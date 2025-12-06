Кроуфорд «кинул» WBC и остался без пояса. Что случилось и при чём здесь Дана Уайт

В сентябре этого года Турки Аль аш-Шейх сумел устроить один из самых громких поединков XXI века, сведя между собой суперзвёздного Сауля Альвареса и непобеждённого Теренса Кроуфорда, который поднялся сразу на две весовые категории, чтобы попытаться стать первым абсолютным чемпионом мира в трёх дивизионах в эпоху четырёх поясов. Историческое достижение американцу, несмотря на то что его шансы оценивали очень скептично, покорилось — Кроуфорд устроил настоящий мастер-класс и перебоксировал Канело.

За столь значимую победу Теренс заработал огромный гонорар и возглавил мировой рейтинг pound-for-pound. Но пребывание американца в статусе абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе получилось не очень долгим — около трёх месяцев. Дальше в дело вмешались Всемирный боксёрский совет (WBC) и его босс Маурисио Сулейман. Функционер обвинил Кроуфорда в неуплате взносов: «WBC уведомил чемпиона Кроуфорда о несоблюдении правил WBC, в частности о неуплате комиссионных за предыдущие два поединка против Исраила Мадримова и Сауля Альвареса. WBC неоднократно уведомлял чемпиона Кроуфорда, его менеджера и юриста. К сожалению, WBC не получил ни уведомления о получении, ни ответа на эти сообщения. У WBC не осталось выбора и пришлось действовать, учитывая, что чемпион Кроуфорд был уведомлён и у него была возможность решить вопрос. Чемпион Кроуфорд предположительно заработал $ 50 млн за этот бой. Учитывая масштаб боя, WBC изменил правила и ограничил размер комиссионных за бой 0,6% от гонорара вместо 3%. Мы чётко определили — 0,6%, что составляет $ 300 тыс. Из них $ 225 тыс. пойдут в фонд имени Хосе Сулеймана, который предназначен для помощи бывшим бойцам, которые в этом нуждаются. Это просто обидно. Он даже не сказал «спасибо» или «извините», выбрав другой путь. Никакого ответа. Желаю ему всего наилучшего».

WBC, как и все боксёрские организации, запрашивает процент от гонорара бойцов в качестве взноса. Однако остальные берут меньше: у WBO — 2%, у WBA — 3%, но не более $ 150 тыс., если гонорар превышает $ 5 млн, а у IBF может быть и 4%, однако не более $ 25 тыс., если гонорар выше $ 4 млн. Соответственно, чем больше боксёр получает, тем более выгоден он для организации. В WBC ради дополнительных денег ввели даже весовую категорию «бриджервейт» (в WBA поступили так же).

Кроуфорд молчать не стал и в ответ выдал мощную тираду в адрес Сулеймана, WBC и их пояса: «Видел, что Маурисио много наговорил о том, что я не заплатил ему $ 300 тыс. плюс ещё $ 100 тыс. комиссионных. Потому он попросит меня извиниться? За кого ты меня принимаешь? Лучше пожалуйся на себя. Я не собираюсь тебе платить. Что делает вас лучше, чем остальные санкционирующие организации? Всем было достаточно того, что я заплатил, а в WBC думают, что они особенные. У вас есть зелёный пояс, который ни хрена не значит. Хотите, чтобы я заплатил вам больше, чем остальным организациям, потому что вы считаете себя лучше, чем они. Можете забрать чёртов пояс. Настоящий пояс – это The Ring, и он бесплатный. Я что, должен платить вам каждый раз, когда выхожу на ринг? Я, чёрт возьми, рискую своей жизнью, а не вы. Это вы должны платить мне.

Меня раздражает до глубины души, что этот чувак летает на самолёте, получает люксовые номера в отеле, он и его дружки ходят по ресторанам, едят пятизвёздочные блюда – и угадайте, кто за это платит? Мы, боксёры. Мы оплачиваем их путешествия, их отдых, их лучшие гостиницы — и всё это за наш счёт. Это нормально, по-вашему? Безумие какое-то. Мы те, кто получает удары, кому разбивают головы, а каждый раз, когда мы выходим на ринг, мы должны платить им санкционный взнос, как будто они какое-то правительство. Нас просто облагают налогом. Это сумасшествие. Ты должен был забрать деньги и быть благодарен, что я ношу ваш пояс. Меня уже лишали титулов, это ничего не значит. Меня всё равно считают абсолютным чемпионом».

Теренс Кроуфорд Фото: Из личного архива боксёра

На этом Теренс не остановился: вдогонку отправил Сулейману послание о ранних «грешках» организации и обратился к Турки Аль аш-Шейху, который метит в революционеры бокса: «Турки, надеюсь, у тебя выйдет. Надеюсь, мы увидим, как все вот такие вот людишки уходят из бокса. Ведь они разрушают наш спорт. Они построили рейтинговую систему, в которой бойцы годами ждут своего шанса. Взять того же Бенавидеса. WBC, вы ведь не отобрали пояс у Канело ради Бенавидеса, верно? Сколько он просидел в статусе претендента? Два года? Это чистый фаворитизм». Маурисио, все знают, что ты болел за Канело, и ты был зол, что я победил его. Всё нормально, бывает. Но если бы ты был настоящим фанатом спорта, ты бы сказал: «Поздравляю», а не сидел бы с этой кислой физиономией, злой и обиженный. Это безумие, что Чико Лопес передал мне пояс, потому что Сулейман был слишком унижен, чтобы лично вручить его мне. Но я теперь должен поблагодарить его за пояс и счёт на оплату. Давайте проясним… Ни я, ни моя команда ни о чём не договаривались с Маурисио Сулейманом. Так что прекратите распространять враньё. Я всегда был человеком слова».

