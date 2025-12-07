Пётр Ян победил Двалишвили! Чемпионский пояс возвращается в Россию!

Путь Петра Яна остаётся одним из самых драматичных для россиян в UFC. Красивый поход за поясом, титульная победа над легендарным Жозе Альдо сменились скандальными поражениями от Алджамейна Стерлинга. Потом были очень спорный бой с Шоном О`Мэлли и вчистую проигранный поединок с Мерабом Двалишвили. Тогда Яна многие списали: пробелы в борьбе и постоянные травмы намекали, что россиянин больше не сможет быть в числе претендентов на титул. Но Пётр перезагрузился, одержал три победы подряд и получил новый чемпионский шанс. На другой стороне октагона был всё тот же Двалишвили.

Мераб проводил четвёртую защиту титула за календарный год. Грузинский боец сначала одолел Умара Нурмагомедова в очень непростом бою, а потом спокойно разобрался с О`Мэлли и Кори Сэндхагеном. Козыри Двалишвили были прежними, но никто не мог с ними справиться: постоянные тейкдауны, бесконечный «бензобак» и, что внезапно, очень достойная работа на руках. Однако сегодня казалось, что у Яна есть шансы сбросить грузина с трона. Четыре тренировочных лагеря и четыре весогонки могли сказаться даже на такой машине, как Двалишвили, а Пётр заверял, что на реванш он выходит без травмы и покажет совсем другой бой.

Поединок начался с работы в стойке, причём Пётр скорее выжидал, а Мераб накидывал точные, пусть и не самые сильные удары. Чемпион отлично работал комбинациями, в отличие от оппонента, который никак не мог нащупать свою дистанцию. На третьей минуте Ян наконец-то пробил классную двойку, которую грузин очевидно прочувствовал — ему разбили нос… После этого Двалишвили сразу рванул бороться, и начался клинч: Мераб очень хотел, но так и не смог опрокинуть претендента на канвас. В этой борьбе и закончился первый раунд.

Во втором раунде чемпион уже не стал ничего выдумывать, сразу рванув за тейкдауном. Который было очень сложно получить: Пётр очень неплохо защищался, демонстрируя отличный прогресс в этом компоненте. Следом началась работа в стойке, где теперь уже Ян работал первым номером. А потом россиянин сам сделал тейкдаун! Там сначала Двалишвили выкрутился и даже оказался сверху, однако в итоге бойцы оказались на ногах у сетки. Чемпион проводил всё новые попытки тейкдаунов, вот только Пётр никак не хотел падать.

Третий раунд стартовал с попаданий от Мераба в стойке, на что Пётр ответил шикарным амплитудным броском. На выходе из борьбы Двалишвили снова получил, его лицо заливала кровь. Однако грузин включил свою коронку: поднял Петра, швырнул и оформил тейкдаун, после которого — ещё один. Двалишвили раз за разом бросался в ноги россиянину, потому что в стойке ему было откровенно сложно. В самой концовке Ян пробил жесточайший удар ногой, пробив Мерабу корпус: задёргавшегося грузина спасло только окончание раунда.

Четвёртый раунд чемпион начал с пары попаданий и очередной попытки тейкдауна, после чего Ян едва не попался на «гильотину». Вернувшись в стойку, спортсмены снова начали жёстко рубиться. Мераб был активнее, но россиянин оказался жёстче. Пётр комбинировал: голова, корпус, заход в борьбу. За минуту до конца раунда Двалишвили снова пропустил жестокий удар в корпус, однако выдержал и продолжил стоять на ногах.

Перед пятым раундом казалось, что Ян должен лидировать на судейских записках, но ещё ничего не решено. Россиянин продолжил демонстрировать потрясающий универсализм, меняя этажи и жёстко пробивая защиту Двалишвили, в том числе и хай-киками. Мераб же периодически искал тейкдаун, однако у него ничего не получалось. Бой закончился успешным тейкдауном Петра. Исход чемпионского боя должны были решить судьи, и они отдали победу Яну! Есть новый чемпион из России!