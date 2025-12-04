Скидки
Главная Бокс/ММА Статьи

Петр Ян — Мераб Двалишвили 2, реванш, пресс-конференция UFC 323, 7 декабря 2025 — Live

Пресс-конференция UFC 323: Ян уже успел раздать огня на микрофоне. Что будет дальше? LIVE
Яхья Гасанов
Пресс-конференция UFC 323: Ян — Двалишвили 2
Мераб тоже может жёстко ответить.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, пройдёт заключительный номерной турнир года UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили будет проводить четвёртую защиту титула в 2025 году. Его соперником станет экс-обладатель титула Пётр Ян, с которым они уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против молодого уроженца Мьянмы Джошуа Вана.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван
07 декабря 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Джошуа Ван

Бывший двойной чемпион организации Генри Сехудо выйдет на прощальный бой в карьере и встретится с талантливым и нерейтинговым Пэйтоном Талботтом.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт
07 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Генри Сехудо
Не началось
Пэйтон Талботт

В рамках этого же турнира Богдан Гуськов получает шанс попасть в топ-5 полутяжёлого веса и будет биться с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Ян Блахович — Богдан Гуськов
07 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ян Блахович
Не началось
Богдан Гуськов

В ночь на 5 декабря состоится пресс-конференция, посвящённая турниру. Там же пройдут первые битвы взглядов участников главного карда UFC 323.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Разговор с человеком, который помогал Яну готовиться к бою:
Что у Петра со здоровьем и зачем он купил всем костюмы? Интервью со спарринг-партнёром Яна
Эксклюзив
Что у Петра со здоровьем и зачем он купил всем костюмы? Интервью со спарринг-партнёром Яна
Live Яхья Гасанов

👀 Стерлинг рассказал, кто победит в реванше между Двалишвили и Яном на UFC 323

«Я ставлю на то, что Мераб выиграет досрочно. Я могу представить, что это произойдёт где-то в третьем или четвёртом раунде… техническим нокаутом. Это было бы безумие. Думаю, Яна очень трудно заставить сдаться. У меня был его шейный захват, и я действовал грамотно, но всё равно не смог его добить. Как бы ни сложился бой, выиграет Двалишвили или проиграет, официально станет величайшим бойцом в истории легчайшего веса», — приводит слова Стерлинга Bloody Elbow.

08:35 Яхья Гасанов

🤨 Ян — о бое с Мерабом Двалишвили: всё против меня, подумайте, какое это давление

«Просто подумайте: я прилетел через весь мир, возвращаюсь на реванш со Стерлингом или Мерабом у них дома. Всё против меня. Подумайте, какое это давление, как это тяжело — конечно, мне это даётся намного труднее, чем им», — приводит слова Яна MMA Fighting.

08:20 Яхья Гасанов

😑 Мераб рассказал, как хочет победить Яна

«Финиш был бы хорош. Но все знают, что никто так и не смог завершить бой с Петром Яном досрочно. У него были поражения раздельным решением, а единственное единогласное — от меня. В остальном он проигрывал только по очкам — он действительно хорош. Сейчас я просто сосредоточен на этом бое: восстановиться и победить. Это всё, чего я хочу. Но финиш, конечно, был бы приятным бонусом», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

08:20 Яхья Гасанов

Где смотреть пресс-конференцию UFC 323

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

08:19 Яхья Гасанов

🤓 Аналитик UFC: не вижу, что может сделать Ян, чтобы остановить Двалишвили

Бывший боец UFC, а ныне аналитик, американец Дин Томас прокомментировал организацию поединка за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Мераб Двалишвили это совершенно другой уровень. Не знаю, кто способен его сейчас победить. Пётр Ян – отличный боец, он многое умеет, и он очень хорош в том, что делает. Но я не вижу, что он может сделать, чтобы остановить Мераба. Каждый пытался остановить тейкдауны. Но вас бьют, а когда вы пытаетесь ответить, сбивают с ног», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.

08:19 Яхья Гасанов

Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 323

Пресс-конференция перед турниром UFC 323 пройдёт в ночь на 4 на 5 декабря. Начало мероприятия — в 04:00 по московскому времени.

08:18 Яхья Гасанов

😈 Умар Нурмагомедов: хочу отомстить Мерабу и причинить ему боль, разбивать лицо весь бой

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов вновь выразил желание провести реванш с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили.

«Конечно, я хочу отомстить Мерабу и причинить ему боль. Мне действительно хотелось бы разбивать ему лицо на протяжении всех пяти раундов», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

08:18 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 323

Посмотреть трансляцию турнира UFC 323 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

08:18 Яхья Гасанов

08:17 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 323

Турнир UFC 323 пройдёт в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 по мск.

08:17 Яхья Гасанов

🔮 Немков поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и Мераба Двалишвили

«Шансы у Петра хорошие. Мераб классно работает и в борьбе, и в стойке, дышит. Но у Петра есть удар, кардио. Ян сделал перезарядку в карьере, восстановился. Дай бог, сейчас не будет травм. И Пётр завоюет пояс. А если победить Мераба, который перебил всех в дивизионе… Тем ярче будет победа. И тем круче будет считаться этот пояс. Шансы – 50 на 50», — сказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

08:16 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 323

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;
Ян Блахович — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккини — Крис Данкан;
Мэйси Барбер — Карини Силва;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Иво Бараниевски — Ибо Аслан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос.

