Взвешивание UFC 323: четвёртая весогонка Мераба за год. Что на весах покажет Пётр Ян? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, пройдёт номерной турнир UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили будет проводить четвёртую защиту титула в этом году. Его соперником станет экс-обладатель титула россиянин Пётр Ян, с которым они уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против молодого проспекта Джошуа Вана.

Бывший двойной чемпион организации Генри Сехудо проведёт прощальный бой в карьере и встретится с нерейтинговым соотечественником Пэйтоном Талботтом.

Кроме того, в рамках основного карда турнира Богдан Гуськов будет биться с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.

5 декабря состоится официальное взвешивание в преддверии турнира. Позже, в ночь на 6 декабря, состоится церемониальное взвешивание и пройдут первые битвы взглядов участников UFC 323.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.