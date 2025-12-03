Обида или раскрутка? Зачем Орловский нелепо оскорбляет Емельяненко

Весной 2026 года ожидается масштабный и громкий реванш двух легендарных бойцов – Фёдора Емельяненко и Мирко Филиповича, более известного как КроКоп. 20 лет назад их противостояние в Pride было признано лучшим боем года и лучшим боем десятилетия. Теперь ветераны решили ещё раз выяснить отношения: на этот раз – в боксёрском ринге.

«Изначально мы вели переговоры, чтобы провести этот бой в Японии. К сожалению, в силу определённых причин организовать поединок там не получилось. И наши сербские друзья подхватили эту идею. Я вызвал Мирко на поединок, и он предварительно дал согласие. Бой планируется в марте- апреле 2026 года. Сейчас мы начнём детальное обсуждение контракта. Поединок пройдёт по правилам бокса. Я бы хотел показать всем миру, что и самбисты могут боксировать», — приводит слова Емельяненко «Газета.Ru».

Емельяненко официально завершил карьеру в феврале 2023 года. Тогда Фёдор уступил Райану Бейдеру в титульном поединке в Bellator и повесил перчатки на гвоздь. При этом Последний Император неоднократно заявлял, что совсем не против попробовать себя в боксе. Фёдор стал раскручивать потенциальный поединок с Майком Тайсоном, но не сложилось: Железный Майк выразил уважение Фёдору и заявил, что не собирается драться с легендарным россиянином.

После Емельяненко на время оставил эту идею, однако вернулся к ней в 2025 году. Причём обозначил несколько конкретных имён потенциальных соперников.

«Я сделал пару операций небольших, вот сейчас восстанавливаюсь. Выносливость уже восстановил. Надо физическими данными заниматься. После этого уже можно будет говорить о поединке. Но, скажем, в MMA я уже не потяну из-за травм. Однако бокс мне очень интересен. Я бы хотел подраться с самбистом, который ещё бьёт боксёров. Разговоры идут разные. Андрей Орловский там фигурирует. Мирко Филипович вроде готов провести поединок», — говорил Фёдор в начале года.

Бой Фёдор Емельяненко — КроКоп Фото: Tomokazu Tazawa/Getty Images

И теперь, вероятно, склонился к варианту с легендарным КроКопом. Бойцы, к слову, периодически вспоминают друг друга и не дают забыть их эпичную битву в Pride. В 2013 году Емельяненко отреагировал на поражение Мирко от Алексея Олейника в том ключе, что Филипович уже стар и пора заканчивать со спортом. Хорват в долгу не остался и аналогично высказался в адрес Емельяненко после того, как россиянин в первый раз проиграл Райану Бейдеру.

В прошлом году пути Фёдора и Мирко пересеклись в PFL, где оба выступали в качестве наставников. Ученик Емельяненко Валентин Молдавский встретился в октагоне с Анте Делией, которого наставлял Филипович, и противостояние приобрело особую интригу. Молдавский нокаутировал Делию и принёс Фёдору ещё одну победу над КроКопом. Теперь же легендарные бойцы хотят устроить новый раунд очного противостояния, который точно вызовет интерес у фанатов ММА по всему миру.

Но, как оказалось, не все остались в восторге от идеи реванша Фёдора и Филиповича. В стороне оказался Андрей Орловский, который рассчитывал на реванш с Емельяненко. В январе 2009 года Последний Император оформил один из самых ярких нокаутов в своей карьере, вырубив Орловского одним ударом. Все эти годы Андрей вынашивает в себе идею реванша и грубо высказался в адрес россиянина после его слов о потенциальном бое с Мирко.

«Фёдор лучше поедет бить старого Мирко, который после микроинсульта. Факт остаётся фактом. Ни два, ни полтора. Емельяненко — ссыкло. Не Александр, другой Емельяненко», — сказал Орловский во время общения с фанатами в социальных сетях.

Андрей после увольнения из UFC ищет себя в других дисциплинах: одержал победы в лигах Dirty Boxing и BKFC, а совсем недавно успешно дебютировал в профессиональном боксе. И всё это время Андрей пытался вызвать Емельяненко на бой, всячески задевая Последнего Императора, ведь реванш с Фёдором не сравнится ни с какими другими предложениями Орловского ни в спортивном, ни в финансовом плане. Но пока безуспешно.

Оскорбления Орловского, конечно, выглядят нелепо. Когда человек, который улетал в глухой нокаут от Фёдора, начинает говорить, что тот теперь его боится, ничего, кроме саркастической улыбки, это не вызывает . Да, Андрей сейчас объективно находится в лучшей физической форме, потому что ещё в прошлом году выступал в UFC, а сейчас продолжает оставаться активным и побеждать в других дисциплинах, а Фёдор не дрался почти три года. Но это совершенно не значит, что Емельяненко испугался Питбуля: россиянин уже один раз показывал разницу в уровнях .

Бой Фёдор Емельяненко — Андрей Орловский Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Сейчас Фёдор сделал выбор в пользу Филиповича, потому что это потенциально более прибыльный и масштабный поединок. Всё-таки противостояние Фёдора с КроКопом – это афиша куда более высокого уровня, нежели бой Емельяненко и Орловского. Но если поединок с хорватом пройдёт по сценарию Последнего Императора, если он успешно дебютирует в боксе, то, вероятно, захочет и дальше выступать. Поэтому за оскорблениями Андрея, вероятно, скрывается не только обида, но и попытка раскрутить их реванш и занять очередь в списке потенциальных соперников Фёдора. К слову, возможный бой Орловского и Емельяненко тоже вызывает немалый интерес в мире единоборств.

«Я бы очень хотел увидеть поединок Фёдора и Андрея. Понятия не имею, кто бы победил. Уважаю обоих. Являюсь огромным фанатом Фёдора. И я был бы горд за обоих. Они возрастные бойцы, через многое прошли. Поэтому людям было бы это интересно», — сказал экс-чемпион UFC Джон Джонс в интервью на YouTube-канале «Sport24: Культура битья».