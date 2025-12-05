Почему Ян провалился в первом бою с Двалишвили? Вспоминаем начало истории Петра и Мераба

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится заключительный номерной турнир UFC в уходящем году – UFC 323. Основное внимание будет приковано к титульному реваншу в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и российским экс-чемпионом UFC Петром Яном. В преддверии большого боя вспоминаем, как прошёл первый поединок Мераба и Петра.

К первому очному противостоянию в марте 2023 года бойцы подошли в разном состоянии. Пётр Ян не только уступил Алджамейну Стерлингу в реванше, но и проиграл Шону О’Мэлли, хотя оба поражения, конечно, вызывают вопросы и по сей день. Тогда россиянин принял решение не снизить уровень оппозиции, чтобы выйти на победную серию, а принять бой с набирающим обороты Мерабом Двалишвили. Друг и спарринг-партнёр Стерлинга, в отличие от россиянина, шёл на серии из восьми побед, в последних боях побил Марлона Мораиса и Жозе Альдо и выглядел серьёзной проблемой для Яна.

Подогревал интерес к поединку конфликт бойцов. Казалось, что их противостояние выходит за рамки октагона: Пётр часто задевал и самого Мераба, и Алджамейна Стерлинга, что, конечно, не нравилось Двалишвили. На взвешивании во время стердауна бойцы устроили очередную перепалку и Ян толкнул соперника, ещё раз подтвердив, что эмоции в предстоящем бою будут зашкаливать.

Однако в поединке каких-то особых искр не было. Ян начал бой с традиционного для себя прессинга, но соперник уже на старте поединка показал, за счёт чего собирается побеждать. Мераб предотвращал прессинг россиянина за счёт борьбы – пусть в большинстве случаев и ложной. Все прекрасно знают, что Двалишвили постоянно проходит в ноги во всех боях, но в противостоянии с Петром он превзошёл самого себя, установив рекорд UFC по количеству попыток тейкдаунов. 49 попыток от Мераба за пять раундов – почти по десять за раунд. Это просто фантастические цифры, грузинский боец буквально замучил Яна своей борьбой. А в первом раунде он использовал проходы не только в качестве атаки, но и в качестве защиты. Как только Петру удавалось поджать соперника, от Двалишвили следовал правый оверхэнд, совмещённый с подхватом левой ноги россиянина. Иногда Мераб просто «пугал» россиянина ложными движениями, и это тоже работало.

Надо сказать, что в первом раунде Ян довольно неплохо справлялся с борьбой Мераба. Лишь одна попытка тейкдауна из восьми оказалась результативной, что вполне хорошо. Но пока Пётр концентрировался на защите от борьбы, Мераб добавлял и в стойке – 35 на 20 по ударам в первом отрезке в пользу Двалишвили. В том числе грузинский боец использовал неудачные проходы, чтобы атаковать на выходе из них, и чтобы поработать в клинче.

Во втором отрезке Мераб добавил в эффективности в стойке, стал больше работать первым номером. Особенно хорошо проходили у Двалишвили лоу-кики, которыми он заставил Яна поменять стойку. Пётр был агрессивен только на старте раунда, в дальнейшем Мераб перебивал его на руках, что удивляло. Уже потом станет известно, что у Петра была травма руки, из-за этого он был не так активен в любимом боксе и позволял Двалишвили перестреливать его. Ян, кстати, имел неплохой момент, чтобы забрать второй раунд: Пётр сбил лоу-киком Двалишвили с ног, но долго контролировать на земле Мераб себя не дал, а в концовке отрезка и вовсе сам успешно зашёл в борьбу.

В третьем и четвёртом раундах Двалишвили по-прежнему пытался затаскивать россиянина в свой вязкий бой. Тейкдауны не проходили, Ян действительно здорово защищался: из 22 попыток за два раунда Мераб завершил только две. Но это вообще никак не смущало Двалишвили. Бой проходил по его сценарию, даже если попытки проходов оказывались безуспешными. Мераб оказывал давление, хорошо попадал на руках и сумел заметно повредить глаз Яна, который стал «заплывать». У Петра же мало что получалось. Травма руки не давала ему активно работать в стойке, а это главное преимущество российского бойца. За третий раунд, например, Пётр и вовсе выбросил всего 9 ударов – катастрофическая статистика для такого бойца, как Ян. Конечно, травма руки – это серьёзная проблема ударника, но Пётр сам принял решение выходить на бой, поэтому странно всё списывать на повреждение .

Статистика Петра Яна и Мераба Двалишвили Фото: Getty Images/«Чемпионат»

К пятому раунду было понятно, что россиянин проигрывает бой «в одну калитку» и что в решающем отрезке ему нужен только финиш. Но ни сил, ни возможностей на это не было. Двалишвили продолжал напирать, будто это был первый раунд, помимо работы в стойке, стали проходить и тейкдауны. Уставший Ян пропустил пять попыток из 12, и это был худший отрезок для россиянина в этом плане. Мераб, как и в других боях, уже позволял себе работать на публику, разговаривал с Яном и доводил дело до уверенной победы.

Мераб Двалишвили против Петра Яна Фото: Chris Unger/Getty Images

Сомнений никаких не было. Пётр потерпел первое безоговорочное поражение в карьере. Цифры 50-45 на карточках всех судей были справедливым решением. Двалишвили оказался лучше готов к этому бою, был в этот вечер лучше во многих аспектах и уверенно победил.

Стоит ли говорить, что после уверенной победы над Яном в первом поединке Мераб также уверенно заберёт второй бой? Думается, что нет. Конечно, сейчас Двалишвили выходит на бой в статусе одной из главных звёзд UFC и будет фаворитом, но и Ян залечил травмы, вышел на победную серию и подходит к реваншу в совершенно другом состоянии и с максимальным настроем. Поэтому второе противостояние Петра и Мераба обещает быть крайне интригующим.