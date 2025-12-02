Суперцентр в Екатеринбурге, любимый Таиланд и ОАЭ. География тренировок Петра Яна

В ночь на 7 декабря российский боец Пётр Ян примет участие в последнем номерном турнире 2025 года — UFC 323. Соперником россиянина станет грузинский боец Мераб Двалишвили, чей чемпионский пояс в легчайшем весе и будет стоять на кону. Ранее бойцы уже встречались в октагоне, и тогда уверенную победу одержал Двалишвили. Теперь у Яна есть возможность взять реванш и вернуть себе титул, которым он уже владел ранее. Начало турнира — в 2:00 мск, бой Петра стартует около 8:00.

А где тренируется Пётр Ян? Всем известно, что база нашего бойца — Екатеринбург. Именно там Ян выступал на протяжении многих лет, вступил в команду «Архангел Михаил» и превратился в суперзвезду смешанных единоборств. С 2018 года основной тренировочной базой Петра стала свежая «Академия единоборств РМК», где базировались не только бойцы ММА, но и боксёры, кикбоксёры и спортсмены из других единоборств. Однако прогресс не стоит на месте, и начало подготовки к реваншу с Двалишвили Ян уже проводил в абсолютном новом комплексе — «Академия спорта РМК». Конечно, базирующемся всё в том же Екатеринбурге. Комплекс, мягко говоря, очень большой: зона единоборств занимает больше тысячи квадратных метров, тренажёрная зона — 1648 кв. м.

Зал RCC Фото: RCC MMA

«Первое, что меня поразило — это пространства. Большие окна придают тебе свободу, как и высокие потолки. Ну и в целом: посмотрите на тренажёры, оборудование, которое здесь укомплектовано. Я никогда не мог представить, что будут такие залы, что будет доступ у людей к такому», — рассказывал Пётр про свою новую базу.

В Екатеринбурге Пётр тренируется, проводит лёгкие спарринги и занимается работой над физической формой. Однако основную подготовку Ян всё-таки проводит на выездных сборах. Чаще всего россиянин ездит в Таиланд, много работая в знаменитом зале «Тайгер Муай Тай». За такое решение Петра начали критиковать после поражений: многие эксперты считали, что именно в Таиланде боец перестал прогрессировать и превратился в однотипного ударника. Однако большинство побед Яна ковались именно в Таиланде, где россиянин тренировался с далёкого 2014 года. Там Пётр успел поработать с такими звёздами, как Александр Волкановски, Анатолий Малыхин, Рафаэль Физиев и даже боксёр Магомед Курбанов.

Пётр Ян (справа) в зале в Таиланде Фото: Страница Петра Яна в соцсетях

«Таиланд – это атмосфера, которая даёт силы и желание тренироваться. Это главное – правильные люди, правильная энергия, которую я направляю в нужное русло», — рассказывал Пётр.

В своё время Ян успел и потренироваться в США, где работал в легендарном зале American Top Team. Там его спарринг-партнёрами были Марлон Мораес, Кёдзи Хоригути и другие опытные бойцы. Впрочем, перед реваншем с Двалишвили россиянин отказался и от Таиланда, и от США, проведя тренировочный сбор в ОАЭ. В частности, там Пётр провёл несколько тренировок с заслуженным мастером спорта по спортивной борьбе, мастером спорта международного класса по панкратиону, мастером спорта по боевому самбо и ММА Курбаном Гаджиевым. А за две недели до боя Ян отправился в США, где позанимался в знаменитом UFC Performance Institute.

Курбан Гаджиев и Пётр Ян Фото: Страница Петра Яна в соцсетях

Будем надеяться, эти тренировки помогут Яну вернуть пояс и свергнуть Двалишвили. Грузинский чемпион невероятно хорош: он проводит четвёртую защиту титула за год. С другой стороны, такая бешеная активность может и подвести, ведь ресурсы организма не бесконечны даже у такой машины, как Мераб.