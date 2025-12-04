Пресс-конференция UFC 323: Ян уже успел раздать огня на микрофоне. Что будет дальше? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, пройдёт заключительный номерной турнир года UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили будет проводить четвёртую защиту титула в 2025 году. Его соперником станет экс-обладатель титула Пётр Ян, с которым они уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец победил единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против молодого уроженца Мьянмы Джошуа Вана.

Бывший двойной чемпион организации Генри Сехудо выйдет на прощальный бой в карьере и встретится с талантливым и нерейтинговым Пэйтоном Талботтом.

В рамках этого же турнира Богдан Гуськов получает шанс попасть в топ-5 полутяжёлого веса и будет биться с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.

В ночь на 5 декабря состоится пресс-конференция, посвящённая турниру. Там же пройдут первые битвы взглядов участников главного карда UFC 323.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.