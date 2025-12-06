Понадобится чудо? Какие шансы у Яна на историческую победу

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе пройдёт последний номерной турнир уходящего года UFC 323. В главном событии вечера бывший чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян попытается вновь завоевать титул в поединке с Мерабом Двалишвили. А грузинский спортсмен, в свою очередь, идёт на рекорд — уже в четвёртый раз в этом году он ставит свой пояс на кон, и пока ему удаётся успешно защищать звание чемпиона.

Мераб за последний год продемонстрировал, почему у него прозвище Машина. Как правило, чемпионы выходят защищать титул по паре раз за год, и это считается вполне хорошим раскладом — дивизион не застаивается, простои небольшие. Двалишвили же взял какой-то сумасшедший темп, с которым потягаться может разве что Алекс Перейра образца 2024 года. В январе Мераб защитил пояс в бою с Умаром Нурмагомедовым, в июне финишировал Шона О’Мэлли, в октябре уверенно передавил Кори Сэндхагена, а теперь выходит на Яна. Попутно Двалишвили переписывает рекорды дивизиона и уже многими считается величайшим бойцом в истории легчайшего веса, несмотря на то что в нём выступали такие бойцы, как Доминик Круз, Генри Сехудо, Ти Джей Диллашоу и Алджамейн Стерлинг.

Исходя из всего этого, Мераб, разумеется, подходит к бою с Яном в статусе фаворита и с какой-то невероятной аурой непобедимости, потому что на бумаге кажется, что на любые потенциальные ключи соперника у Двалишвили есть два железных козыря — сумасшедший темп, в котором не может работать никто другой, и постоянное давление. Мераб просто не останавливается все 25 минут и задирает темп с каждым раундом. И вот с такой машиной предстоит биться Петру Яну.

И расклады пока совсем не в пользу россиянина. Да, он лучше в чистой ударке, однако насколько это будет значимым преимуществом против агрессивного давления? В первом бою у Петра не работала правая рука, но насколько её «возвращение» станет решающим фактором? Ян шикарно защищается от борьбы, однако, помимо этого, нужно предлагать что-то своё, а Мераб просто не даёт соперникам даже задуматься о каких-то контраргументах, потому что все силы уходят на то, чтобы останавливать Двалишвили. А сам грузин уже настолько в себе уверен, что позволяет себе дурачиться в первых раундах, понимая, что дальше он может задавить любого соперника. Ян тоже задаёт хороший темп, но Мераб показывает какую-то аномальную активность в своих боях.

Мераб Двалишвили Фото: Elsa/Getty Images

На бумаге бой с Двалишвили — самый серьёзный вызов для Яна со спортивной точки зрения. Если он сумеет остановить такого соперника на такой серии, то это достижение точно будет как минимум в одном ряду с победами Ислама Махачева над Алексом Волкановски или над Чарльзом Оливейрой. Именно если мы говорим о значимости и статусе этого успеха.

Ян и сам всё отлично понимает: «Просто подумайте: я прилетел через весь мир, возвращаюсь на реванш со Стерлингом или Мерабом у них дома. Всё против меня. Подумайте, какое это давление, как это тяжело — конечно, мне это даётся намного труднее, чем им».

В чём заключаются шансы Яна против Двалишвили? К сожалению, в первую очередь, всё упирается в возможный спад Мераба. У Двалишвили четвёртая весогонка за год, с таким темпом он точно не успевал адекватно восстанавливать организм, а это приводит к травмам и просадке физических показателей. К тому же Мераб гоняет по старинке — просто отказывается от еды и воды в последние два дня, изводя организм. Непонятно, насколько это значимо, когда мы говорим о таком монстре, как Мераб, но тем не менее фактор износа может сказаться в пользу Яна.

Сам Пётр утверждает, что сейчас он в отличной форме, особенно если сравнивать с его состоянием перед первым боем с Двалишвили. Ян и сейчас говорит, что не мог даже поднимать правую руку. Безусловно, это мешало ему освобождаться от липучего Мераба в клинчах и не позволяло ему как следует бить — сильнейшей правой рукой россиянин тогда нанёс в лучшем случае десяток ударов. Опять же, мы не можем 100-процентно утверждать, что со здоровой правой рукой Ян выступит так, что разнесёт Двалишвили, однако как минимум это однозначно будет гораздо более близкий бой, чем тот, где Петру оформили 50-45 на карточках всех трёх судей.

Первый бой Ян — Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

Ещё один важный момент — все мы знаем, что Ян медленно вкатывается в бои. Ему нужно время, чтобы прочитать соперника, набрать темп, поэтому дистанция в пять раундов для Петра удобна. С Мерабом такая тактика может не сработать. Тот сам готов отдать первые раунды, а потом взвинчивает темп. Допустим, что Двалишвили точно будет лучше дышать в чемпионских раундах и сможет навязать свой темп Яну. Тогда Петру нужно отказаться от медленного старта и, напротив, стараться забирать первые раунды, чтобы сохранить шансы на победу. К примеру, Умар Нурмагомедов забрал первые два раунда у Мераба, в третьем начал подседать, но даже там мог забрать отрезок, однако вмешалась сломанная рука. Буквально минута-полторы активной работы – и у Умара было бы в кармане три раунда. Ян дышит лучше Нурмагомедова (по крайней мере, если опираться на то, что мы видели), так как проверен на дистанции в пяти раундах, так что может реализовать похожий план. И да, нужно, чтобы Ян был в лучшей форме или хотя бы в состоянии, близком к этому, а Мераб при этом показал миру свою худшую версию. Полностью закладываться на это нельзя, но тем не менее.

Конечно, все эти расклады выглядят не очень здорово для Яна, однако нужно пользоваться любыми шансами, которые представятся. На кону исторические достижения. Можно не только снова вернуть пояса чемпиона UFC, но ещё и стать первым российским бойцом, которому такое удавалось.

Более того, никто в истории UFC не возвращал пояс после такого перерыва. Ян был чемпионом 4 года и 9 месяцев назад, не считая владения временным титулом. Тогда он утратил пояс из-за дисквалификации в бою с Алджамейном Стерлингом. Пока самый большой простой между потерей и возвращением титула – у Рэнди Кутюра, который завоевал пояс спустя 4 года, 5 месяцев и 4 дня. Ян может перекрыть такой своеобразный рекорд.

Пётр будет андердогом в реванше с Двалишвили, и, возможно, ему потребуется небольшое чудо, чтобы совершить апсет. Однако списывать россиянина нельзя — шансы у него есть.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.