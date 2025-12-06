UFC 323: Пётр Ян может вновь войти в историю. На пути — несгибаемый Двалишвили. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится номерной турнир UFC 323. В главном событии вечера действующий чемпион организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили выйдет на четвёртую защиту титула за год. Его соперником станет бывший обладатель титула россиянин Пётр Ян, с которым они уже встречались весной 2023 года. Тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.
В соглавном событии вечера пройдёт ещё один титульный бой. Чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа будет защищать пояс против опасного Джошуа Вана.
Бывший двойной чемпион организации Генри Сехудо проведёт прощальный бой в карьере. Звёздный ветеран встретится с нерейтинговым соотечественником Пэйтоном Талботтом.
В рамках основного карда турнира свой бой проведёт Богдан Гуськов. Царевич будет биться с экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🙌🏽 А вы знаете о доброй стороне Петра Яна?
😈 Двалишвили: единственный соперник, против которого я болею — это Умар Нурмагомедов
«Когда Ян дерётся, я болею за него: «Давай, Пётр, побеждай…» Когда вы дерётесь с кем-то, неважно, выиграли вы или проиграли… Если этот человек потом побеждает, это заставляет вас смотреться лучше. Единственный боец в дивизионе, против которого я болею – это Умар. Когда он дрался с Баутистой, я болел за Баутисту», — сказал Двалишвили в интервью Даниэлю Кормье.
⚖️ Все результаты взвешивания перед турниром
Главный бой вечера, чемпионский поединок в легчайшем весе: Мераб Двалишвили (61,23 кг) vs Пётр Ян (61,23 кг)
Чемпионский поединок в наилегчайшем весе: Александр Пантожа (56,69 кг) vs Джошуа Ван (56,47 кг)
Наилегчайший вес: Брэндон Морено (56,69 кг) vs Тацуро Таира (57,15 кг)
Легчайший вес: Генри Сехудо (61,68 кг) vs Пэйтон Талботт (61,68 кг)
Полутяжёлый вес: Ян Блахович (93,44 кг) vs Богдан Гуськов (93,44 кг)
Лёгкий вес: Грант Доусон (70,76 кг) vs Мануэль Торрес (70,76 кг)
Лёгкий вес: Терренс Маккинни (70,76 кг) vs Крис Данкан (70,76 кг)
Женский наилегчайший вес: Мэйси Барбер (56,92 кг) vs Карин Силва (56,92 кг)
Лёгкий вес: Назим Садыхов (70,53 кг) vs Фарес Зиам (70,76 кг)
Средний вес: Марвин Веттори (84,36 кг) vs Брунно Феррейра (85,72 кг)*
Лёгкий вес: Эдсон Барбоза (70,53 кг) vs Джалин Тёрнер (70,3 кг)
Полутяжёлый вес: Иво Бараневски (93,44 кг) vs Ибо Аслан (93,21 кг)
Средний вес: Мансур Абдул-Малик (84,14 кг) vs Антонио Троколи (84,36 кг)
Полулёгкий вес: Мухаммад Наимов (66,22 кг) vs Майрон Сантос (66,9 кг).
* Брунно Феррейра не смог уложиться в лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.
* Майрон Сантос не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.
🤨 Ян — о бое с Мерабом Двалишвили: всё против меня, подумайте, какое это давление
«Просто подумайте: я прилетел через весь мир, возвращаюсь на реванш со Стерлингом или Мерабом у них дома. Всё против меня. Подумайте, какое это давление, как это тяжело — конечно, мне это даётся намного труднее, чем им», — приводит слова Яна MMA Fighting.
❓Кто?
😁 Ян выдал Двалишвили бодрый панч на пресс-конференции
Двалишвили – на пресс-конференции: Ты будешь приглашён после боя в джакузи. Хочешь пойти в джакузи?
Ян: В твоём джакузи уже хватает всяких девочек.
Двалишвили: Да ладно, Пётр, это неважно.
Ян: Думаю, в джакузи лучше с девочками. Если ты любишь с мальчиками в джакузи, то это твоё дело.
Двалишвили: А в чём проблема, если мальчики и девочки будут вместе, какая разница? Мы можем смешивать.
Ян: Просто я видел, что у тебя там только мальчики в джакузи. Если честно, я вообще его с девушкой никогда не видел.
💊 Пётр Ян сдал 50 чистых допинг-тестов и получил в подарок специальный бомбер
Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян успешно сдал 50 допинг-тестов. По традиции российский спортсмен получил за это в подарок специальный бомбер. Видео поделился телеграм-канал RCC: MMA & Boxing.
😬 Двалишвили: я бы дрался каждую неделю, но ненавижу весогонку
«Безумно ли для меня провести четыре боя за год? Нет, на самом деле, это вполне обычно для меня. Я люблю драться, никаких проблем. Я бы дрался каждую неделю, но знаете, что я ненавижу? Весогонку.
В 2024 году я трижды «гонял» вес. Я подрался с Генри [Сехудо], через три недели я был запасным, а затем я подрался за титул. Но всё нормально», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.
Где смотреть турнир UFC 323
Посмотреть трансляцию турнира UFC 323 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😉 Ян: пять раундов спаррингов Мераба в день боя? Любая машина ломается
«Впечатляет ли меня, что Мераб проводит пять раундов спаррингов в день боя? Меня это не должно впечатлять. Если он чувствует, что это работает… Но запомните, что любая машина ломается», — сказал Ян на пресс-конференции.
Дата и время турнира UFC 323
Турнир UFC 323 пройдёт в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало турнира — в 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 по мск.
😏 Петра активность Мераба не сильно впечатляет
«Очень легко драться у себя во дворе. Здесь или в Лос-Анджелесе — это, по сути, как выступать дома. Ты можешь каждый выходной проводить бои у себя во дворе, можешь драться постоянно. Когда я подписал контракт в 2018 году, у меня тоже было пять боёв за год — и ни один не был дома. Если бы я мог проводить каждую встречу у себя, я бы и десять боёв в году провёл», — приводит слова Яна MMA Fighting.
Полный кард турнира UFC 323
Основной кард:
Мераб Двалишвили — Пётр Ян;
Александр Пантожа — Джошуа Ван;
Брэндон Морено — Тацуро Таира;
Генри Сехудо — Пэйтон Талботт;
Ян Блахович — Богдан Гуськов.
Предварительный кард:
Грант Доусон — Мануэль Торрес;
Терренс Маккини — Крис Данкан;
Мэйси Барбер — Карини Силва;
Назим Садыхов — Фарес Зиам;
Марвин Веттори — Брунно Феррейра;
Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;
Иво Бараниевски — Ибо Аслан;
Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи;
Мухаммад Наимов — Майрон Сантос.