UFC 323: Пётр Ян может вновь войти в историю. На пути — несгибаемый Двалишвили. LIVE

В карде ещё один титульник и куча звёзд.

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится номерной турнир UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили выйдет на четвёртую защиту титула за год. Его соперником станет бывший обладатель титула россиянин Пётр Ян, с которым они уже встречались весной 2023 года. Тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульный бой. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против опасного Джошуа Вана.

Бывший двойной чемпион организации Генри Сехудо проведёт прощальный бой в карьере. Звёздный ветеран встретится с нерейтинговым соотечественником Пэйтоном Талботтом.

В рамках основного карда турнира свой бой проведёт Богдан Гуськов. Царевич будет биться с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.

