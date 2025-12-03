Что у Петра со здоровьем и зачем он купил всем костюмы? Интервью со спарринг-партнёром Яна

7 декабря фанаты смешанных единоборств из России встанут рано утром ради реванша между Петром Яном и чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Это принципиальное противостояние станет главным событием турнира UFC 323, который состоится в Лас-Вегасе и станет заключительным номерным ивентом лиги в текущем году. Для Яна этот бой значит очень много. В преддверии поединка мы поговорили со спарринг-партнёром Петра, который помогал ему готовиться к реваншу, — бывшим чемпионом ACA в наилегчайшем весе Курбаном Гаджиевым.

– Вы впервые работали с Петром в качестве спарринг-партнёра. Можете рассказать, какое впечатление на вас произвёл Ян? Возможно, был какой-то показательный эпизод.

– Пётр произвёл приятное впечатление как в зале, так и за его пределами. В жизни очень щедрый человек, ничего не жалел на подготовку, на ребят, кто помогал ему, то есть на питание и на жильё. Только положительное впечатление о себе оставил. И как мужчина он достойный.

Если говорить про примечательный случай, то он произошёл сразу после нашего приезда в ОАЭ. Мы гуляли по торговому центру. И там он сильно настаивал на том, чтобы все члены его команды выбрали себе костюмы в магазине. Мне лично было неудобно. В общем, заставил нас выбрать себе костюмы.

– А почему Ян решил готовиться к реваншу с Двалишвили именно с вами, учитывая, что до этого вы ни разу вместе не тренировались?

– Это не секрет. Я базовый борец, и мой стиль ведения боя завязан на борьбе. И в спаррингах пытался имитировать то, как работает Мераб. Думаю, у меня неплохо получалось в зале.

– В связи с чем Ян в этот раз решил проходить лагерь в ОАЭ, а не в Таиланде?

– Точных подробностей не могу вам сказать, потому что всё же этот вопрос стоит задавать Петру. Это, наверное, связано с погодными условиями, так как в Таиланде сейчас сезон дождей. Поэтому, если тренироваться в это время там, есть риск подхватить стафилококк и другие болезни. Думаю, он этого опасался и выбрал другую локацию, более удобную, чёткую. И мне кажется, Пётр сделал всё правильно. Вроде бы с кайфом прошли подготовку.

– Насколько сложно готовиться к такому сильному борцу, как Мераб, в такие короткие сроки?

– За такое время ты не станешь борцом, это ясное дело. Но подготовить мышцы к защите от переводов, тактику получилось, тем более с таким багажом, как у Петра. И этих пяти недель сборов, что я был в лагере, достаточно, чтобы «разбудить» организм перед боем и подготовить его к борьбе, если сам человек имеет правильный ментальный настрой. Его тренер Кайрат — очень толковый, поставил уже Петру тактику, а мы помогли Яну физически подготовиться.

– Как оцените физическую и ментальную форму Петра?

– К концу сборов Ян поднабрал. Перед моим отъездом из лагеря у него хорошая форма была, к тому моменту он начал себя хорошо чувствовать и в стойке, и в борьбе, и в функциональном плане. И, говоря про весогонку, я думаю, что она у него не тяжело проходит, поскольку сам Пётр весит немного. Я даже чуть больше весил в моменте. Так что всё должно пройти чётко. Но без трудностей не бывает, поскольку мы знаем потенциал Мераба, и никто не надеется на лёгкий бой. Это было бы глупо. Тем не менее у Петра есть такие удары, которые способны остановить Двалишвили. Надеюсь, он даст волю своим кулакам.

– А насколько здоровым подходит Пётр к реваншу с Двалишвили?

– Я не хочу на этот вопрос так прямо отвечать, потому что редко кто выходит полностью здоровым на поединок. Какие-то микротравмы или болячки остаются. Скажу так: в этот раз у Петра с правой рукой нет проблем. Так что будет намного интереснее. Пока я был в лагере с ней всё было в порядке.

– Были ли какие-то особые требования у Петра к вам как к спарринг-партнёру?

