Избиение Альдо или хай-кик с Фейбером? Выбираем лучшую победу Яна

В предстоящие выходные в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир UFC в уходящем году – UFC 323. В главном событии вечера экс-чемпион лиги Пётр Ян постарается вернуть пояс в Россию и проведёт титульный бой в легчайшем весе против доминирующего чемпиона Мераба Двалишвили.
Пётр Ян – один из самых узнаваемых российских бойцов в главной лиге мира. В карьере Беспощадного было множество ярких побед, в преддверии реванша с Мерабом Двалишвили мы собрали самые запоминающиеся, а какая из них лучшая – решать вам.
14 декабря 2019 года. Бой против Юрайи Фейбера
Под занавес 2019 года Пётр получил первого статусного соперника в UFC. Он вышел в октагон против бывшего претендента на титул и члена Зала славы Юрайи Фейбера… Россиянин на протяжении трёх раундов избивал Фейбера. В середине второго раунда Пётр серией прямых буквально сбил оппонента с ног, «накидав» массу добивающих ударов в партере. Юрайя пережил это, поднялся в стойку, однако пропустил жёсткий локоть от Петра из клинча – и снова рухнул на пол. Американец продемонстрировал чудеса стойкости и сумел «дожить» до третьего раунда, но в самом его начале Ян вновь отлично сработал на выходе из клинча: на этот раз Пётр достал Фейбера брутальным хай-киком, и после очередного падения Юрайи рефери остановил бой – доминирующая победа Яна.
12 июля 2020 года. Бой против Жозе Альдо
Летом 2020 года Ян провёл первый титульный бой в UFC. В поединке за вакантный пояс россиянин встретился с легендарным Жозе Альдо – лучшим полулегковесом в истории промоушена. Несмотря на солидный возраст, бразилец доставил Яну немало проблем. При этом в разменах Пётр смотрелся лучше, справлялся с попытками Жозе пройти в борьбу и в своём стиле разбирал бразильца за счёт бокса. В поздних раундах преимущество россиянина становилось всё более очевидным, а в пятом отрезке Ян оформил финиш. Пётр апперкотом опрокинул бразильца на канвас и принялся жёстко добивать соперника. Рефери до последнего давал шанс Альдо на спасение, Жозе пропустил очень много ударов в партере, его лицо было полностью в крови. В итоге судья всё же остановил избиение легендарного бразильца, и Пётр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
15 сентября 2018 года. Бой против Джин Су Сона
Второй поединок Петра Яна в UFC состоялся в Москве. В соперниках у него оказался кореец Джин Су Сон, который шёл на серии из четырёх побед. Перед поединком Джин провалил взвешивание, поэтому бой прошёл в промежуточном весе, что добавляло корейцу преимущества. Тем не менее Ян согласился на бой и выдал очередное яркое выступление. На протяжении трёх раундов бойцы не стеснялись идти в размены, жёстко зарубались на руках. Инициативой владел Пётр, который навязывал сопернику свой темп и прессинг, очень много бил и попадал. Всего Джин пропустил от Яна 87 акцентированных ударов в голову, но при этом остался на ногах до конца боя. Пётр забрал победу судейским решением и получил первый бонус в UFC за бой вечера.
23 ноября 2024 года. Бой против Дейвисона Фигейреду
В конце 2024 года Пётр Ян получил в соперники бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду. Бразилец отлично перебрался в новую для себя категорию, победил Роба Фонта, Коди Гарбрандта и Марлона Веру, так что испытание для Петра было серьёзное. И в первом раунде Дейвисон попытался предложить Яну свою борьбу, но с переменным успехом. В стойке же Пётр перебивал бывшего чемпиона, и разница в уровне ударной техники бросалась в глаза. Фигейреду просто не справлялся с напором и агрессией Яна, который планомерно перебивал бразильца на руках, вставлял жёсткие кики и даже успешно бросал соперника, хотя Дейвисон хорош в борьбе. От раунда к раунду россиянин только набирал обороты, и ни у кого не было сомнений, что Пётр заберёт бой судейским решением.
30 октября 2021 года. Бой против Кори Сэндхагена
На UFC 267 Ян вернулся в поединке за временный пояс. Пётр обидно проиграл Алджамейну Стерлингу дисквалификацией и утратил полноценный титул, а получить реванш не мог, поэтому согласился на бой за временный пояс. Поединок с одним из лучших ударников дивизиона Кори Сэндхагеном стал настоящим украшением турнира. На протяжении пяти раундов бойцы отчаянно рубились в стойке, разменивались жёсткими комбинациями. Нарезки с попаданиями Яна в этом поединке можно пересматривать вечно: отличная комбинация из бэкфиста и хука, мощнейшие кроссы, брутальный хай-кик. Пётр провёл отличный поединок, в котором перебил топового соперника.
23 июня 2018 года. Бой против Теруто Исихары
Летом 2018 года Пётр Ян дебютировал в UFC на сингапурском турнире промоушена. В соперниках у россиянина оказался японец Теруто Исихара. Исихара проиграл три из четырёх поединков перед боем с Яном, в том числе и Артёму Лобову, так что Пётр был фаворитом. Россиянин с первых минут включил фирменный прессинг, заставлял Теруто постоянно отступать и искать спасение в борьбе. В одном из эпизодов Ян зажал японца у сетки, выбросил сдвоенный боковой справа, добавил левый прямой и левый оверхенд – и Исихара рухнул на пол. Японец сумел подняться, несмотря на потрясение, но скоро Пётр настиг соперника правым кроссом, и Теруто снова рухнул на канвас. На этот раз рефери поспешил остановить избиение – яркий дебют Яна в UFC.
15 апреля 2017 года. Реванш с Магомедом Магомедовым
В марте 2016 года Пётр Ян потерпел первое поражение в карьере. Кровавый титульный бой в ACB с Магомедом Магомедовым дошёл до судейского решения, где на карточках победа досталась Магомедову. Это решение подверглось серьёзной критике, многие посчитали, что в поединке как минимум должна была быть зафиксирована ничья. Через год бойцы снова встретились в клетке. На этот раз Ян показал более убедительное выступление, справился с борьбой Магомедова, а в стойке перебил действующего чемпиона. По итогам пяти раундов Пётр взял реванш и стал чемпионом ACB – это была, пожалуй, самая значимая победа в российской карьере Беспощадного.
23 декабря 2018 года. Бой против Дугласа Силвы де Андраде
В конце 2018 года Пётр Ян, впечатливший матчмейкеров уверенным дебютом в UFC, получил в соперники 14-го номера рейтинга легчайшего веса Дугласа Силву де Андраде. Бразилец с первых минут боя попал под прессинг от Яна, который постоянно шёл вперёд, напирал, выбрасывал жёсткие серии. Во втором раунде россиянин продемонстрировал, что и в борьбе вполне неплох. Пётр перевёл Дугласа на землю после того, как отбил соперника коленями в клинче. В партере россиянин не отпускал бразильца и активно его избивал, вставляя локти. К концу второго раунда на лице бразильца были серьёзные сечки и гематомы, врач не разрешил Дугласу продолжать поединок, а Ян ярко ворвался в рейтинг легчайшего веса.