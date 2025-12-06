25 прогнозов на второй бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили

Спойлер: в чемпиона верят больше. Но не все.

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 323. В главном событии вечера зрители увидят титульный реванш в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и российским экс-чемпионом Петром Яном.

Их противостояние, пожалуй, самое обсуждаемое в мире единоборств в конце уходящего года. Два с половиной года назад бойцы уже встречались друг с другом в октагоне, тогда Двалишвили одержал победу единогласным решением судей и продолжил своё восхождение на вершину. Теперь у Петра есть возможность поквитаться за то поражение и вернуть пояс в Россию. Для Яна это будет 25-й поединок в профессиональной карьере, поэтому мы решили собрать 25 прогнозов на предстоящий бой.

Мераб Двалишвили проводит уже четвёртую защиту пояса за год. Грузинский боец зачистил дивизион и является фаворитом у букмекеров в предстоящем поединке с Яном. В победу Двалишвили верят и многие эксперты .

Роберт Уиттакер, экс-чемпион UFC в среднем весе:

«Я не знаю, что нужно сделать Петру Яну для победы. Мераб особенный, другого такого нет. А чтобы его победить, нужно сделать то, что умеет Мераб, лучше самого Мераба. Пётр Ян очень хорош, но я не вижу для него пути к титулу, помимо лаки-панча».

Александр Пантожа, чемпион UFC в наилегчайшем весе:

«У Петра очень солидные навыки, особенно в стойке. Однако я всё равно ставлю на Мераба. Он великолепно смотрится в последних боях. Как танк! У него хватит сил, чтобы повалить вас столько раз, сколько ему нужно. Мне нравится Пётр Ян, но Мераб победит решением».

Кори Сэндхаген, экс-претендент на титул UFC:

«Мераб — зверь. Он заслуживает уважения. Ему необязательно это делать, но это его желание. Двалишвили уникален. Круто, что он подерётся после такого короткого перерыва. Я бы ни за что на это не пошёл».

Шон О'Мэлли, экс-чемпион UFC в легчайшем весе:

«Пётр очень классно бьёт навстречу, он быстрый и меткий. У Яна очень качественная защитная стойка, поэтому он готов идти в размены ударами. Однако я ставлю на Мераба. Мне кажется, в октагоне он даже умнее, чем в жизни. Именно поэтому он и чемпион».

Шон О'Мэлли Фото: Chris Unger/Getty Images

Майкл Биспинг, экс-чемпион UFC в среднем весе:

«Пётр Ян лучше боксирует, но всё остальное будет на стороне Мераба. И мне кажется, что в их дуэли будет счёт 2-0. Думаю, Двалишвили войдёт в историю благодаря четырём успешным защитам пояса за год».

Джамал Хилл, экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе:

«Всегда предвзято отношусь к Мерабу, но всё равно люблю его. Он один из самых моих любимых парней на свете. Так что выберу его победителем этого поединка. Мераб сейчас выступает на другом уровне».

Ирина Алексеева, экс-боец UFC:

«Это не просто реванш, а долгожданный реванш для фанатов MMA со всего мира. В прошлый раз бой был интригующий. Мераб использовал большое количество психологических «штучек». Теперь Пётр будет к этому готов. Он прооперировался, залечил все травмы. В этот раз будет ещё более мощным. Он тренирует всё, чтобы защищаться от борьбы Мераба. Команда должна найти лазейку. Победить Двалишвили очень сложно. Ставлю 65% на 35% в пользу Мераба».

Камил Гаджиев, российский промоутер:

«После боя против Сэндхагена у меня возникло ощущение, что грузинская машина потихоньку начинает давать сбой. Ему нужен отдых и перерыв. У Пети появляется шанс за счёт того, что Мераб дерётся с ним без отдыха. А лирика про горящие глаза Петра… Петя злой и крепкий, однако у него есть проблемы. Как по мне, шансы 60 на 40 в пользу Двалишвили».

Некоторые бойцы даже считают, что на этот раз Двалишвили победит досрочно.

Алджамейн Стерлинг, экс-чемпион UFC в легчайшем весе:

«Я ставлю на то, что Мераб выиграет досрочно. Я могу представить, что это произойдёт где-то в третьем или четвёртом раунде… техническим нокаутом. Это было бы безумие. Думаю, Яна очень трудно заставить сдаться. У меня был его шейный захват, и я действовал грамотно, но всё равно не смог его добить. Как бы ни сложился бой, выиграет Двалишвили или проиграет, официально он станет величайшим бойцом в истории легчайшего веса».

Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг Фото: Mike Roach/Getty Images

Но, конечно, в досрочную победу Петра, а именно нокаутом, верят гораздо больше экспертов. Некоторые из них видят в этом единственный шанс россиянина победить.

Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем дивизионах:

«Мне кажется, единственный шанс Петра на победу – это нокаут. Мераб не выдохнется, у него отличная выносливость. Думаю, Яну нужно идти вперёд с самого начала, потому что в борьбе он уступает Двалишвили».

