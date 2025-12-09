Поражение от Яна не катастрофа. Двалишвили всё ещё один из величайших бойцов

В выходные Мераб Двалишвили замахнулся на исторический рекорд и попытался провести четыре защиты титула за календарный год. Свои возможности грузинский боец, очевидно, переоценил и на UFC 323 был разбит Петром Яном. В дивизионе новый старый чемпион, а Двалишвили отправляется восстанавливаться, исправлять ошибки и готовиться к возвращению.

После больших боёв часто бывает так, что проигравшего тут же списывают со счетов и не дают ему шансов в потенциальном реванше либо и вовсе считают, что дальше бойца ждёт неминуемое падение в рейтингах и бесславный закат. Безусловно, Ян провёл выдающийся поединок, блестяще подготовился абсолютно ко всему, что ему могли предложить, и сделал то, что казалось не очень-то и реальным — передавил Двалишвили своим темпом, переборол его и смог навязать свой геймплан, показав, что даже у такой Машины кардио всё же не бездонное. Но делает ли такое одностороннее поражение Двалишвили хуже?

Точно нет. А особенно если мы посмотрим на список его достижений. Можно по-разному относиться к Мерабу как к человеку, тем более что он сам даёт поводы для неоднозначных оценок, но никак нельзя не признавать то, что это один из величайших бойцов своего дивизиона . До боя с Яном было всё больше разговоров о том, что именно Двалишвили — лучший в истории легчайшего веса. Поводы были, будем честны. Самая длинная серия побед в истории дивизиона (и одна самых длинных за всю историю промоушена), четыре титульные победы (второй результат в дивизионе), рекордные три защиты пояса, да ещё и в очень короткие сроки, третье место в рейтинге P4P и мощнейшее резюме: Жозе Альдо, Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли, Умар Нурмагомедов, Кори Сэндхаген.

Это всё никуда не делось, Двалишвили остаётся одним из величайших бойцов. Более того, такой послужной список делает победу Яна ещё ценнее. «В нашей культуре принято болеть за бывших соперников. Петр провёл три поединка после встречи со мной — и каждый раз я его поддерживал. Его успехи ведь идут и мне на пользу — лишнее доказательство, что я побил очень хорошего бойца», — говорил Мераб. А Ян побил человека на 14 победах в UFC. Только три бойца в истории промоушена смогли соорудить более длинную серию. Это в том числе показывает, насколько Мераб хорош.

Мераб Двалишвили Фото: Ian Maule/Getty Images

И, конечно, нельзя списывать теперь уже бывшего чемпиона. Двалишвили всё ещё проблема для дивизиона, несмотря на поражение и возраст . Если свести Мераба снова с О’Мэлли или Сэндхагеном, то победит ли грузинский боец? Скорее всего, да. И, вероятнее всего, он так же уверенно разберётся с Дейвисоном Фигейреду, Сонг Ядонгом и большинством бойцов из десятки дивизиона. Проблемой будут бои с Яном и Умаром Нурмагомедовым, которые просто показали, что способны подбирать к Двалишвили ключи: Ян это сделал идеально, Умар — нет, но на примере Петра мы увидели, как всё меняется, если у тебя нет травмы руки. Однако и в боях с ними Мераб не будет страшным андердогом, у него в арсенале по-прежнему остаются высочайший темп и сумасшедший прессинг, чего хватает на многих топов дивизиона.

Двалишвили точно снова будет опасен: «На 100% вернусь более сильным и готовым снова сражаться и верну то, что принадлежит мне! В воскресенье был не мой день — Пётр был лучше, и я поздравляю его и его команду с победой. Но не стоит слишком расслабляться — я собираюсь взять реванш в бою, который, надеюсь, состоится как можно скорее».

Поражение не приговор, и, когда Мераб будет готов к возвращению и получит реванш, что вполне возможно, Ян должен быть максимально готовым и вновь провести бой, близкий к идеальному. В противном случае появятся проблемы, Двалишвили может их организовать.