Глупость или непрофессионализм? Наследник Головкина разваливает собственную карьеру

В ночь на 7 декабря в Сан-Антонио, США, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Возглавить его должен был непобеждённый чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы, который наконец-то добился боя с относительно серьёзным с точки зрения имени соперником. Пускай это был и 42-летний Эрисланди Лара, зато кубинец — действующий чемпион мира по версии WBA. То есть у казахстанца был реальный шанс заполучить в коллекцию третий пояс и вскоре попытаться стать абсолютным чемпионом, а там уже и денежный бой с Теренсом Кроуфордом на горизонте бы замаячил.

Однако все эти красивые перспективы разрушены, растоптаны и забыты. Причина — положительный допинг-тест Алимханулы. Сначала об этом сообщили авторитетные инсайдеры, а потом уже и VADA, которое брало тест, опубликовало заключение — боксёр попался на мельдонии, который входит в список запрещённых веществ уже почти 10 лет . Причём несколько недель назад Жанибек сообщал, что сдал тест для VADA и выступает за чистый спорт. А в итоге такой казус.

Сам боксёр уже вышел на связь и ожидаемо заявил, что будет запрашивать вскрытие пробы «Б»: «Я всегда поддерживал чистый спорт, вы это прекрасно знаете. Я был удивлен, когда прочитал новости. VADA взяло первый тест и сказало, что всё чисто. Я не менял приём витаминов. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный».

Жанибек Алимханулы Фото: Steve Marcus/Getty Images

Практика показывает, что пробы «Б» очень редко отличаются от первых тестов, поэтому шансы Алимханулы на оправдание весьма малы. И в Premier Boxing Champions уже подсуетились и пересобрали бой для Лары — его новым соперником стал Йохан Гонсалес, который уже побеждал кубинца несколько лет назад. Венесуэлец, как пишут, и так готовился страховать поединок, так что без проблем принял бой и теперь получает шанс стать чемпионом мира.

А что Алимханулы? Для начала он будет дожидаться вскрытия пробы «Б». Если она окажется положительной, то казахстанского спортсмена ждут дисквалификация и, скорее всего, лишение поясов . В WBO уже запросили у команды Жанибека пояснения по данной ситуации. Организация подтвердила, что у боксёра обнаружен мельдоний и начато расследование. Глава WBO Густаво Оливьери сообщил, что у Алимханулы есть возможность предоставить все необходимые доказательства по поводу попадания вещества в его организм. Но при этом подчеркнул, что существуют стандарты ответственности, согласно которым спортсмены должны контролировать, что попадает в их организм. По сути, Алимханулы дают понять, что даже если мельдоний оказался в организме случайно, то вины с него это не снимает. Так что лишение пояса тут более чем вероятно.

Почти всю профессиональную карьеру Алимханулы критиковали за то, что в его резюме нет больших имён и боёв. Отчасти это и сам дивизион такой, тут явно наметился кризис, но, с другой стороны, и Жанибек не блистает в медиа и, будучи чемпионом с двумя поясами, остаётся неизвестным широкой публике. В своё время Геннадий Головкин пробил похожий барьер просто тем, что разносил абсолютно всех, кого ему дают, и в итоге стал звездой. Алимханулы мог пойти по этому пути, однако сейчас, если сбудутся худшие опасения, он потеряет пояса, не получит ни шанса провести большой бой в ближайшее время и точно не встретится с Кроуфордом. Плюс подмоченная репутация пойдёт бонусом, и придётся начинать восхождение заново.

Сама ситуация с проваленным допинг-тестом выглядит странно. Первый тест был сдан без проблем, и проба показала отрицательный результат, но уже вскоре Жанибек получил положительный результат. Можно ли предположить, что Алимханулы умудрился принять какой-то препарат между этими пробами, думая, что больше никаких тестов не потребуется? Если так, то это большая глупость, из-за которой под угрозой теперь вся карьера. Можно ли сформировать тут теории заговора? Сложно сказать, кому это нужно и зачем. В дивизионе нет громких имён, тех, кого нужно продвинуть вперёд Жанибека. Другие чемпионы – Лара и Карлос Адамес – не далеко ушли в плане медийной составляющей, по такой логике можно было «устранить» и их.

Жанибек Алимханулы Фото: Steve Marcus/Getty Images