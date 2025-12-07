Победа Петра Яна — великое событие. И вот почему

«Впечатляет ли меня, что Мераб проводит пять раундов спаррингов в день боя? Меня это не должно впечатлять. Если он чувствует, что это работает… Но запомните, что любая машина ломается», — говорил Пётр Ян на пресс-конференции перед UFC 323 .

Глобально шансы Петра на победу в реванше с Мерабом Двалишвили оценивались не очень высоко. На одной стороне у нас был доминирующий чемпион с кучей рекордов, набравший бешеный темп. Двалишвили уже называли величайшим бойцом в истории дивизиона. С другой стороны – Ян, который, по мнению многих, пик свой прошёл и уже неспособен бороться за пояс. Во всех трёх предыдущих победах Петра были трудности, а если у тебя возникают проблемы с Маркусом Макги, то все будут ждать, что бой с чемпионом выдастся гораздо более сложным. Плюс была история первого боя. Сколько бы Ян ни говорил о травме правой руки, это воспринималось как отговорки.

Но теперь здоровый Пётр, во всяком случае, с полностью рабочей правой рукой, показал, каким он может быть. Разница ощутимая — первым же попаданием с правой Ян разбил нос Двалишвили и заставил чемпиона опасаться. Плюс была заметна мощная работа в лагере: защита от тейкдаунов – прекрасная, атакующая борьба тоже очень помогала, кардио в порядке, а мидл-кики в печень сделали разницу. И это всё – против Двалишвили, чей бездонный «бензобак» в совокупности с борьбой казались чем-то непоколебимым. Но Ян провёл практически идеальный бой, продемонстрировал превосходство во всех аспектах ММА и вернул себе пояс .

Это великая победа и для самого Петра, и для российских ММА. Никто из россиян ещё не возвращал себе титул чемпиона UFС после утраты, никто не становится двукратным чемпионом. Да и за всю историю организации никому не удавалось вернуть пояс спустя четыре года и девять месяцев после утраты. Для ММА такой срок – это целая эпоха. Например, когда Ян терял пояс в бою с Алджамейном Стерлингом, то в десятке рейтинга легчайшего веса были такие люди, как Жозе Альдо, Коди Гарбрандт, Марлон Мораес, Фрэнки Эдгар, Рафаэль Ассунсао и Джимми Ривера. У О’Мэлли был рекорд 4-1 в UFC, а Умар Нурмагомедов только недавно дебютировал в лиге.

И Ян прошёл не кого-нибудь, а чемпиона на пике, который выбил серию из 14 побед (третий результат в истории UFC), занимал третье место в рейтинге pound-for-pound и переписал рекорды дивизиона: самая длинная серия побед, больше всех защит пояса. Также Мераб остановился в шаге от повторения рекордов по количеству побед в истории легчайшего веса и по количеству титульных побед. Вот такого соперника уверенно убрал с пути Ян. Исключительно с точки зрения спортивной составляющей, возможно, это самая значимая победа для российских бойцов UFC . Во всяком случае, это можно сравнивать с победой Ислама Махачева над первым номером P4P Алексом Волкановски, только тут Ян шёл большим андердогом.

Вернуться так после всех неудач — дорогого стоит. Потеря пояса из-за дисквалификации, серия из трёх поражений, два из которых были очень спорными, а одно случилось во многом из-за травм, однако при всём этом не расклеиться, собраться, несмотря на тонны критики, набить серию из трёх побед и вернуть себе статус претендента — много ли бойцов смогли бы совершить настолько впечатляющий камбэк? Ян на пресс-конференции сказал, что это всё потому, что у него бойцовский характер. И это делает победу над Двалишвили ещё более великой.

Ян, возможно, уже прошёл свой пик, но нашёл в себе силы на перезагрузку и вот такой апсет. Это ли не величие? Такую победу не обесценят разговоры о четвёртом поединке за год, о возрасте Мераба и прочее. Ян вышел против человека, который не зря носит прозвище Машина, и сломал его. И никогда не было такого, чтобы три пояса одновременно удерживали бойцы из России — Ян, Махачев и Хамзат Чимаев.

«Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, я очень рад, спасибо болельщикам! Я очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. Хочу сказать привет своей стране России, всем болельщикам по всему миру, своей семье. Спасибо всем ребятам, которые мне помогали, они со мной в сложные и в хорошие моменты. UFC изменил мою жизнь, спасибо!» — теперь Ян снова с поясом спустя почти пять лет. Легендарно.