Теперь — без политики и ненависти. Как Двалишвили и Ян начали уважать друг друга

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе пройдёт заключительный номерной турнир уходящего года UFC 323. Пётр Ян попытается вернуть себе пояс чемпиона организации в легчайшем весе, однако для этого нужно будет пройти Мераба Двалишвили, который набрал очень мощный ход, и уже многие считают грузинского спортсмена величайшим бойцом в истории этого дивизиона. Для Яна это не только спортивный вызов высшей степени сложности, но и возможность поквитаться за поражение, случившееся больше 2,5 года назад.

В марте 2023 года Ян шёл на серии из двух поражений, очень спорных (в реванше с Алджамейном Стерлингом и в бою с Шоном О’Мэлли), но тем не менее. Тогда он должен был возглавить турнир серии Fight Night, и в соперниках был Двалишвили. На тот момент Мераба не котировали так высоко, как сейчас, и на бумаге многие ожидали уверенной победы от Яна. Неделя перед боем получилась напряжённой, и в первую очередь из-за Мераба и его слов.

Для Двалишвили это поединок был личным, чего он и не скрывал: «Я просто хочу выиграть этот бой, вот и всё. Это лучше, чем выиграть титул, потому что это не просто бой. Для меня это личное. Вся моя страна поддерживает меня. Ни для кого не секрет, что Россия плохо относится к Грузии. Это Россия против Грузии. Это спорт, однако для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих. Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Я должен победить и сделать своих людей счастливыми. Ян — хороший, но глупый боец».

Также Мераб припоминал случай из осени 2022 года, когда Ян, по словам Двалишвили, повёл себя неуважительно: «Мы встретились в Абу-Даби за три дня до его поединка с О’Мэлли. Он разговаривал с Алджо, а я стоял в стороне — не хотел провоцировать. Пётр готовился к бою, сгонял вес, и я решил отнестись к этому с уважением. Но тут он повернулся ко мне и сказал, что я мелкий. Я воспринял это как шутку и подошёл поближе — хотел помериться с ним ростом. Однако Ян ткнул в меня пальцем, назвав полным нулём. Я просто улыбнулся. Проявил уважение и решил не портить ему подготовку к бою. Если бы не поединок с О’Мэлли, я бы не сдержался и дал ему пощёчину».

В неделю боя Мераб пытался зазвать Петра на интервью с блогером The Schmo, так как к турниру не планировалась пресс-конференция. Ян отказался, а потом объяснил такое решение: «У него нет другого способа привлечь к себе внимание. Он не может сделать этого своими боями. Он никому не интересен. Я выходил из отеля, чтобы потренироваться, а он подошёл ко мне и попросил перекрёстное интервью с The Schmo, чтобы продвинуть бой, но, как я уже упоминал, никто не заинтересован в Мерабе. Я тоже не заинтересован в его продвижении. Он пытается заставить себя быть любимцем фанатов, однако это не получается. Перед камерой он много говорит. Когда камеры нет — это совсем другое».

Пётр Ян Фото: Getty Images

А потом была стычка на битве взглядов после церемонии официального взвешивания. Двалишвили обозвал соперника, Ян не сдержался и ударил его в горло — вмешавшиеся сотрудники UFC пресекли дальнейшие разборки, но градус ненависти бойцы задрали высоко. Невозможно отрицать, что сам поединок получился неконкурентным. Пётр вышел с травмой, даже в таком виде защитился от десятков тейкдаунов, однако в одну калитку отдал все раунды и впервые в карьере проиграл единогласным решением судей. Не было в тот момент никого счастливее Двалишвили: «Я так горжусь, что удалось так выступить. Этот бой был таким личным для меня, вы даже не представляете. Моя команда сказала, что я должен оставаться профессионалом».

