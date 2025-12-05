Взвешивание UFC 323: четвёртая весогонка Мераба за год. Что на весах покажет Пётр Ян? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, пройдёт номерной турнир UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили будет проводить четвёртую защиту титула в этом году. Его соперником станет экс-обладатель титула россиянин Пётр Ян, с которым они уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.
В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульник. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против молодого проспекта Джошуа Вана.
Бывший двойной чемпион организации Генри Сехудо проведёт прощальный бой в карьере и встретится с нерейтинговым соотечественником Пэйтоном Талботтом.
Кроме того, в рамках основного карда турнира Богдан Гуськов будет биться с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.
5 декабря состоится официальное взвешивание в преддверии турнира. Позже, в ночь на 6 декабря, состоится церемониальное взвешивание и пройдут первые битвы взглядов участников UFC 323.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.
🔥 Прошли битвы взглядов бойцов основного карда
🕶 Ян готов к трилогии
«Я считаю, что Мераб заслуживает любого реванша, которого он захочет, попросит он его сам или это решение примет UFC. Думаю, он заслуживает реванша. Если я выиграю, то трилогия будет очень крутой идеей», – сказал Ян на медиа-дне.
🤓 Аналитик UFC: не вижу, что может сделать Ян, чтобы остановить Двалишвили
Бывший боец UFC, а ныне аналитик, американец Дин Томас прокомментировал организацию поединка за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).
«Мераб Двалишвили это совершенно другой уровень. Не знаю, кто способен его сейчас победить. Пётр Ян – отличный боец, он многое умеет, и он очень хорош в том, что делает. Но я не вижу, что он может сделать, чтобы остановить Мераба. Каждый пытался остановить тейкдауны. Но вас бьют, а когда вы пытаетесь ответить, сбивают с ног», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.
Где смотреть взвешивание к UFC 323
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
😏 Петра активность Мераба не сильно впечатляет
«Очень легко драться у себя во дворе. Здесь или в Лос-Анджелесе — это, по сути, как выступать дома. Ты можешь каждый выходной проводить бои у себя во дворе, можешь драться постоянно. Когда я подписал контракт в 2018 году, у меня тоже было пять боёв за год — и ни один не был дома. Если бы я мог проводить каждую встречу у себя, я бы и десять боёв в году провёл», — приводит слова Яна MMA Fighting.
👀 Стерлинг рассказал, кто победит в реванше между Двалишвили и Яном на UFC 323
«Я ставлю на то, что Мераб выиграет досрочно. Я могу представить, что это произойдёт где-то в третьем или четвёртом раунде… техническим нокаутом. Это было бы безумие. Думаю, Яна очень трудно заставить сдаться. У меня был его шейный захват, и я действовал грамотно, но всё равно не смог его добить. Как бы ни сложился бой, выиграет Двалишвили или проиграет, официально станет величайшим бойцом в истории легчайшего веса», — приводит слова Стерлинга Bloody Elbow.
😑 Мераб рассказал, как хочет победить Яна
«Финиш был бы хорош. Но все знают, что никто так и не смог завершить бой с Петром Яном досрочно. У него были поражения раздельным решением, а единственное единогласное — от меня. В остальном он проигрывал только по очкам — он действительно хорош. Сейчас я просто сосредоточен на этом бое: восстановиться и победить. Это всё, чего я хочу. Но финиш, конечно, был бы приятным бонусом», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.
🤨 Ян — о бое с Мерабом Двалишвили: всё против меня, подумайте, какое это давление
«Просто подумайте: я прилетел через весь мир, возвращаюсь на реванш со Стерлингом или Мерабом у них дома. Всё против меня. Подумайте, какое это давление, как это тяжело — конечно, мне это даётся намного труднее, чем им», — приводит слова Яна MMA Fighting.
Полный кард турнира UFC 323
Основной кард:
Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;
Ян Блахович — Богдан Гуськов.
Предварительный кард:
Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккини — Крис Данкан;
Мэйси Барбер — Карини Силва;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Иво Бараниевски — Ибо Аслан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос.