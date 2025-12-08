Титульники Немкова и Гассиева, финалы ЧМ по боксу. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств много ярких и интересных противостояний. Вадим Немков получил большой бой против Ренана Феррейры за титул чемпиона PFL, на Урале состоится масштабный турнир RCC 24, в котором выступят многие известные российские бойцы. В боксе Мурат Гассиев проведёт чемпионский бой с ветераном Кубратом Пулевым, а на чемпионате мира IBA состоятся финальные поединки.

В ночь с 11 на 12 декабря. Имам Хатаев – Адам Дайнес

В Канаде состоится большой вечер бокса. В одном из главных поединков турнира выступит российский боксёр бронзовый призёр Олимпийских игр Имам Хатаев. Для Хатаева это будет первый поединок после обидного поражения от Дэвида Морреля. Изначально соперником Имама должен был стать американец Ричард Ривера по прозвищу Моряк Попай, но он получил травму. На замену вышел Адам Дайнес, бывший претендент на титулы чемпиона мира, боксировавший в том числе с Артуром Бетербиевым. На кону будет стоять пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе.

12 декабря. Кубрат Пулев – Мурат Гассиев

В Дубае пройдёт вечер профессионального бокса IBA.PRO 13. Возглавит его титульный бой в тяжёлом весе между регулярным чемпионом WBA Кубратом Пулевым и Муратом Гассиевым. Гассиев продолжает строить карьеру в тяжёлом весе, после поражения от Отто Валлина российский боксёр одержал две победы и вновь получил шанс громко заявить о себе. В соперниках у него опытный ветеран Курбат Пулев, который владеет регулярным поясом WBA, и победа над ним откроет Мурату двери к по-настоящему большим поединкам.

12 декабря. Владислав Ковалёв – Армен Петросян

В Екатеринбурге на ледовой «УГМК-Арене» пройдёт масштабный турнир по смешанным единоборствам RCC 24. Возглавит его титульный бой в среднем весе между обладателем пояса Владиславом Ковалёвым и экс-бойцом UFC Арменом Петросяном. Влад Белаз уже стал настоящей звездой лиги RCC – сначала он отлично проявил себя в поединках на голых кулаках, теперь же добрался до ММА, где в сентябре сумел стать первым чемпионом лиги в истории, победив Александра Шлеменко в реванше. Теперь белорусскому бойцу предстоит защита пояса.

Изначально он должен был разделить октагон с Магомедом Исмаиловым, однако Лысый хищник не сошёлся с промоушеном по части финансов, и в итоге Ковалёв подерётся с Арменом Петросяном. Ещё в марте 2025 года Армен выступал в UFC, но уже успел перебраться в уральскую лигу, где по очкам уступил Ивану Штыркову по правилам кикбоксинга. Теперь он возвращается в ММА и сразу получает титульный бой.

12 декабря. Иван Штырков – Валентин Молдавский

В соглавном событии турнира RCC 24 выступит главная звезда промоушена Иван Штырков. Капитан клуба «Архангел Михаил» давно дерётся на Урале и стал настоящим любимцем местной публики. В последние годы Уральский Халк экспериментировал с различными дисциплинами, выступал в боксе и кикбоксинге, однако теперь снова проведёт бой по правилам ММА. В соперники ему подготовили ученика Фёдора Емельяненко Валентина Молдавского – опытного тяжа, бывшего временного чемпиона Bellator и участника Гран-при PFL. И для Штыркова это станет настоящей проверкой на прочность.

12 декабря. Андрей Корешков – Пётр Недзельский

В Омске состоится турнир промоушена Александра Шлеменко — SFC 12. В главном событии выступит один из самых известных учеников Шлеменко Андрей Корешков, которому предстоит провести бой против Петра Недзельского. Корешков в последний раз выходил в октагон в апреле 2025 года, когда в Гран-при PFL уступил Джейсону Джексону. У Петра Недзельского, как и у Корешкова, есть опыт выступлений в Bellator, в последних боях Пётр скитался по разным лигам и теперь выступит на турнире в Омске.

13 декабря. Вадим Немков – Ренан Феррейра

Пока один ученик Фёдора Емельяненко будет выступать на большом турнире в Екатеринбурге, другой претендует на титул PFL. Во Франции состоится турнир PFL Europe 4, в котором Вадим Немков разделит клетку с Ренаном Феррейрой. В Bellator Вадим выступал в полутяжёлом весе и долго владел чемпионским поясом, но затем решил перейти в тяжёлый дивизион. Последний поединок российский боец провёл в январе 2025 года, задушив Тимоти Джонсона. Теперь Немкову предстоит серьёзнейшая проверка в лице чемпиона лиги Ренана Феррейры. Бразилец впечатляет своими габаритами, огромный Феррейра несёт большую опасность в стойке, где часто финиширует своих соперников. В 2023 году он стал победителем Гран-при тяжеловесов PFL, нокаутировав Дениса Гольцова, в последнем бою в октябре 2024-го он получил большой шанс в виде поединка с Фрэнсисом Нганну, однако проиграл ему в первом раунде.

13 декабря. Финалы чемпионата мира по боксу

В Дубае в эти дни проходит главный старт сезона в олимпийском боксе – чемпионат мира IBA. Представители более 100 стран борются не только за медали и кубки, но и за рекордный призовой фонд турнира, который составляет более $ 8 млн. Конечно, на турнире выступают и российские боксёры, причём с национальной символикой. Наша команда отправилась в ОАЭ сильнейшим составом во главе с двукратным чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым и рассчитывает на большое количество наград.

В ночь с 13 на 14 декабря. Брэндон Ройвал – Манел Капе

После оглушительного турнира UFC 323 лучшая лига мира возвращается с менее громким ивентом, но в карде которого будут интересные бои. Возглавят его представители наилегчайшего веса Брэндон Ройвал и Манел Капе. В минувшие выходные в наилегчайшем дивизионе сменился чемпион, Александр Пантожа получил серьёзную травму, утратил титул и выбыл на неопределённый срок, а чемпионом стал Джошуа Ван. Поэтому поединок Ройвала и Капе приобретает претендентский статус: третий и шестой номера рейтинга проведут очный бой, и победитель вполне может рассчитывать на титульник с новоиспечённым чемпионом.

В ночь с 13 на 14 декабря. Баду Джек – Ноэль Гевор Микаелян

В США состоится турнир по профессиональному боксу. В главном событии пройдёт титульный реванш в крузервейте между Баду Джеком и Ноэлем Гевором Микаеляном. В мае 2025 года боксёры уже встречались между собой, опытный Баду Джек победил судейским решением и забрал пояс WBC в крузервейте. Теперь боксёрам предстоит вновь разделить ринг, и снова на кону будет стоять титул чемпиона мира.