Реванш Яна и Двалишвили – лучший бой 2025 года. Без вариантов

2025 год приближается к своему завершению, наступает время подводить итоги. И особенно это актуально после UFC 323 – последнего номерного турнира. Лучшая лига на планете закатила шикарный ивент. А его украшением стал титульный поединок с участием россиянина Петра Яна. И, пожалуй, противостояние с грузином Мерабом Двалишвили вполне можно назвать лучшим, что происходило с миром единоборств в 2025 году.

Завершилось всё громкой сенсацией . Россиянин шёл большим андердогом, однако забрал победу единогласным решением судей. И стоит отметить, что триумф Беспощадного был абсолютно заслуженным. Он подарил России нового чемпиона, а всему миру – зрелище на века.

Так почему же бой Яна и Мераба – это лучшее, что мир единоборств увидел в 2025 году? Всё просто. Разогрев начался задолго до турнира. А самое вкусное, как правило, это ожидание. Сразу после анонса стало понятно, что заключительный номерной ивент года превратится в феерию. Да, до этого момента парни провели всего один бой. Зато какой! С потасовкой на стердауне, огненными пресс-конференциями и победой грузина. Вот и теперь парни не стеснялись в высказываниях и мощно жгли с микрофоном. Были и истории с «джакузи», и попытки залезть в политику . Подчеркнуть стоит хотя бы то, что Двалишвили выходил на бой с двойным флагом. Поэтому ещё до выхода парней в октагон напряжение было запредельным. Можно ли вспомнить хотя бы одну такую историю вражды и соперничества? Вряд ли.

Второй момент – неоднозначность первого поединка. Яна не раз называли тем, кто может стать единственным бойцом, способным остановить Машину. А именно под таким прозвищем выступает Двалишвили. Однако в первом бою перевес и доминация Мераба не вызвали сомнений. Пётр вышел с травмой, за что и поплатился. Не все верили, что россиянин сможет показать качественно другой поединок. А он смог. И наглядно продемонстрировал, почему такие большие надежды возлагались именно на него. Зачастую реваншей заслуживают поединки, в которых всё очень близко и ровно. В первом бою такого не было. Но второй доказал – Беспощадный это заслужил.

Мераб Двалишвили и Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Следующий момент – бой был невероятно красивым стилистически, ярким по статистике. И интересным за счёт неожиданных сюжетных поворотов. На двоих парни нанесли 355 (!) ударов – феноменальная статистика . Но ещё более показательны цифры атак, которые прилетели точно в голову. 105 – у Двалишвили, 109 – у Яна. Естественно, такая работа приводила к огромному ущербу. «Держак» у Петра работал лучше, а лицо Мераба буквально заливало кровью. Выглядело это всё кинематографично. Да, по ходу 2025 года хватало подобных поединков. Однако здесь в совокупности работало всё. Накал страстей, интрига. И если говорить откровенно, напряжение витало в воздухе вплоть до того момента, пока не было объявлено о чемпионстве Петра. Такого градуса не было очень давно.

Если же вернуться к началу, то можно отметить и статус андердога, который прилип к Яну перед этим боем. Это сделало сам бой лишь ярче, а победу – легендарнее. Россиянин прошёлся по оппоненту катком. Были ли ещё столь громкие и убедительные победы у наших парней? Конечно. Но от Ислама Махачева и Хамзата Чимаева этого ждали все. А Пётр удивил, поставив в тупик действующего чемпиона. Сенсации – это всегда ярко. А в титульном бою – статуснее и интереснее в несколько раз. Красивыми ли получились победы Махачева и Чимаева? Безусловно. Но настолько ли эмоциональными и наряжёнными? Нет – совершенно точно.

Ян переписал историю UFC. И это ещё один повод назвать поединок лучшим. Подобные вещи всегда повышают статус. А ещё – значимость боя для самого Петра. Нужно понимать, что поражения Чимаева, Махачева, Илии Топурии в ближайшее время вряд ли станут для них роковыми. Да, ударят больно и неприятно. Но разве кто-то поспешит списать их со счетов? Нет, 100%. У Яна же, кажется, был последний шанс сразиться за титул. Поражение, скорее всего, откинуло бы его в чемпионской гонке очень далеко. А всё потому, что дивизион невероятно интересен, выстроилась целая очередь. Однако Беспощадный победил. И теперь постарается закрепиться в статусе доминирующего чемпиона.

Величие этого боя и самого Яна подчеркнул на пресс-конференции и Дана Уайт. Президент UFC был красноречив: «Это было невероятно. Мераб – один из самых жёстких и самых стойких бойцов, которых я видел. Поначалу мы не слишком ладили, но теперь я его максимально уважаю за всё, чего он добился. И сегодня Пётр вышел и потрясающим образом завершил эру ESPN, показав бой высочайшего уровня. Его удары по корпусу, в голову, борьба – он показал невероятное выступление».