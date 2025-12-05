Пётр Ян может казаться высокомерным грубияном. Но у него большое сердце

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 323. В главном событии вечера бывший чемпион организации Пётр Ян встретится с действующим обладателем титула Мерабом Двалишвили. Беспощадный попытается стать первым бойцом из России, которому удалось вернуть пояс после его утраты. К тому же это реванш – в марте 2023 года Ян проиграл Двалишвили и теперь получил возможность поквитаться.

Пётр, возможно, один из самых противоречивых бойцов UFC из России. С одной стороны, за него болеют и переживают, а с другой — за его спиной немало спорных эпизодов, конфликтов, кто-то даже обвинял его в звёздной болезни. Был случай ещё до UFC, когда он называл Магомеда Магомедова «котёнком» (прозвище Магомедова — Тигр) и посоветовал ему не мяукать. А уже потом, когда Ян стал чемпионом UFC, Сергей Харитонов и Андрей Орловский говорили о звёздной болезни у российского бойца. Питбуля Пётр потом назвал «чистой шкурой», а Харитонову порекомендовал не открывать рот и не говорить ничего в его адрес.

Неоднократно возникали ситуации, когда Ян очень хлёстко и жёстко осаживал журналистов за не понравившиеся ему вопросы. Таких эпизодов было немало, а поводом служили безобидные порой вещи. Например, Яну не нравилось, что его назвали Петей, не хотел, чтобы его снимали на видео, потом он резко реагировал на вопрос о долге Анатолия Малыхина перед Двалишвили («Если ты от слухов отталкиваешься, значит, ты кто?»), а когда на одной из пресс-конференций был задан вопрос о сравнении Фёдора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова, то тут же прилетел дерзкий панч: «Понимаю, как на этот ответ отреагируют, поэтому спрячь вопрос подальше, чтобы я тебя не травмировал».

Это далеко не все случаи, когда Ян громко высказывался. У него возникал конфликт в социальных сетях с Мовсаром Евлоевым, и дело могло дойти до драки, иногда Пётр не ленился отвечать болельщикам, когда люди писали, что его нужно наказать за понты («Если ты не бабка клавиатурная, сделай это!»), не так давно Ян прошёлся по Умару Нурмагомедову, дав понять, что тот за счёт имени брата быстро продвинулся к титульнику. Соперникам и другим бойцам тоже доставалось стабильно: Педро Муньос был назван «грязным животным», Стерлинг получил в награду целую охапку прозвищ от «куриного сердца» до «идиота», Шон О’Мэлли стал «пуделем» и «девушкой с дороги», Двалишвили был «псом», Генри Сехудо — «клоуном».

Из-за множества таких ситуаций Ян заработал репутацию грубияна, закрытого ото всех бойца, и какая-то часть фанатов говорила, что они перестали болеть за Петра из-за его поведения. Однако при всей своей резкости Ян неоднократно демонстрировал, что Беспощадный он только в боях. В жизни же Пётр регулярно показывает себя с другой стороны, и у него действительно большое сердце.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Совсем недавно Курбан Гаджиев, который был спарринг-партнёром Яна в преддверии реванша с Двалишвили, делился мнением о Петре: «В жизни очень щедрый человек, ничего не жалел на подготовку, на ребят, кто помогал ему, то есть на питание и на жильё. Только положительное впечатление о себе оставил. Если говорить про примечательный случай, то он произошёл сразу после нашего приезда в ОАЭ. Мы гуляли по торговому центру. И там он сильно настаивал на том, чтобы все члены его команды выбрали себе костюмы в магазине. Мне лично было неудобно. В общем, заставил нас выбрать себе костюмы».

О другой истории из Таиланда, где Ян проходил сбор перед реваншем со Стерлингом, рассказывал тренера бойца Кайрат Нурмаганбетов: «Мы жили три месяца в гостинице, где этот парень, Дэн, был и сантехником, и дворником. Он решал вообще любые вопросы, помогал во всём. Настоящий работяга. Мы вечером приходили домой, а он там тренируется в небольшом зале в тех же джинсах, что и работает. Потом стирал их, чтобы утром были чистые. Он то ли живет в этой гостинице, то ли спит прямо на ресепшене. Петя с ним разговорился, узнал, что он из Бирмы, что родители живут в 10 км, но для него каждая такая поездка — два часа туда и два часа обратно. Позволить себе такие временные траты каждый день он не может, поэтому видятся редко. Между делом Петя узнал, есть ли у Дэна скутер, умеет ли он водить. В общем, Петя решил, что семью надо видеть чаще, и сделал парню отличный подарок».

Пётр Ян с семьёй Фото: Mike Roach/Getty Images

Нурмаганбетов потом отмечал, что Пётр часто проявляет щедрость: «И он весь такой, постоянно кому-то помогает. Мы были в Анапе, там был парень, тоже работал в отеле, смотрел днём на наши тренировки, а вечером, после закрытия, старался всё это повторить уже сам. Он даже выступает где-то. Петя подарил ему шорты, футболку, перчатки. Кажется, что это мелочи, а для пацана это большой шаг вперёд. Есть у Пети такая черта характера, он протягивает руку помощи, если кому-то это действительно нужно».

Был также случай, когда Ян вместе с Анатолием Малыхиным решил подарить Джону Хатчинсону, тренеру тайского зала Tiger Muay Thai, где оба бойца нередко готовятся к своим поединкам, новый автомобиль — Ford Ranger.

Делать добрые дела у себя на родине Пётр тоже не забывает. Например, каждое 1 июня, в День защиты детей, экс-чемпион UFC старается сделать что-то хорошее для подрастающего поколения. Несколько лет назад он купил в детский дом 21 велосипед, чтобы дети могли кататься даже там, где нет асфальта. До этого Ян возил в дом малютки необходимые вещи (питание, памперсы) в большом количестве. Пётр зачастую сам находит места, где нужна помощь, и без проблем помогает. Таких историй, которые нигде не освещаются, множество. И Ян не афиширует свою благотворительную деятельность, а просто делает добрые вещи.

Добрая сторона Яна — важная часть его жизни, которая редко получает освещение. Да, Пётр не лезет за словом в карман, ни с кем не церемонится и бывает достаточно резок. Это создаёт вокруг него не самый лучший образ, однако не говорит о том, что он плохой человек. У экс-чемпиона большое сердце.