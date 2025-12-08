Царевич, но не король. Мы ещё долго не увидим Гуськова в претендентах на пояс

В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошёл заключительный номерной турнир года – UFC 323. Помимо ярчайшего титульного боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили, в карде было ещё несколько любопытных и интригующих поединков. Среди них — драматичное противостояние Богдана Гуськова с экс-чемпионом в полутяжёлом весе Яном Блаховичем.

Царевич к моменту боя вышел на очень хорошую серию побед, оформив четыре финиша в четырёх поединках и заодно получив два бонуса по $ 50 тыс. Главной проверкой стала встреча с Никитой Крыловым. Шахтёр после травм и простоя сдал, однако смотрелся грозным соперником. Но с Гуськовым не вышел даже за пределы первого раунда. Богдан нащупал дистанцию и нокаутировал Крылова, закрепившись в топ-15 полутяжёлого веса.

Учитывая, что дивизион сейчас не в лучшем состоянии, Гуськову предоставили шанс сразу разбавить топ-5 дивизиона, дав в соперники опытнейшего Яна Блаховича, легендарная польская мощь которого осталась лишь на пресс-конференциях. И всё же Блахович, несмотря на отсутствие побед на протяжении долгого времени, был серьёзной проверкой. Во-первых, проигрывал он только очень близко и только топам, Магомеду Анкалаеву и вовсе не уступил. Во-вторых, несмотря на возраст, Ян способен устроить любому новичку комплексный тест по навыкам, а это то, что требовалось Гуськову, при всех своих победах выглядевшему тёмной лошадкой.

В итоге получился очень конкурентный бой, в котором Блахович очень качественно поработал в стойке первым номером, отбил Богдану ногу и сумел выстоять во втором раунде, когда Царевич попал и уронил поляка, что удавалось далеко не всем. Тем не менее на выходе получилась ничья, не сделавшая Гуськова претендентом на пояс и подсветившая его проблемы.

Но при этом важно отметить, что мощь у Богдана впечатляющая, и, пожалуй, он может уронить с рук практически любого полутяжеловеса в дивизионе. Вкупе с очень хорошим боксом это будет угрозой для всех. Однако с другой стороны, Гуськова можно давить, переигрывать в эпизодах, он не перекрывается в защиту. Блахович, работая только джебом и лоу-киком, смог забрать у Богдана первый раунд и не давал Царевичу выбраться из-под давления. Возможно, это в том числе показывает, что и футворк у Гуськова не лучший.

Бой Гуськова и Блаховича Фото: Chris Unger/Getty Images

Другой момент — кардио. В целом мы уже видели, что Богдан не очень здорово дышал и в поединке с Билли Элеканой, который вымотал его борьбой. В бою с Блаховичем Гуськов устал от своей же интенсивной работы и в третьем раунде очень сильно закислился, сбавил в движении и не поднимал руки к голове. Это позволило восстановившемуся Блаховичу перебить Богдана и забрать отрезок.

Пока Гуськов не показал, что находится на уровне топ-5 дивизиона, плюс остаётся открытым вопрос с борьбой, так как смущает тот факт, что Элекана, вышедший на бой с ним на коротком уведомлении, просидел у Богдана за спиной целый раунд и мог его задушить. Что, например, если бы Блахович боролся? Или если Анкалаев будет пробарывать Гуськова? Такой же план в теории может задействовать даже Волкан Оздемир, что мы уже видели.

Бой Гуськова и Блаховича Фото: Ian Maule/Getty Images

В целом Гуськов набрался опыта, проверил себя против актуального топа дивизиона, во второй раз в карьере прошёл всю дистанцию боя. Богдан точно будет и дальше радовать яркими поединками, финишами, но пока всё выглядит так, что в претенденты на пояс Царевичу метить рано, не говоря уже о большем. Скорее всего, на сегодняшний день бойцы из топ-5 его разберут, Азамат Мурзаканов — тоже. Однако Гуськов явно работает над собой, и бой с Блаховичем тоже должен дать пищу для размышлений. Главное — сделать правильные выводы, и тогда Богдан, возможно, удивит и зайдёт далеко. Во всяком случае, этого бы хотелось, потому что парень яркий, искренний и всегда готов устроить шоу.