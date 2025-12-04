Избиение Альдо или хай-кик с Фейбером? Выбираем лучшую победу Яна

В предстоящие выходные в Лас-Вегасе, США, состоится заключительный номерной турнир UFC в уходящем году – UFC 323. В главном событии вечера экс-чемпион лиги Пётр Ян постарается вернуть пояс в Россию и проведёт титульный бой в легчайшем весе против доминирующего чемпиона Мераба Двалишвили.

Пётр Ян – один из самых узнаваемых российских бойцов в главной лиге мира. В карьере Беспощадного было множество ярких побед, в преддверии реванша с Мерабом Двалишвили мы собрали самые запоминающиеся, а какая из них лучшая – решать вам.

Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.