Умар Нурмагомедов, экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе:

«Со времени первого боя против Петра Яна Мераб стал намного лучше. В последнем поединке против Кори Сэндхагена Двалишвили показал, что будет бороться всю ночь напролёт. И это станет большой проблемой для Петра. У Яна нет хорошей защиты от тейкдаунов, но у него хорошие руки – он может нокаутировать Мераба».

Умар Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Эдуард Вартанян, экс-чемпион АСА:

«Петру нужно двигаться, нужно 100% не застаиваться после комбинаций — за счёт чего Мераб и переводил Яна в прошлом бою. Если Пётр будет следовать чётко плану и реализует все свои заготовки, то вполне может закончить бой досрочно».

Курбан Гаджиев, спарринг-партнёр Петра Яна:

«В третьем раунде Пётр сможет поймать Двалишвили в стойке и закончит бой техническим нокаутом».

Евгений Галочкин, боец АСА:

«Сейчас Пётр находится в потрясающей форме — видно, что голоден, заряжен и готов вернуть своё. Мой прогноз — Ян заберёт бой досрочно, причём уже во втором раунде. Думаю, Пётр поймает момент и нокаутирует Мераба».

Есть и те, кто считает, что Ян сможет забрать победу в полном пятираундовом поединке.

Дарья Железнякова, экс-боец UFC:

«Думаю, Пётр Ян победит по очкам, бой продлится все раунды. У Петра хороший бокс и высокий бойцовский IQ. По шансам: Ян — 51%, Двалишвили — 49%. Равные бойцы, всё будет упираться в качество подготовки, я болею за Петю».

Арман Царукян, первый номер лёгкого веса UFC:

«Пётр Ян. Он мой старый друг. Ян победит решением судей».

Иван Штырков, боец RCC:

«В противостоянии Петра Яна и Мераба Двалишвили фаворитом вижу Петю. Я считаю, что Ян сейчас в других кондициях, нежели чем был в другом бою с Мерабом. Считаю, что его настрой намного жёстче, его состояние здоровья — тоже без каких-либо травм и повреждений. Я думаю, что бой пройдёт всю дистанцию или же Пётр сможет нокаутировать Мераба, если попадёт как следует — что-то одно из двух. Но всё же кажется, что бой пройдёт всю дистанцию».

Заур Абдуллаев, российский боксёр, экс-претендент на титул чемпиона мира:

«Мераб Двалишвили для Петра соперник очень неудобный, у него большой арсенал борьбы. Но мы верим в победу Яна и ждём Петра дома в статусе чемпиона UFC».

Доминик Круз, бывший чемпион UFC в легчайшем весе:

«Просто дай себя перевести в партер 10 раз вместо 50 — и ты, вероятно, выиграешь. Подумай об этом, всё действительно настолько просто. Отрази 40 тейкдаунов. По силам ли это Петру Яну? Думаю, вполне».

Доминик Круз Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Наби Гаджиев, чемпион Top Dog:

«Бой будет очень динамичный, взрывной и пройдёт всю дистанцию. Бойцы схожие по росту и по весу к друг другу. Я думаю, что Пётр Ян одержит победу в этом бою раздельным решением судей».

Безусловно, предстоящий бой интригует, поэтому некоторые эксперты считают, что шансы на победу у бойцов примерно одинаковые.

Вадим Немков, экс-чемпион Bellator:

«Шансы у Петра хорошие. Мераб классно работает и в борьбе, и в стойке, дышит. Но у Петра есть удар, кардио. Ян сделал перезарядку в карьере, восстановился. Дай бог, сейчас не будет травм. И Пётр завоюет пояс. А если победить Мераба, который перебил всех в дивизионе… Тем ярче будет победа. И тем круче будет считаться этот пояс. Шансы – 50 на 50».

Тимур Нагибин, боец RCC:

«Тяжело давать прогноз, когда это боец твоей команды. Мы желаем ему только победы. Желаем только без травм, потому что объективно очень сложно выходить на такой «второй шанс». Хочется, чтобы Пётр показал, как он умеет на самом деле. Это будет трудная ночь».

Дмитрий Арышев, бывший чемпион AMC Fight Nights и лиги «Наше Дело»:

«Вероятность досрочки? Маловероятно. Если Пётр будет разбивать, то заберёт скорее решением. А Мераб даёт высокий темп, он очень мощный, но удосрочить Петра вряд ли сможет. Для меня шансы в этом поединке 50 на 50. Уверен, что Пётр сделал выводы. Однако даже в самой лучшей форме с Мерабом придётся серьёзно попотеть».

Костя Цзю, бывший абсолютный чемпион мира по боксу:

«Надеюсь, Петя готов к бою на 100%. Он должен справиться с давлением и вновь стать чемпионом. Сейчас они оба мотивированы: один хочет доказать, что по праву выиграл в первом бою, второй — доказать, что это была случайность».

Олег Тактаров, экс-боец UFC:

«После первого раунда будет понятно, как сложится поединок Двалишвили против Яна. По последним боям видно, что Пётр стал более осторожным. На бой нужно наработать чёткий план, два-три движения. Но вот будут ли они наработаны или нет — я сказать не могу. Я жду чуда».

