А нужна ли трилогия с Двалишвили? Что дальше для Петра Яна

На турнире UFC 323 определился новый чемпион промоушена в легчайшем весе. Российский боец Пётр Ян уверенно разобрался в реванше с Мерабом Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс.

Для Яна эта победа стала четвёртой подряд, и победная серия российского бойца началась как раз с поражения от Мераба Двалишвили в марте 2023 года. Пётр взял паузу, залечил травмы, восстановился в том числе и ментально после трёх поражений подряд и вернулся в титульный забег. Мераб к этому моменту успел не только стать чемпионом, но и зачистить весь дивизион. Однако рекордная четвёртая защита пояса за год грузинскому бойцу не удалась, и на трон вернулся Ян.

Что дальше для Петра? У российского бойца с Мерабом теперь равный счёт в личных противостояниях, и, кажется, трилогия – самый логичный вариант. Тем более что Двалишвили был активным чемпионом, часто проводил защиты пояса, давал шансы реальным претендентам. И перед боем Пётр говорил о потенциальном третьем поединке.

«Я считаю, что Мераб заслуживает любого реванша, которого он захочет, попросит он его сам или это решение примет UFC. Думаю, он заслуживает реванша. Если я выиграю, то трилогия будет очень крутой идеей», – сказал Ян на пресс-конференции.

Но вопрос в том, что Ян разобрался с Мерабом очень уверенно. Это не был близкий поединок, нет никаких разговоров о неправильном судейском решении. Да и Мераб после боя признал, что проиграл по делу. И, конечно, такой поединок не оставляет какой-то недосказанности, во всяком случае, пока, чтобы устраивать незамедлительный реванш. Возможно, через бой, если Пётр, например, проведёт успешную защиту титула, а Мераб закроет поражение, третий поединок Двалишвили и Яна будет более актуальным.

А сейчас у Петра есть и другие варианты. В первую очередь, конечно, речь идёт про Умара Нурмагомедова. Россиянин закрыл поражение от Двалишвили победой над Марио Баутистой, а в январе брат Хабиба выступит на UFC 324, где подерётся с Дейвисоном Фигейреду. Уверенная победа над бывшим чемпионом вполне может открыть дорогу Умару ко второму титульнику. Ян с Нурмагомедовым в октагоне не пересекались, и это одно из немногих противостояний в дивизионе, которое не будет носить статус реванша, а значит, подарит фанатам что-то новое. И уж точно этот поединок вызовет колоссальный интерес со стороны российских фанатов – потенциально первый отечественный бой за титул UFC .

Однако здесь не стоит забывать, что Ян и Нурмагомедов уже пытались устроить очный поединок. Пётр вызывал Умара, предлагал подраться на турнире в Баку или в Абу-Даби в июле этого года, Нурмагомедов отказался и предложил разделить октагон в Абу-Даби в октябре. Но Ян не хотел простаивать и ждать восстановления брата Хабиба после травмы, поэтому поединок сошёл на нет. Возможно, теперь Пётр предпочтёт другие варианты: Умару он поединок уже предлагал.

На том же турнире UFC 324 в январе состоится ещё один бой, который может вмешаться в титульные расклады легчайшего дивизиона. Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли разделит октагон с Сонг Ядонгом, и в случае победы, и тем более в случае яркой победы вполне может опередить Нурмагомедова в титульной гонке. Не стоит забывать, что Шон – большой любимчик президента UFC Даны Уайта. В своё время он получил шанс с топовым Петром Яном, находясь на 12-й строчке в рейтинге, и не только шанс, а ещё вместе с тем и победу откровенным ограблением. В октябре 2022 года О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей, хотя сам Шон был в шоке, что вверх подняли именно его руку. Так что реванш Яна и О'Мэлли видится весьма перспективным, у парней есть своя история, и, конечно, Пётр жаждет поквитаться с Сахарком за то поражение .

Остальные варианты менее реалистичны. Кори Сэндхаген только что бился за титул и не успел закрыть поражение от Двалишвили, Дейвисон Фигейреду выглядит явным андердогом в поединке с Нурмагомедовым, и даже победа над Умаром не гарантирует бразильцу, у которого два поражения в трёх последних боях, поединок за пояс. Так что ситуация должна проясниться после UFC 324, в котором определятся два потенциальных претендента на титул, и Яну предстоит сделать выбор: трилогия с Двалишвили, реванш с О'Мэлли или же бой с Умаром.

