Гассиев снова в шаге от титула чемпиона мира. Где смотреть бой Мурата с Пулевым

Дата и время турнира с главным боем Мурат Гассиев — Кубрат Пулев

12 декабря в Дубае, ОАЭ, пройдёт большой вечер профессионального бокса IBA.PRO 13. Главным событием вечера станет поединок за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA между Кубратом Пулевым и бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе Муратом Гассиевым .

В соглавном событии турнира боксер из Таджикистана Баходур Усмонов будет биться в претендентском поединке с британцем Макси Хьюзом.

Также в рамках ивента выступит ряд российских боксёров, среди которых Харитон Агрба, Артём Сусленков, Хусейн Байсангуров и другие.

Начало боксёрского вечера запланировано на 15:00 мск. Главный бой стартует не раньше 20:00.

Прямая трансляция турнира с главным боем Гассиев — Пулев

В прямом эфире ивент покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Боец» и на YouTube-канале IBA. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о главных событиях турнира.

Полный кард турнира с главным боем Гассиев — Пулев

Кубрат Пулев – Мурат Гассиев;

Баходур Усмонов – Макси Хьюз;

Йоэль Финоль – Шахобиддин Зоиров;

Харитон Агрба – Рубен Муньос;

Вадим Мусаев – Тулани Мбенге;

Нико Али Уолш — Джеремайя Ссервадда;

Стэнли Райт — Артём Сусленков;

Хусейн Байсангуров — Файзан Анвар;

Дауд Алаев — Доди Бой Пеньялоса;

Давид Дзукаев — Мадияр Сайдрахимов;

Самуэль Кармона — Иммануэль Джозеф;

Эстель Моссели — Эллен Симвака.

Материалы о турнире с главным боем Гассиев — Пулев

Прогноз на бой Мурат Гассиев — Кубрат Пулев

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от боя Мурата Гассиева.

«У Мурата было три-четыре боя такого высокого уровня. Но тогда он был ещё молодым боксёром. Даже поражение от Усика на тот момент не влияло каким-либо негативным образом на его карьеру. А вот дальнейшее долгое возвращение… Тут уже были другие составляющие, которые известны команде Гассиева. Но бой с Пулевым – сумасшедший шанс для Мурата. Это даже не обсуждается. Плюс признаём, что Пулев – боксёр околотоповый. Да, никогда нельзя утверждать, что один боксёр должен проходить другого, особенно в тяжёлом весе. Однако для меня Гассиев – безусловный фаворит. Просто нужно понимать, что делать дальше. С большей долей вероятности придётся встречаться с Мозесом Итаумой. Хотя всё по зубам. В общем, у Мурата сейчас будет хороший шанс вернуться в элиту тяжёлого веса и снова заявить о себе», — сказал Кравцов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис считает, что Гассиев может победить досрочно.

«Пулеву 44 года, а Гассиеву – 31. И это очень большая разница. Прогноз такой: Гассиев выиграет этот бой, если будет добавлять ноги, серийность и удары, а не стараться хлопнуть его одним ударом. Во-первых, это будет некрасиво – стараться всё время одним ударом куда-то попасть, чтобы он упал в обморок. Я считаю, что удар всегда должен прийти сам. Ты не должен ожидать нокаут. Если Гассиев будет боксировать таким образом и подойдёт к этому бою так, чтобы кайфануть и отбоксировать все 12 раундов, тогда, думаю, у него получится досрочно победить Пулева в шестом-седьмом раунде», — сказал Бриедис на своём канале в YouTube.

Известный российский катмен Дмитрий Лучников склоняется к тому, что шансы в бою равны.

«В тяжелом весе у людей разного возраста и разных кондиций всегда есть шанс. Где‑то лет 12 назад я работал в бою против Пулева. И он тогда был совершенно непредсказуемым. Он всегда был темной лошадкой. Поэтому ждать для Мурата легкой прогулки точно не стоит. Ведь для Пулева бой тоже является хорошим шансом. Главное — этот бой непредсказуем. Да, Мурат моложе, но, с другой стороны, Пулев опытнее. Мне кажется, что шансы равны. Посмотрим», — приводит слова Лучникова «Матч ТВ».