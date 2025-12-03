Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и обладатель поясов WBA, WBC и IBF Александр Усик прервал молчание, связанное с его будущим. Украинец выступил с заявлением, что вернётся в ринг в 2026 году, но имя потенциального соперника вызывает недоумение. Александр хочет провести бой против 40-летнего Деонтея Уайлдера.

«В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Почему Уайлдер? Говорят, он уже не такой сильный, как раньше? Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксёр. Он является одним из величайших супертяжеловесов последних 10 лет», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.

В июле 2025 года Александр на время вернул себе титул абсолютного чемпиона мира. Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и забрал пояс IBF, который сам же ранее оставлял вакантным ради реванша с Тайсоном Фьюри. После уверенной победы над Дюбуа Усик взял паузу, которая сильно затянулась. Александр сослался на травму спины и потребовал отсрочки от обязательной защиты пояса WBO против временного чемпиона Джозефа Паркера, а позже и вовсе отказался от титула. Усик хранил молчание относительно своего будущего, пока неожиданно для многих не заявил о желании провести бой с Уайлдером.

Почему неожиданно? Потому что поединок с Деонтеем со спортивной точки зрения не значит ровным счётом ничего. Некогда один из самых устрашающих нокаутёров «королевского дивизиона» уже давно прошёл свой пик. Уайлдер в последних шести боях потерпел четыре поражения, а победа над никому не известным Тайрреллом Херндоном никак не перекрывает все остальные провалы Деонтея. Сейчас Бронзовый бомбардировщик располагается на 13-й строчке в рейтинге WBC, в других организациях он не входит даже в топ-15. И это претендент на три титула чемпиона мира?

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Да, Деонтей – большое имя в современном боксе, и к поединку с ним проявляют интерес многие известные боксёры. Но одно дело, когда, например, такой бой хочет провести Энтони Джошуа, чтобы убить двух зайцев сразу – хорошо заработать и добавить в своё резюме фамилию Уайлдер, или же когда к такому «хайповому» поединку стремятся Джейк Пол и Фрэнсис Нганну. И другое дело, когда встречи с пробитым ветераном ищет лучший тяжеловес мира на сегодняшний день.

Такое решение означает лишь одно – Усик уже находится на завершающей стадии своей карьеры, и он потерял мотивацию проводить большие со спортивной точки зрения поединки. Александра вызывает на бой непобеждённый Фабио Уордли, который недавно досрочно финишировал Джозефа Паркера и теперь владеет сразу двумя временными титулами. Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть противостояние Усика с другим британцем – молодым и крайне амбициозным Мозесом Итаумой. Есть временный чемпион WBC Агит Кабайел, который не против разделить ринг с Усиком. В общем, предложений от реальных претендентов масса, но, кажется, Александр уже устал кому-то что-то доказывать, в нём не осталось мотивации готовить себя к очередной «войне».

Поединки с Уордли, Итаумой, Кабайелом принесут Усику только риски со спортивной точки зрения, вряд ли победа над кем-то из этой троицы укрепит наследие украинца. Много заработать на таких поединках тоже не удастся: условная афиша Усик – Кабайел не особо впечатляет. Другое дело – бой с Уайлдером. Особых рисков он не несёт, вряд ли 40-летний Деонтей сумеет навязать хоть какое-то сопротивление Усику. А заработать на таком поединке можно в разы больше.

И да, возможно, Усик хочет собрать в свою «коллекцию» всю большую тройку. Джошуа, Фьюри и Уайлдер долгое время были самыми большими звёздами «королевского» дивизиона и правили в нём. Энтони и Тайсона Александр побил по два раза, победа над Деонтеем была бы красивым последним аккордом в карьере. Представители команды Уайлдера, кажется, не особо ожидали такого вызова, сделали вид, что у Бронзового бомбардировщика много интересных предложений, но, так и быть, вписали Усика в список возможных соперников.

«Усик — это великий чемпион. У нас есть планы на следующий год, и мы хотели бы, чтобы Александр Усик входил в них. Если получим подходящее предложение, то будем открыты к этому бою», — приводит слова менеджера Уайлдера Шелли Финкеля портал Sky Sports.