Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Взвешивание Петра Яна и Мераба Двалишвили, 5 декабря 2025 года — прямая онлайн-трансляция, UFC 323, какие цифры показали

Взвешивание UFC 323: четвёртая весогонка Мераба за год. Что на весах покажет Пётр Ян? LIVE
Яхья Гасанов
Взвешивание UFC 323: Двалишвили — Пётр Ян 2
Комментарии
Последние формальности перед турниром.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, пройдёт номерной турнир UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили будет проводить четвёртую защиту титула в этом году. Его соперником станет экс-обладатель титула россиянин Пётр Ян, с которым они уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против молодого проспекта Джошуа Вана.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван
07 декабря 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Джошуа Ван

Бывший двойной чемпион организации Генри Сехудо проведёт прощальный бой в карьере и встретится с нерейтинговым соотечественником Пэйтоном Талботтом.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт
07 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Генри Сехудо
Не началось
Пэйтон Талботт

Кроме того, в рамках основного карда турнира Богдан Гуськов будет биться с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Ян Блахович — Богдан Гуськов
07 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ян Блахович
Не началось
Богдан Гуськов

5 декабря состоится официальное взвешивание в преддверии турнира. Позже, в ночь на 6 декабря, состоится церемониальное взвешивание и пройдут первые битвы взглядов участников UFC 323.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.

Как сейчас Мераб и Ян относятся друг ко другу:
Теперь — без политики и ненависти. Как Двалишвили и Ян начали уважать друг друга
Теперь — без политики и ненависти. Как Двалишвили и Ян начали уважать друг друга
Где смотреть взвешивание к UFC 323 Дата и время взвешивания перед турниром UFC 323 Где смотреть турнир UFC 323 Дата и время турнира UFC 323 Полный кард турнира UFC 323
Live Яхья Гасанов

🔥 Прошли битвы взглядов бойцов основного карда

Права на видео принадлежат UFC

08:57 Яхья Гасанов

🕶 Ян готов к трилогии

«Я считаю, что Мераб заслуживает любого реванша, которого он захочет, попросит он его сам или это решение примет UFC. Думаю, он заслуживает реванша. Если я выиграю, то трилогия будет очень крутой идеей», – сказал Ян на медиа-дне.

08:21 Яхья Гасанов

🤓 Аналитик UFC: не вижу, что может сделать Ян, чтобы остановить Двалишвили

Бывший боец UFC, а ныне аналитик, американец Дин Томас прокомментировал организацию поединка за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Мераб Двалишвили это совершенно другой уровень. Не знаю, кто способен его сейчас победить. Пётр Ян – отличный боец, он многое умеет, и он очень хорош в том, что делает. Но я не вижу, что он может сделать, чтобы остановить Мераба. Каждый пытался остановить тейкдауны. Но вас бьют, а когда вы пытаетесь ответить, сбивают с ног», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.

08:21 Яхья Гасанов

Где смотреть взвешивание к UFC 323

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

08:20 Яхья Гасанов

😏 Петра активность Мераба не сильно впечатляет

«Очень легко драться у себя во дворе. Здесь или в Лос-Анджелесе — это, по сути, как выступать дома. Ты можешь каждый выходной проводить бои у себя во дворе, можешь драться постоянно. Когда я подписал контракт в 2018 году, у меня тоже было пять боёв за год — и ни один не был дома. Если бы я мог проводить каждую встречу у себя, я бы и десять боёв в году провёл», — приводит слова Яна MMA Fighting.

08:20 Яхья Гасанов

Дата и время взвешивания перед турниром UFC 323

Официальное взвешивание перед турниром UFC 323 пройдёт 5 декабря. Начало мероприятия — в 20:00 по московскому времени. Церемониальное взвешивание состоится в ночь на 6 декабря, в 4:00 мск.

08:18 Яхья Гасанов

👀 Стерлинг рассказал, кто победит в реванше между Двалишвили и Яном на UFC 323

«Я ставлю на то, что Мераб выиграет досрочно. Я могу представить, что это произойдёт где-то в третьем или четвёртом раунде… техническим нокаутом. Это было бы безумие. Думаю, Яна очень трудно заставить сдаться. У меня был его шейный захват, и я действовал грамотно, но всё равно не смог его добить. Как бы ни сложился бой, выиграет Двалишвили или проиграет, официально станет величайшим бойцом в истории легчайшего веса», — приводит слова Стерлинга Bloody Elbow.

08:18 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 323

Посмотреть трансляцию турнира UFC 323 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

08:17 Яхья Гасанов

😑 Мераб рассказал, как хочет победить Яна

«Финиш был бы хорош. Но все знают, что никто так и не смог завершить бой с Петром Яном досрочно. У него были поражения раздельным решением, а единственное единогласное — от меня. В остальном он проигрывал только по очкам — он действительно хорош. Сейчас я просто сосредоточен на этом бое: восстановиться и победить. Это всё, чего я хочу. Но финиш, конечно, был бы приятным бонусом», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

08:17 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 323

Турнир UFC 323 пройдёт в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 по мск.

08:17 Яхья Гасанов

🤨 Ян — о бое с Мерабом Двалишвили: всё против меня, подумайте, какое это давление

«Просто подумайте: я прилетел через весь мир, возвращаюсь на реванш со Стерлингом или Мерабом у них дома. Всё против меня. Подумайте, какое это давление, как это тяжело — конечно, мне это даётся намного труднее, чем им», — приводит слова Яна MMA Fighting.

08:17 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 323

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;
Ян Блахович — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккини — Крис Данкан;
Мэйси Барбер — Карини Силва;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Иво Бараниевски — Ибо Аслан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android