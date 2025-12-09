Новый Бетербиев возвращается после «ограбления». Хатаев ещё заберёт свои пояса

В ночь с 11 на 12 декабря в Канаде состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном карде турнира выступит российский боксёр Имам Хатаев, который разделит ринг с экс-претендентом на титулы чемпиона мира, немецким боксёром российского происхождения Адамом Дайнесом. На кону будет стоять титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе.

Изначально Имам должен был боксировать против колоритного американского нокаутёра Ричарда Риверы по прозвищу Моряк Попай. Но тот получил травму, и на замену согласился выйти Адам Дайнес.

Для Хатаева это будет возвращение в ринг после обиднейшего первого поражения в карьере от кубинца Дэвида Морреля. В июле этого года российский боксёр получил большой шанс в виде поединка с бывшим претендентом на титулы чемпиона мира. Моррель шёл с единственным поражением в карьере, которое он потерпел от Дэвида Бенавидеса.

И поединок с Моррелем, как и ожидалось, получился тяжёлым. Дэвид в присущей кубинцам манере все 10 раундов боксировал в режиме «велосипеда», избегая открытых разменов с Хатаевым, Имам же в большей степени прессинговал Морреля, искал моменты для плотных попаданий. В пятом раунде российский боксёр всё же поймал Дэвида на движении и оформил нокдаун, но за кубинца сыграл гонг. Хатаев выбросил больше ударов за бой (550 на 444), превзошёл Морреля по силовым ударам (129 на 97), но в итоге проиграл раздельным решением судей. И это несмотря на нокдаун в пятом раунде . Конечно, с таким решением судей Имам и его команда не были согласны.

«Мы не собираемся это спускать на тормозах. У меня сильный менеджер — Джим Камбосос. Он уже готовит апелляцию. Мы надеемся на реванш. И в реванше мы докажем, что судейство в прошлом бою было ошибкой», — отмечал Хатаев после боя.

Однако, как это часто бывает в профессиональном боксе, у апелляции не было никаких результатов, Хатаев не стал дожидаться реванша от Дэвида, который, вероятно, и не согласился бы на второй бой, и стал двигаться дальше. По большому счёту поражение Имама никак не должно повлиять на его карьеру. Да, неприятно, да, идеальный рекорд испорчен спорным судейским решением. Однако Хатаев показал, что готов конкурировать на самом высоком уровне. Ещё раз: до поединка с россиянином Дэвид прошёл 12 раундов с «грозой» Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева – Дэвидом Бенавидесом – и даже отправил его в нокдаун. Так что кубинец – это точно тот боксёр, который может доставить проблемы абсолютно любому сопернику.

Имам Хатаев — Адам Дайнес Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Имаму 31 год, он продолжает активно развивать профессиональную карьеру. Сейчас Хатаев располагается на шестой позиции в рейтинге WBC и на седьмой позиции – в рейтинге IBF. Так что поражение практически не сказалось на месте Имама в мировой элите – он по-прежнему котируется высоко. Российский боксёр закатывает в ринге яркие поединки, всегда нацелен вырубить своего соперника – таких боксёров любят и зрители, и промоутеры, и нет сомнений, что Хатаев ещё доберётся до титульных поединков. Пока же ему предстоит бой с непростым представителем Германии Адамом Дайнесом. 34-летний уроженец села Семёновка Омской области выступает в профессионалах с 2015 года, имеет приличный рекорд 24-3-1 и претендовал на титулы чемпиона мира. Самый большой бой в карьере Адам провёл против Артура Бетербиева в марте 2021 года, уступив российскому чемпиону техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого Адам выиграл пять из шести поединков.

Конечно, Хатаев видится в предстоящем поединке бо́льшим фаворитом, несмотря на то что соперник у него более опытный на профессиональном ринге. Для Имама это хороший шанс снова ярко проявить себя и получить статусный бой – возможно, даже реванш с Моррелем. И Хатаев настроен решительно.

«Я смотрел бой Артура против Дайнеса четыре года назад. Адам — достойный соперник и очень опытный профессиональный боксёр. Я отношусь к этому бою очень серьёзно. Все знают, что в том бою поднята должна была быть моя рука, а не Морреля. На следующий поединок я выхожу полностью уверенным в себе и настроен громко заявить о себе 11 декабря», — заявил Хатаев в интервью The Ring.