профессионального бокса. Возглавит его объединительный поединок между непобеждённым чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибеком Алимханулы из Казахстана и чемпионом мира по версии WBA 42-летним кубинцем Эрисланди Ларой.

Алимханулы называют наследником легендарного Геннадия Головкина, и сходства действительно есть. К примеру, у Жанибека большой любительский бэкграунд, он, как и Головкин, становился чемпионом мира – спустя 10 лет после мирового золота Геннадия. Единственное – до медалей Олимпийских игр, в отличие от титулованного соотечественника, Жанибек так и не добрался: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он остановился в шаге от наград, проиграв в четвертьфинале Камрану Шахсуварлы. У Геннадия и Жанибека даже статистика в любителях примерно одинаковая: 300 побед в 308 боях – у Алимханулы, 345 побед в 350 поединках – у Головкина.

Геннадий теперь проявляет себя в другом качестве:
Головкин возглавил конкурента IBА. Его организация — против российских боксёров
Головкин возглавил конкурента IBА. Его организация — против российских боксёров

Однако в профессионалах Алимханулы пока не достиг того величия, которое было у Геннадия. Хотя при этом Жанибек продолжает оставаться непобеждённым и делает всё, чтобы построить идеальную карьеру. В профессионалах Алимханулы выступает с 2016 года. Как и Головкин, боксирует в среднем весе, и у него два чемпионских пояса – WBO и IBF. В 17 боях Жанибек одержал 17 побед, в 11 случаях нокаутировал своих соперников – на бумаге статистика вполне себе впечатляющая.

Жанибек Алимханулы Подробнее

Но если углубляться, то становится понятно, что серьёзной оппозиции у Алимханулы ещё толком и не было. Например, чемпионские пояса WBO и IBF он завоевал в боях с Дэнни Дигнумом и Винченцо Гуалтьери – парнями, о которых мало кто вообще знал. В последних поединках Жанибек разобрался с Андреем Михайловичем и Анауэлем Нгамиссенге: у обоих были красивые рекорды с «ноликами» в графе поражений, но при этом оба были абсолютно неизвестны широкому кругу. Перед поединком с Михайловичем Жанибек и вовсе попал в скандальную ситуацию: чемпион провёл неудачную весогонку, из-за чего угодил в больницу, получил порцию критики, а сам бой был перенесён. Тем не менее с Михайловичем боксёр из Казахстана позже всё же разобрался, однако репутацию свою всё же запятнал.

Оппозиция Жанибека вызывает вопросы:
Казахстанский чемпион — на «мешковой» диете. Алимханулы опять победил середняка
Казахстанский чемпион — на «мешковой» диете. Алимханулы опять победил середняка

Теперь 31-летний Алимханулы выходит на объединительный бой против Эрисланди Лары, и получается, что 42-летний кубинец, по сути, первый боксёр с большим именем, с которым Жанибек столкнётся на профессиональном ринге. У Лары за плечами не только не менее богатый любительский опыт с золотом чемпионата мира, но и куда более звёздная профессиональная карьера, чем на данный момент у Жанибека. Правда, пик популярности Эрисланди был больше 10 лет назад. За три года до дебюта Алимханулы в профессионалах кубинец уже выиграл свой первый титул чемпиона мира и дал крайне сложный бой Саулю Альваресу, проиграв лишь раздельным решением судей.

Бой Сауль Альварес — Эрисланди Лара

Бой Сауль Альварес — Эрисланди Лара

Фото: Josh Hedges/Getty Images

Конечно, не стоит забывать, что Ларе уже 42 года, что после 2022 года он пропадал с радаров на два года, а после возвращения боксировал только дважды. Поэтому, с одной стороны, Алимханулы боксирует за три чемпионских пояса, с другой – дерётся с пенсионером, так что даже победа не принесёт Жанибеку должного величия, которого достигает обладатель трёх титулов чемпиона мира.

Возможно, после этого боя Алимханулы стоит задуматься о переходе во второй средний вес, где как минимум есть Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд, да и в целом громких вызовов гораздо больше, чем в среднем весе. Особенно если чемпион WBC Карлос Адамес по-прежнему будет избегать поединка с боксёром из Казахстана. А возможно, Кроуфорд и сам заинтересуется поединком с Алимханулы в среднем весе, если Жанибек ярко проявит себя в бою с Ларой и завоюет третий титул. Так что ставки в предстоящем поединке для Алимханулы высокие: нужно выходить и доказывать, что он не только «наследник Головкина», но и вполне самостоятельная сформировавшаяся звезда.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android