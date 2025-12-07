26 секунд и жуткая травма. Ван стал новым чемпионом UFC практически без боя

В Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный турнир UFC 323. В главном карде вечера зрители увидели сразу два титульных боя. В наилегчайшем дивизионе доминирующий чемпион Александр Пантожа проводил защиту пояса против молодого и перспективного бойца из Мьянмы Джошуа Вана.

Александр Пантожа буквально зачистил наилегчайший дивизион и перебил всех основных претендентов. Причём ещё пять лет назад бразилец проиграл два поединка из трёх, в том числе Аскару Аскарову, и вряд ли рассматривался как претендент на пояс. Но с тех пор Александр не проигрывал, он выдал три победы подряд и получил титульник, в котором одолел Брэндона Морено и стал новым чемпионом. После этого Александр провёл четыре защиты пояса, причём от боя к бою победы Пантожи становились всё более уверенными: в двух последних поединках он финишировал Кая Асакуру и Кая Кара-Франса.

Очередным соперником Александра оказался яркий боец Джошуа Ван. Ещё год назад о нём мало кто знал, однако в этом году представитель Мьянмы не только попал в топ-15, но и стал главным претендентом на титул. Особенно успешным для Джошуа оказался июнь, в котором он сначала нокаутировал Бруно Силву, а следом вышел на коротком уведомлении на бой против Брэндона Ройвала, в яркой и зрелищной рубке добыл победу, а вместе с ней – и титульный шанс. К поединку с Пантожей Ван подошёл на серии из пяти побед.

Поединок на бумаге выглядел крайне интригующим. Опытному доминирующему чемпиону противостоял крепкий и молодой претендент. Пантожа с первых секунд боя занял центр октагона и начал поединок по-чемпионски: выбросил несколько жёстких лоу-киков, взорвался серией на руках. Ван постарался заклинчевать чемпиона, и в этом эпизоде произошла кульминация. Александр провёл хай-кик, но после этого стал заваливаться и упал на прямую выставленную руку. После падения Александр схватился за руку и просигнализировал, что не может продолжать бой: уже потом стало понятно, что во время падения Пантожа сломал руку.

26 секунд продолжался титульный бой: Пантожа покинул октагон при помощи врачей, а Джошуа Ван был признан победителем в этом поединке и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.