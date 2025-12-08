России нет равных в UFC. Наши парни захватили все дивизионы

2025 год завершается для российских смешанных единоборств просто великолепно. Чемпионский пояс на своё плечо вернул Пётр Ян. Формально сейчас в UFC два чемпиона, представляющих нашу страну – Беспощадный и Ислам Махачев. Но есть и Хамзат Чимаев. Уроженца Чечни вполне можно относить в этот список, с чем согласны многие эксперты. Доминация России в мировых смешанных единоборствах уже сейчас выглядит тотальной. Но есть ощущение, что это далеко не предел. А всё потому, что на подходе к титульным шансам – большое количество наших парней. И в следующем году под их контролем могут оказаться практически все дивизионы.

Разбирать можно практически по очерёдности дивизионов. И первым является наилегчайший вес. Пожалуй, там перспективы на что-то серьёзное – самые призрачные. Тагир Уланбеков занимает лишь 12-е место в рейтинге. Да, совсем недавно он шёл на серии из одних побед. Но всё-таки уступил в последнем поединке. После такого рассчитывать на чемпионскую гонку уже практически невозможно. Поэтому вряд ли в ближайшее время кто-то из россиян будет хотя бы в топ-5 дивизиона. Но в этом не видится каких-то больших проблем.

С лихвой ситуацию выправляет легчайший вес. А там новый чемпион – Ян. Пётр одержал победу в реванше с Мерабом Двалишвили, вернул пояс на своё плечо. И рассчитывает править в дивизионе долго. А ведь есть ещё Умар Нурмагомедов, который до этого занимал первый номер в рейтинге легчайшего веса . И есть реальная вероятность того, что уже в 2026 году россияне сойдутся в клетке. Возможно, следующую защиту Ян проведёт всё-таки против другого оппонента. Но долго мариновать брата Хабиба всё равно не смогут. Очень приятно, что на вершине дивизиона сразу два парня из России.

Умар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

В полулёгком весе чемпионский пояс удерживает Александр Волкановски. И у него уже назначен поединок с Диего Лопесом. Казалось бы, ситуация патовая. И для Мовсара Евлоева это действительно уже давно выглядит именно так. Да, россиянин идёт на длительной победной серии. Но неизменно забирал поединки именно судейским решением. Пока получить титульный шанс не помогает даже первое место в топ-15 дивизиона. Однако и тут есть ощущение, что больше держать «взаперти» Мовсара не получится. Такая история в своё время была у Магомеда Анкалаева. И он свой шанс получил. Скорее всего, Евлоев – на подходе к титульнику. Он голоден и заряжен. Россиянин вряд ли упустит возможность, если её получит.

В лёгком весе сложилась очень любопытная ситуация. Чемпион – Илия Топурия. И есть Арман Царукян, который живёт в России. Он давно считается одним из главных претендентов, но никак не получит свой шанс. Реальнее выглядит вариант, при котором в весе спустится Махачев. Ислам в такой ситуации может получить шанс завоевать сразу два чемпионских пояса, удерживать их одновременно. А в полусреднем весе он уже взял титул. Правда, о доминации пока речи не идёт. Однако победа над Джеком Делла Маддаленой получилась максимально убедительной. Вряд ли у кого-то из фанатов остались хоть какие-нибудь вопросы.

Ислам Махачев Фото: Cooper Neill/Getty Images

В среднем весе лучший – Чимаев. Многие говорят, что Борз представляет ОАЭ. Но чеченец никогда не отказывался от своего происхождения. Напротив, во всеуслышание заявлял, что представляет Россию . Он завоевал пояс, разбив Дрикуса дю Плесси. Хамзат тотально доминировал. Он выглядит настоящей грозой для любого соперника по дивизиону. Любопытно, что есть возможность замахнуться на второй пояс. В частности, Чимаев давно ведёт трэш-ток с Алексом Перейрой. И даже получил ответ от Поатана, который заявляет о готовности провести поединок. Поэтому, вполне вероятно, в организации могут заинтересоваться таким шансом. А ещё в полутяжёлом дивизионе ждёт своего нового шанса Магомед Анкалаев. Его трилогия с Перейрой – реальная опция для руководства лиги. Уже на седьмой позиции Азамат Мурзаканов. И он подбирается к титульным разборкам.

В тяжёлом весе ситуация ещё веселее. Первым претендентом является Александр Волков. Он вполне может получить шанс в 2026 году. Ещё подбирается к вершине рейтинга топ-15 Сергей Павлович . Он пережил непростые времена, однако перезагрузился и вышел на серию побед. И его история напоминает то, что пережил Ян. Сейчас Десантник – уже третий. А ведь на 11-м месте расположился Шамиль Газиев. И он тоже хочет в несколько рывков преодолеть это расстояние.

Россия доминирует в UFC – сложно спорить с этим тезисом. А в 2026 году чемпионов из нашей страны может стать ещё больше!