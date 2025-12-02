Бой за три титула — но без величия. Что не так с карьерой Алимханулы

В ночь с 6 на 7 декабря в Сан-Антонио, США, состоится большой вечер профессионального бокса. Возглавит его объединительный поединок между непобеждённым чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибеком Алимханулы из Казахстана и чемпионом мира по версии WBA 42-летним кубинцем Эрисланди Ларой.

Алимханулы называют наследником легендарного Геннадия Головкина, и сходства действительно есть. К примеру, у Жанибека большой любительский бэкграунд, он, как и Головкин, становился чемпионом мира – спустя 10 лет после мирового золота Геннадия. Единственное – до медалей Олимпийских игр, в отличие от титулованного соотечественника, Жанибек так и не добрался: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он остановился в шаге от наград, проиграв в четвертьфинале Камрану Шахсуварлы. У Геннадия и Жанибека даже статистика в любителях примерно одинаковая: 300 побед в 308 боях – у Алимханулы, 345 побед в 350 поединках – у Головкина.

Однако в профессионалах Алимханулы пока не достиг того величия, которое было у Геннадия. Хотя при этом Жанибек продолжает оставаться непобеждённым и делает всё, чтобы построить идеальную карьеру. В профессионалах Алимханулы выступает с 2016 года. Как и Головкин, боксирует в среднем весе, и у него два чемпионских пояса – WBO и IBF. В 17 боях Жанибек одержал 17 побед, в 11 случаях нокаутировал своих соперников – на бумаге статистика вполне себе впечатляющая.

Но если углубляться, то становится понятно, что серьёзной оппозиции у Алимханулы ещё толком и не было. Например, чемпионские пояса WBO и IBF он завоевал в боях с Дэнни Дигнумом и Винченцо Гуалтьери – парнями, о которых мало кто вообще знал. В последних поединках Жанибек разобрался с Андреем Михайловичем и Анауэлем Нгамиссенге: у обоих были красивые рекорды с «ноликами» в графе поражений, но при этом оба были абсолютно неизвестны широкому кругу. Перед поединком с Михайловичем Жанибек и вовсе попал в скандальную ситуацию: чемпион провёл неудачную весогонку, из-за чего угодил в больницу, получил порцию критики, а сам бой был перенесён. Тем не менее с Михайловичем боксёр из Казахстана позже всё же разобрался, однако репутацию свою всё же запятнал.

Теперь 31-летний Алимханулы выходит на объединительный бой против Эрисланди Лары, и получается, что 42-летний кубинец, по сути, первый боксёр с большим именем, с которым Жанибек столкнётся на профессиональном ринге. У Лары за плечами не только не менее богатый любительский опыт с золотом чемпионата мира, но и куда более звёздная профессиональная карьера, чем на данный момент у Жанибека. Правда, пик популярности Эрисланди был больше 10 лет назад. За три года до дебюта Алимханулы в профессионалах кубинец уже выиграл свой первый титул чемпиона мира и дал крайне сложный бой Саулю Альваресу, проиграв лишь раздельным решением судей.

Бой Сауль Альварес — Эрисланди Лара Фото: Josh Hedges/Getty Images

Конечно, не стоит забывать, что Ларе уже 42 года, что после 2022 года он пропадал с радаров на два года, а после возвращения боксировал только дважды. Поэтому, с одной стороны, Алимханулы боксирует за три чемпионских пояса, с другой – дерётся с пенсионером, так что даже победа не принесёт Жанибеку должного величия, которого достигает обладатель трёх титулов чемпиона мира.

Возможно, после этого боя Алимханулы стоит задуматься о переходе во второй средний вес, где как минимум есть Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд, да и в целом громких вызовов гораздо больше, чем в среднем весе. Особенно если чемпион WBC Карлос Адамес по-прежнему будет избегать поединка с боксёром из Казахстана. А возможно, Кроуфорд и сам заинтересуется поединком с Алимханулы в среднем весе, если Жанибек ярко проявит себя в бою с Ларой и завоюет третий титул. Так что ставки в предстоящем поединке для Алимханулы высокие: нужно выходить и доказывать, что он не только «наследник Головкина», но и вполне самостоятельная сформировавшаяся звезда.