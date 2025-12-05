Лёд тронулся! Российским самбистам вернули флаг и гимн

На заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS) было принято решение о возвращении российским и белорусским спортсменам права выступать на международных турнирах под национальным флагом и с гимном. Ранее на чемпионатах мира и Европы они принимали участие в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо.

«Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение. Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт. Самбо – часть нашей национальной идентичности, народный вид спорта, который объединяет в России людей разных национальностей и культур, учит ценить традиции всех народностей. Мы едины, когда уважаем права каждого – самбо учит именно этому», — отметил президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

За последние недели это уже не первое решение, принятое в пользу российских спортсменов. Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) тоже убрала у наших дзюдоистов нейтральный статус: представители этого вида спорта уже успели выступить с национальными символами на «Большом шлеме» в Абу-Даби, а в предстоящие выходные сделают то же самое на «Большом шлеме» в Токио. Также Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), и теперь организация обязана допустить российских спортсменов до международных соревнований.

В самбо проблем с допуском российских и белорусских спортсменов на международные турниры никогда не было. В FIAS всегда занимали строгую позицию, что изолировать наших спортсменов по политическим причинам не будут: российские и белорусские самбисты выступали на чемпионатах мира и Европы, на Кубках мира. Это можно объяснить не только тем, что отечественные самбисты традиционно являются законодателями мод и собирают на всех международных турнирах десятки медалей, но и тем, что Россия является родоначальницей этого вида спорта: всё-таки это наш национальный вид спорта, и было бы странно, если бы наших спортсменов отстранили от соревнований.

Поединок россиянина Владимира Гладких на ЧМ Фото: Евгений Мессман/ТАСС

При этом в Международной федерации самбо придерживались и позиции нейтрального статуса. Российские спортсмены на международных соревнованиях представляли команду FIAS-1, белорусские — FIAS-2. В отличие, например, от бокса, где Умар Кремлёв сумел «продавить» национальные символы наших команд. Выглядело, конечно, это всё забавно и нелепо. Общий зачёт неизменно с большим отрывом на чемпионатах мира выигрывает команда FIAS-1, в прошлом году в тройку призёров попала ещё и команда FIAS-2.

Видимо, посмотрев на коллег из дзюдо, где Россия хоть и является одним из лидеров, но это всё равно не «наш» вид спорта, в Международной федерации самбо решили последовать их примеру. Есть ощущение, что там просто дожидались первых аналогичных действий со стороны других федераций, чтобы не было потом разговоров, что Россия как-то повлияла на решение FIAS. Когда перед глазами есть пример довольно влиятельной Международной федерации дзюдо, то принимать такие решения проще.

В спортивном плане это, конечно, ни на что не повлияет. Российские самбисты как были главными претендентами на медали на всех международных турнирах, так ими и останутся. Напротив, возможность представлять на чемпионате мира сборную России, а не команду FIAS, слышать на пьедестале гимн собственной страны – это дополнительная мотивация для наших спортсменов , которые на следующих международных соревнованиях будут стараться побить рекорды по количеству завоёванных медалей.

Михаил Кашурников Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Складывается впечатление, что лёд тронулся. Конечно, пока не во всех видах спорта риторика членов международных федераций схожа с мыслями представителей самбо и дзюдо, однако российские спортсмены не только возвращаются на международные турниры, но и постепенно избавляются от нейтрального статуса и различных аббревиатур, под которыми им приходилось выступать в последние годы. И это не может не радовать.

«Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение возвращает ситуацию в правовое поле и укрепляет главный принцип спорта, он должен быть мостом для диалога, а не инструментом для политических ограничений. Мы благодарны коллегам из FIAS за взвешенную и последовательную политику по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей», — написал в своём телеграм-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.