Из слов Кроуфорда следует, что он по своему усмотрению распорядился гонорарами и отдал часть денег боксёрским организациям. Однако, видимо, не те суммы, на которые рассчитывали в WBC. У самого Теренса тоже есть за спиной разные конфликты, но конкретно у Маурисио Сулеймана ужасная репутация, и его организация считается наиболее коррумпированной в боксе. Неудивительно, что с такими вводными над WBC сейчас посмеиваются и злорадствуют. Просто обычно Сулейман сам любит ставить боксёров в неудобное положение: лишал Дмитрия Бивола титула за отказ от боя с Дэвидом Бенавидесом, хотя по ротации была не очередь претендента от WBC, того же Бенавидеса морозил два года в статусе временного чемпиона (потому что взносы от Канело — это в разы круче), а когда-то забрал пояс у Мигеля Котто, который отказался платить $ 300 тыс. Сейчас же Кроуфорд ответил, и внезапно Сулейман остался этим крайне недоволен.

У Маурисио есть сторонники. Например, уже высказались Эдди Хирн и Оскар де ла Хойя. И у обоих схожая риторика — они намекают на влияние Даны Уайта и TKO Boxing. Хирн заявил, что в WBC были вправе требовать с Кроуфорда даже больше, так что нужно уважать правила: «Знаю, что он — часть той команды (TKO Boxing. — Прим. «Чемпионата»). Но бой с Канело был важен для него именно из-за статуса абсолюта. А статус абсолюта был бы невозможен без этого пояса. Если хочешь драться за абсолюта, то сделай это по правилам. Получается, ты красовался с этим поясом. Ты признал, что он имеет значение. Сейчас в бокс придёт эта новая волна. Они попытаются убить все эти организации — WBA, WBC, IBF и WBO. Попытаются доказать, что они бесполезны. Нет, это не так. Однозначно не так».

Теренс Кроуфорд Фото: Steve Marcus/Getty Images

Оскар де ла Хойя говорил ещё жёстче: «Он что, забыл, откуда он вышел или как он добрался туда? Как, вы думаете, он вырос до этого уровня? Через систему рейтинга! Тебя ставили на места, чтобы заработать такие деньги. Ты платишь санкционирующие сборы уже долгое время. Тут ничего нового, тут ничего новаторского. Я слышал, как Кроуфорд много раз говорил, что он любит пояса, но вдруг WBC оказался врагом, а пояс журнала The Ring — это единственный, который имеет значение. Это звучит так, как будто ты читаешь сценарий или что-то в этом роде. Ты был рупором The Ring и избранным бойцом с момента их захода на борт два года назад. Похоже, что эта денежная монополия действительно зашла тебе в голову.

Чемпионы так себя не ведут. Молодые бойцы не должны равняться на такое. Любой парень, который становится любителем, мечтает стать чемпионом мира и владеть титулом. Как и ты в прошлом, Теренс. Да, есть повестка дня от ТКО. Да, они хотят создать один пояс, одну сущность, чтобы контролировать весь спорт, однако это печально, что они заставили тебя быть рупором среди других людей. Я думал, у тебя есть честность. Я думал, у тебя есть уважение к боксу и спорту. Что, ты думаешь, делает фонд Хосе Сулеймана из этих санкционирующих сборов, которые ты отказываешься платить? Знаешь, что он делает? Он помогает ребятам уйти с улицы. Эти деньги идут в фонд завершения карьеры, эти деньги идут на оплату больничных счетов бойцов, которые не могут это сделать. А ты заработал $ 50 млн и не хочешь больше платить эти сборы — это неправильно. Я очень разочарован».

Интересны некоторые моменты. Во-первых, насколько сильное влияние Турки Аль аш-Шейха и Даны Уайта во всей этой ситуации? И если ли оно вообще? Может быть так, что Кроуфорд на самом деле заплатил какую-то сумму, а затем с него попытались взять ещё? Все эти месяцы в WBC ничего не получали, но молчали? При этом с другими организациями пока всё хорошо, что тоже заставляет косо смотреть на WBC. Во-вторых, станет ли это прецедентом? Начнут ли боксёры чаще просто игнорировать боксёрские организации и не платить им, зная, что рядом уже есть TKO Boxing, куда можно будет податься в случае чего? В теории такое вполне возможно, раз это можно делать первому номеру рейтинга P4P.

Так или иначе, скандал получился мощным. А скоро, возможно, узнаем, была ли это часть спектакля для дискредитации боксёрских организаций или всё гораздо прозаичнее. Пока у нас есть только обиженный Маурисио Сулейман (кстати, бой за вакантный пояс уже назначен) и Теренс Кроуфорд с тремя поясами и титулом The Ring.