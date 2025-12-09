Скидки
Джей Опетайя — Хусейн Чинкара, победа Опетайи нокаутом, результат, чемпион мира по боксу, следующий соперник, рекорд

Так великим не стать. Опетайя впустую растрачивает свой талант
Яхья Гасанов
Джей Опетайя
Хочет многого, но бьётся с середняками.

На выходных в Австралии прошёл вечер профессионального бокса, который украсил титульный бой с участием местной звезды Джея Опетайи. Чемпион мира по версии IBF и The Ring в первом тяжёлом весе защищал свои пояса против 40-летнего Хусейна Чинкары, представляющего Германию.

На бумаге это выглядело мисматчем, потому что, по сути, Опетайе привезли «на съедение» хоть кого-то, чтобы он не простаивал. В последнее время у австралийца большие проблемы с оппозицией, она совсем не чемпионская, при всём уважении к Чинкаре и предыдущим оппонентам Джея. Но вопреки ожиданиям поединок затянулся до восьмого раунда, а у Опетайи были проблемы, соперник даже оставил ему рассечение под глазом. В восьмом раунде Джей сделал то, чего от него ждали, и безжалостно нокаутировал Чинкару, оформив 29-ю победу в карьере и четвёртую защиту пояса IBF.

Джей Опетайя — Хусейн Чинкара

Джей Опетайя — Хусейн Чинкара

Фото: Matt Roberts/Getty Images

После поединка Опетайя занимался самокритикой: «Я очень разочарован собой, мне кажется, что этим выступлением я подвёл некоторых людей. Он вышел драться, хорошо боксировал, и, надеюсь, это неудачное выступление заставит других парней выйти и принять бой. Я дрался как дерьмо, и я чертовски зол, хотя мы всё-таки забрали победу. Что же, мне нужна была эта порция смирения, теперь следите за продолжением. Мы хотим объединительные бои. Рамирес, я иду за поясами, я давно их добиваюсь. А пока мы вернёмся в зал и будем работать над ошибками».

Несмотря на то что Джей недоволен собой в этом бою, его соперник проходит не самый приятный период в жизни — Чинкара проведёт в больнице как минимум несколько дней. У немца диагностированы сотрясение мозга, небольшое кровоизлияние в мозг, а также трещина в первом шейном позвонке. Вообще, критика со стороны Опетайи по-хорошему должна быть адресована его менеджерам и промоутерам. Непобеждённый австралиец последние несколько лет стабильно афиширует большие планы, и в потенциальных соперниках мелькают то Хильберто Рамирес, то Дмитрий Бивол, то Александр Усик. А на деле после очень сложной победы над возрастным Майрисом Бриедисом у Опетайи очень сомнительная оппозиция: Джек Мэсси, Дэвид Ньика, Клаудио Скуэо и Чинкара. Более того, кроме Бриедиса, в резюме Джея и нет по-настоящему значимых имён.

По сути, Опетайя уже прилично засиделся на этом уровне и не сдвигается с него. Это, безусловно, очень талантливый и перспективный боксёр, но с такими боями он не добьётся величия, и к его достижениям всегда будут вопросы. Взять для примера того же Рамиреса. После поражения от Бивола он перешёл в первый тяжёлый вес и успел подраться с Джо Смитом-младшим, Арсеном Гуламиряном, объединил пояса в бою с Крисом Биллам-Смитом и прошёл Юниера Дортикоса. Всего четыре боя в дивизионе, и по уровню оппозиции они перекрывают всё, чего добился Опетайя. Джей сетует на то, что топы его опасаются, поэтому и не принимают бои. Возможно, отчасти это правда, но в этом и заключается работа менеджером. Можно где-то пойти на уступки по условиям ради громкого имени в соперниках, однако в команде Опетайи предпочитают биться с Чинкарой.

Поэтому Рамирес принимает в это же время бой со звёздным Дэвидом Бенавидесом и недоумевает, почему ему должен быть интересен Опетайя, который дерётся дома с середняками: «Я выбрал самый большой бой из доступных. Выбрал бой против одного из сильнейших бойцов в мире. Если честно, ещё вчера я даже не знал, кто такой этот Опетайя. Узнал случайно. Мне пересказали его слова. Я ещё подумал, что этот парень сказочно туп. Чем он мог меня впечатлить? Победами над пушечным мясом? Он сделал себе имя исключительно такими боями. А сейчас распускает какие-то слухи».

Джей Опетайя

Джей Опетайя

Фото: Matt Roberts/Getty Images

Сейчас вокруг Опетайи – снова слухи: объединительные бои, желание стать абсолютным чемпионом мира, возможный бой в тяжах с Дереком Чисорой. Но делом всё это Джей пока не подтверждает. Пора выходить из зоны комфорта и начинать биться с действительно серьёзной оппозицией, а не кошмарить бойцов уровня Чинкары в Австралии.

