Пока полёт нормальный. Чего мы ждём от сборной России на ЧМ-2025 по боксу

Когда и где проходит чемпионат мира по боксу

Со 2 по 13 декабря в Дубае, ОАЭ, в рамках фестиваля бокса проходит чемпионат мира по боксу. Это одно из самых масштабных мировых первенств в истории: больше 100 стран, огромные призовые и топовый состав.

Организатором чемпионата мира выступает Международная ассоциация бокса (IBA). Есть также чемпионат мира под эгидой World Boxing, где сборная России не выступает.

Предварительные поединки проходят с 3 по 11 декабря. 13 декабря состоятся финалы, медали будут разыграны в 13 весовых категориях.

Где смотреть чемпионат мира по боксу

Смотреть трансляции каждого соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA.

Состав сборной России

Сборная России выступает на турнире под национальными флагом и с гимном. Состав команды по весовым категориям следующий:

до 48 кг — Эдмонд Худоян;

до 51 кг — Баир Батлаев;

до 54 кг — Вячеслав Рогозин;

до 57 кг — Андрей Пегливанян;

до 60 кг — Всеволод Шумков;

до 63,5 кг — Илья Попов;

до 67 кг — Евгений Кооль;

до 71 кг — Сергей Колденков;

до 75 кг — Исмаил Муцольгов;

до 80 кг — Джамбулат Бижамов;

до 86 кг — Шарабутдин Атаев;

до 92 кг — Муслим Гаджимагомедов;

свыше 92 кг — Давид Суров.

Материалы по турниру

Главные соперники и ожидания от сборной России по боксу

Россия считается одним из фаворитов турнира, команда привезла действующих профессиональных боксёров, особняком стоят Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев и Всеволод Шумков. Стоит последить за талантливыми Евгением Коолем и Вячеславом Рогозиным.

Соперники тоже грозные — в первую очередь это Казахстан и Узбекистан, очень мощно выступивший на Олимпиаде в Париже в 2024 году. На недавнем чемпионате мира World Boxing все золотые медали забрали как раз боксёры из Казахстана и Узбекистана. Есть большие имена и у сборной Кубы, которая привезла усечённый состав, но среди участников есть двукратные олимпийские чемпионы Арлен Лопес и Хулио Сесар ла Крус. Но даже с таким уровнем конкуренции Россия может расчитывать на призовые места и золотые медали в нескольких весовых категориях.

На данный момент выступления России идеальны. Кто-то, как Исмаил Муцольгов, Всеволод Шумков и Илья Попов, прошёл по две стадии. Евгений Кооль пока выступает ярче всех — две победы и обе нокаутом в корпус. Все остальные, кроме Шарабутдина Атаева, тоже выступили как минимум по одному разу и победили. Самый сложный бой был у Джамбулата Бижамова, побывавшего в нокдауне, но победившего раздельным решением судей. Однако все самые серьёзные соперники у российских боксёров только впереди.