А помимо Яна, его команды и болельщиков, очень расстроился Никита Крылов, дравшийся на этом же турнире: «Очень расстроило, что Пётр так выступил. Проиграть — ничего страшного нет. Просто обидно, что такому персонажу. Он же кидался на меня на взвешивании. У них был face-to-face с Петром, они там кипишнули, потом Мераб рванул к нему и видит, что его никто не держит. И сам остановился. И я ему говорю на английском: «Почему ты остановился?». И он начал мне кричать, типа со мной хочет подраться. Я сказал, что детей не бью».

Спустя год Двалишвили также с гордостью вспоминал победу над Петром Яном: «Я больше всего горжусь своей победой над русским — Петром Яном. Всё потому, что он хулиган. Мне не нравится политика России, но в любой стране есть хорошие люди. Его страна — враг моей страны. Но я рад победе над Яном не только поэтому. Он задира».

В 2025 году риторика обоих спортсменов сменилась. Ян уже не говорил, что Двалишвили «полный ноль», а признавал грузина одним из сильнейших бойцов в истории дивизиона. Мераб, в свою очередь, отмечал, что Пётр заслуживает титульного шанса. Двалишвили даже отмечал, что болеет за Яна: «В нашей культуре принято болеть за бывших соперников. Петр провёл три поединка после встречи со мной — и каждый раз я его поддерживал. Его успехи ведь идут и мне на пользу — лишнее доказательство, что я побил очень хорошего бойца. В какой-то момент я понял, что поддерживаю его слишком сильно. Осознал, что мне теперь нравится этот парень. И сейчас это стало проблемой — мне предстоит подраться с ним, а негативных эмоций он не вызывает».

Мераб Двалишвили Фото: Getty Images

Ян, в свою очередь, пообещал трилогию Мерабу в случае победы, однако не впечатлился активностью чемпиона: «Будет глупо с моей стороны пытаться принизить его достижения. Факт остаётся фактом — он один из величайших. Но для меня это тоже мотивация — мне нужно давить ещё сильнее и показывать, на что я способен. В эту субботу я побеждаю великого Мераба — только представьте мои чувства в этот момент. Я считаю, что Мераб заслуживает любой реванш, который он захочет — попросит он его сам или это решение примет UFC. Думаю, он заслуживает реванш. Если я выиграю, то трилогия будет очень крутой идеей. Четвёртый бой Мераба за год? Очень легко драться у себя во дворе. Здесь, или в Лос-Анджелесе — по сути, для него это как драться дома. Ты можешь драться дома каждые выходные, прямо у себя во дворе. Когда я подписал контракт с UFC в 2018 году, я провёл пять боёв за тот год, и ни один из них не был дома. Если бы я мог драться дома каждый раз, я бы мог провести 10 боёв за год».

А самое жёсткое, что сказал россиянин в адрес соперника, это то ли шуточное, то ли серьёзное заявление об отказе участвовать в шоу Alf Reality, где Ян и Двалишвили должны были выступить в качестве тренеров: «Мераб испугался и не приехал на реалити в Таиланде. И поэтому отправил вместо себя Алджо, Стерлинг — нормальный парень».

Двалишвили уже не так охотно говорит о политике, но отголоски есть: «Всякий раз, когда у меня бой с россиянином, для меня очень важно победить. В России много хороших людей, у меня нет с ними проблем, у меня проблема с плохими политиками и плохими людьми. Раньше я был зол на Петра Яна, потому что он не уважал меня и моего друга Алджо, однако больше я на него не зол. Но мне всё равно важно победить его, потому что я чемпион и мне надо защищать пояс».

Реванш Двалишвили и Яна гораздо более значимый со спортивной точки зрения, чем их первый бой, однако атмосфера сейчас вполне мирная, бойцы уважительно говорят друг о друге, и ненависть уже пропала. Скажется ли это на самом поединке? Узнаем только в выходные, но, возможно, Яну пойдёт на пользу то, что ему не нужно растрачивать эмоции на посторонние вещи. Только спорт и желание вернуть пояс.