– Такого, чтобы он говорил нам не дорабатывать, не было. Наоборот, Пётр хотел, чтобы мы полностью выкладывались. И в той же борьбе мы так и делали, не жалели его. Это он нас в стойке жалел. В принципе, старались работать в спаррингах аккуратно, поскольку у нас у самих бои были впереди. А что касается борьбы, то пытались работать полноценно.

– Получается в лагере был сделан акцент на борьбе, а вы копировали стиль Мераба?

– Да, именно такая установка была, чтобы Пётр больше защищался, старался вставать из-под соперника и атаковал в стойке. Конечно, полностью геймплан раскрывать не стану. Он есть, и он хороший. Думаю, у Петра всё получится.

– Было ли что-то, чем вас смог впечатлить Пётр за время спаррингов?

– Меня лично он впечатлил тем, что очень хорошо вставал из-под соперника. Поскольку я знаю себя и знаю, что из-под меня сложно встать. А Пётр очень хорошо делал это не только при работе со мной. И ещё Пётр впечатлил тем, что дышит хорошо. Эти вещи могу выделить. Но мы понимаем, что одним вставанием из партера бой не выиграть. И Мерабу тоже контроль не нужен. Он будет мучить, переводить. Поэтому готовились под это.

Тренировка Петра Яна Фото: Chris Unger/Getty Images

– Вы затронули аспект борьбы, а в стойке было ли что-то, чем он вас так же удивил?

– В стойке он, конечно, любого удивит! Мы же понимаем это. Опять же, он нас жалел, не выходил сносить. Да, у нас цель была, чтобы он дал нам почувствовать себя в стойке, особенно по корпусу. А мы обманки так же закидывали, как это делает Мераб. Качает верх и низ руками, потом борьбу подключает. Но Пётр, так скажем, осторожничал, придерживал силу.

– Как вам защита Петра от переводов?

– Она на уровне. Однако сейчас перехваливать не буду. Мы тоже могли переводить его, но не так легко. И к концу сборов он защищаться стал тоже очень хорошо, а вставать начал ещё лучше.

– А вы просматривали записи выступлений Мераба?

– Нет, это уже дело тренера, Кайрата. Он в этом деле очень толковый. Мы работали уже чисто под его тактические установки.

– На ваш взгляд, Мераб за эти два года спрогрессировал как боец?

– Нет, он остался на том же уровне, просто стал более уверенным в себе. Это тоже может сыграть и хорошую, и плохую роль. Поскольку есть шанс, что это перерастёт в самоуверенность, и такому можно накидать. Но это будет плюс для нас, хотя надеяться нельзя на этот фактор, просто маловероятно. Мы готовились полноценно. Как я вижу, Мераб делает одно и то же. Просто никто не смог противостоять этой темповой борьбе.

Мераб Двалишвили Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

– Что скажете насчёт борьбы Мераба?

– Он менее техничный, однако более агрессивный. И берёт за счёт темпа. В стойке накидывает по этажам, двигается много, отвлекает, а потом переводит.

– Насколько важным фактором будет то, что для Мераб этот бой – четвёртый в году?

– Я не думаю, что это будет один из решающих факторов. Но это может сказаться, поскольку он не будет так хорошо дышать, как в предыдущих поединках. Конечно, всякое может случиться. И Двалишвили свой организм знает, понимает. Если Мераб не мучится на весогонках, то не думаю, что стоит придавать этому большое значение.

– Правильно ли поступил Пётр, когда решил выйти на первый бой с Мерабом травмированным?

– Я, конечно же, не стану говорить, что это была ошибка с его стороны. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что тоже принимал бои в таком состоянии, когда нужно было не выходить, и потом жалел. Думаю, ему не надо было выходить, лучше бы восстановился. Но это, опять же, каждый сам решает. На бой надо выходить здоровым и без серьёзных травм.

– Каков ваш прогноз на реванш Петра с Мерабом?

– В третьем раунде Пётр сможет поймать его в стойке и закончит бой техническим нокаутом.