Александр Пантожа — Джошуа Ван: обзор боя, кто победил, результат поединка на UFC 323, травма Пантожи

26 секунд и жуткая травма. Ван стал новым чемпионом UFC практически без боя
Игорь Некрасов
Обзор боя Александр Пантожа — Джошуа Ван
Драма Александра Пантожи.

В Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный турнир UFC 323. В главном карде вечера зрители увидели сразу два титульных боя. В наилегчайшем дивизионе доминирующий чемпион Александр Пантожа проводил защиту пояса против молодого и перспективного бойца из Мьянмы Джошуа Вана.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Александр Пантожа
Окончено
TKO
Джошуа Ван

Александр Пантожа буквально зачистил наилегчайший дивизион и перебил всех основных претендентов. Причём ещё пять лет назад бразилец проиграл два поединка из трёх, в том числе Аскару Аскарову, и вряд ли рассматривался как претендент на пояс. Но с тех пор Александр не проигрывал, он выдал три победы подряд и получил титульник, в котором одолел Брэндона Морено и стал новым чемпионом. После этого Александр провёл четыре защиты пояса, причём от боя к бою победы Пантожи становились всё более уверенными: в двух последних поединках он финишировал Кая Асакуру и Кая Кара-Франса.

Поединок на бумаге выглядел крайне интригующим. Опытному доминирующему чемпиону противостоял крепкий и молодой претендент. Пантожа с первых секунд боя занял центр октагона и начал поединок по-чемпионски: выбросил несколько жёстких лоу-киков, взорвался серией на руках. Ван постарался заклинчевать чемпиона, и в этом эпизоде произошла кульминация. Александр провёл хай-кик, но после этого стал заваливаться и упал на прямую выставленную руку. После падения Александр схватился за руку и просигнализировал, что не может продолжать бой: уже потом стало понятно, что во время падения Пантожа сломал руку.

26 секунд продолжался титульный бой: Пантожа покинул октагон при помощи врачей, а Джошуа Ван был признан победителем в этом поединке и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

