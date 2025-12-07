Как Ян сломал грузинскую машину? Разбор великой победы Петра

В Лас-Вегасе (США) состоялся заключительный номерной турнир UFC в уходящем году – UFC 323. В главном событии вечера российский боец Пётр Ян взял реванш у Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом промоушена в легчайшем весе.

К поединку Двалишвили и Яна было приковано колоссальное внимание. С момента их первого боя в марте 2023 года прошло много времени. Мераб после победы над россиянином добрался до титульного боя, завоевал пояс и трижды защитил его в течение 2025 года. Двалишвили настолько впечатлял своими выступлениями, что, казалось, эту грузинскую машину практически невозможно остановить.

Ян, конечно, с этим был не согласен. Пётр перезагрузился, залечил травмы и вернулся на успешную серию, а три победы подряд вывели его на титульный реванш с Мерабом. Россиянин много раз говорил, что в их первом поединке он дрался с травмой и не мог проявить себя полноценно, и обещал, что второй бой будет совершенно другим.

И обещание своё сдержал. Первое, что, конечно, хочется отметить – это то, что Ян отлично справился с борьбой Двалишвили. За весь бой Мераб провёл только два успешных тейкдауна из 29 попыток – такой беспомощной борьбы от грузинского бойца не было давно . Во всех своих поединках, в том числе и в первом бою с Яном, Мераб превосходил соперников за счёт постоянных переводов и проходов в ноги. В этот раз Пётр грамотно держал дистанцию, встречал проходы в ноги и обязательно наказывал Мераба точными попаданиями на выходе, что отбивало у Двалишвили желание делать неподготовленные попытки.

Более того, Ян в какой-то момент настолько почувствовал уверенность в своей борьбе, что сам стал переводить Двалишвили, и делал это успешнее чемпиона. За пять раундов Пётр совершил девять попыток тейкдаунов, пять из них оказались результативными . Сразу вспомнился первый поединок Яна и Алджамейна Стерлинга, в котором Пётр, будучи базовым боксёром, валял базового борца по полу.

Нужно отметить, что в подготовке к бою Ян делал акцент на борьбе, например, позвал в свою команду Курбана Гаджиева. Новый спарринг-партнёр отмечал, что Пётр целенаправленно работал именно над защитой от тейкдаунов, а сам Гаджиев в тренировочном лагере имитировал стиль Двалишвили.

«За такое время ты не станешь борцом, это ясное дело. Но подготовить мышцы к защите от переводов, тактику получилось, тем более с таким багажом, как у Петра. И этих пяти недель сборов, что я был в лагере, достаточно, чтобы «разбудить» организм перед боем и подготовить его к борьбе, если сам человек имеет правильный ментальный настрой», — отмечал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Нейтрализовав борьбу Мераба, Пётр лишил соперника главного преимущества и перетянул поединок в свою стихию – в стойку. Многие отмечали, что Двалишвили серьёзно прибавил в ударной технике, однако бой с Яном показал разницу в уровнях. Мераб старался брать количеством ударов, и в этом он преуспел: по общему числу выброшенных Двалишвили превзошёл россиянина почти вдвое – 458 против 251, и по количеству донесённых ударов преимущество было на стороне Мераба – 196 на 159. А вот по акцентированным ударам уже Пётр перебил соперника – 139 на 134. Атаки российского бойца оказались куда весомее, что было видно и по урону: уже во втором раунде у Мераба начали появляться гематомы на лице, был разбит нос, а к концу поединка смотреть на лицо Двалишвили было страшно. Бокс чемпиона и претендента оказался просто на разных уровнях: на руках Пётр по-прежнему лучший боец дивизиона .

Отдельно нужно отметить атаки Петра по этажам. В третьем раунде Ян мощнейшим мидл-киком пробил печень Двалишвили, и было видно, что чемпион с огромным трудом пережил этот удар. В дальнейшем Мераб уже опускал локоть к корпусу, и Пётр моментально выбрасывал хай-кик и атаковал сериями на руках в голову. А как только Двалишвили возвращал блок к голове – удары снова летели в корпус. Возможно, именно эти атаки по печени сбили безудержное кардио Мераба, в этом бою он не выглядел той самой машиной, которая может работать без остановки все пять раундов.

Пётр Ян — Мераб Двалишвили 2 Фото: Chris Unger/Getty Images

Пётр провёл практически идеальный поединок. Ян выглядел гораздо разностороннее чемпиона, который был изначально заточен на борьбу. А когда эта борьба не стала проходить, план «Б» в виде огромного количества ударов у Мераба просто не сработал. Двалишвили напоминал Белала Мухаммада в поединке с Делла Маддаленой: его многочисленные атаки не несли особой угрозы, в то время как практически каждое попадание Яна в стойке доставляло колоссальный урон.

Пётр не просто вернул себе пояс, но и показал, что если он подходит к бою в идеальной форме, без травм и других сопутствующих обстоятельств, то победить его крайне сложно, даже такой машине как Двалишвили. Многие сомневались, что Ян сможет вернуть себя образца первого поединка с Алджамейном Стерлингом, однако есть ощущение, что Пётр выдал лучшую версию себя: такую же жёсткую, как раньше, но вместе с этим и более опытную и умную, чем раньше.