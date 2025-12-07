Легендарная польская мощь работает. Гуськов не смог одолеть Блаховича

Последние два года были для Богдана Гуськова невероятно продуктивными. Боец по прозвищу Царевич закрыл поражение от Волкана Оздемира сразу четырьмя победами: Зак Пауга, Райан Спэнн, Билли Элекана и Никита Крылов оказались брутально финишированы. Ни один из этих боёв не вышел за пределы хотя бы второго раунда — Гуськов красиво и эффектно переехал всех соперников. Выступление Богдана отметило и руководство промоушена, дав российско-узбекистанскому бойцу самого топового соперника в карьере.

Ян Блахович — бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и человек с очень большим опытом. Однако Ян, несмотря на звёздный статус, уже далёк от своих лучших времён: ему уже 42 года, что, мягко говоря, считается уже достаточно критическим возрастом. Плюс Блахович не побеждал с 2022 года: с Магомедом Анкалаевым в титульном бою получилась ничья, следом были поражения судейскими решениями от Алекса Перейры и Карлоса Улльберга. Но Гуськову не стоило расслабляться, учитывая, что Ян остаётся достаточно мотивированным и универсальным бойцом.

С самого начала чувствовалось большое напряжение с обеих сторон: бойцы много перемещались и выполняли ложные движения, активно подключая лоу-кики. Богдан держался на дистанции, стараясь раздёргать оппонента, но редко включал силовые удары. Блахович же держался в центре клетки, выцеливая ноги Гуськова. У ветерана вообще был порядок с точностью: помимо хороших лоу-киков, он периодически он ловил россиянина крепкими джебами. Богдан же никак не мог нащупать свой темп и в первом раунде он скорее уступил более активному и точному сопернику.

В углу россиянину посоветовали чаще отвечать прямыми и боковыми ударами, начать работать более активно. И уже на первой минуте второго раунда Гуськов опрокинул поляка жёстким ударом справа, после чего начал забивать локтями в граунд-энд-паунде. Блахович не терял хладнокровия и качественно защищался, даже попытавшись выкрутить пятку Царевичу. Ян получил рассечение и пережил очень неприятные моменты, вчистую проиграл раунд, но добился главного — дотерпел до перерыва.

Третий раунд должен был стать решающим, учитывая, что Богдан вполне мог проиграть стартовую пятиминутку на судейских записках. Блахович активно пошёл вперёд, но Гуськов ловил его встречными ударами, пользуясь преимуществом в скорости. Польский ветеран не сдавался и выкидывал размашистые боковые, которые периодически всё-таки задевали россиянина. Казалось, что Богдан чуть точнее и эффективнее, но в самой концовке Блахович поймал его попаданием и опрокинул, оформив нокдаун. Всё должны были решить судьи, и они справедливо насчитали ничью. В целом, неплохой результат для Гуськова.