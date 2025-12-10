Скидки
Бокс/ММА

Вадим Немков — Ренан Феррейра, когда бой, дата и время, где смотреть, вся информация, турнир PFL

Ученик Фёдора покоряет новую вершину. Бой Немкова с Феррейрой — проверка на прочность
Сергей Сорокин
Вадим Немков
Вадим постоянно доказывает свой высочайший уровень.

Дата и время турнира с главным боем Вадим Немков – Ренан Феррейра

13 декабря во французском Лионе состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals. Он запланирован на 19:00 мск. Главный кард стартует в 21:00.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в тяжёлом весе между российским бойцом Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой из Бразилии. Ориентировочно он запланирован на 23:35 мск.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 4 & PFL Europe 2025 Finals, Лион, Франция
Вадим Немков — Ренан Феррейра
13 декабря 2025, суббота. 23:35 МСК
Вадим Немков
Не началось
Ренан Феррейра

33-летний Немков подписал новый контракт с PFL, который постепенно начинает отрабатывать. Сейчас у российского бойца очень приличный профессиональный рекорд – 19-2, 1 NC. В послужном списке Вадима уже есть чемпионские пояса. Сначала ученик Последнего Императора доминировал в Bellator. Там он завоевал титул и провёл четыре удачные защиты. А затем получилось добыть специальный пояс «PFL против Bellator». Но, конечно, теперь у россиянина новые цели и задачи. Немков намерен стать доминирующей силой в PFL. Свой титульный шанс Вадим уже получил. Правда, соперник – максимально опасный и мощный.

У Феррейры не самый топовый профессиональный рекорд – 11-5, 2 NC. Однако в последнее время дела у него идут очень неплохо. Четыре из пяти предыдущих боёв завершились победами. По ходу этого отрезка был триумф и в противостоянии с россиянином – Денисом Гольцовым. Но всё-таки последний поединок завершился осечкой. Ренан не смог справиться с Фрэнсисом Нганну, который отправил его в нокаут. Теперь бразилец горит желанием доказать, что то поражение было лишь досадной случайностью, стечением обстоятельств. А ещё на кону стоит титул, что добавляет южноамериканцу мотивации и желания.

Прямая трансляция турнира с боем Немков – Феррейра

Посмотреть трансляцию турнира PFL Europe 4: 2025 Finals можно в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых интересных событий вечера.

Полный кард турнира с главным боем Вадим Немков – Ренан Феррейра

  • Вадим НемковРенан Феррейра;
  • Крис Сайборг Жустино – Сара Коллинз;
  • Патрик Хабирора – Кевин Джуссет;
  • Тейлор Лапилус – Лиам Гиттинс;
  • Асаэль Аджудж – Фредерик Дюпра;
  • Барис Адигюзель – Дин Гарнетт;
  • Коннор Хьюз – Александр Чижов;
  • Густаво Оливейра – Мовсар Ибрагимов;
  • Паулина Вишневская – Сабрина де Соуза;
  • Адам Мескини – Гаэтано Пирелло;
  • Рэйан Балбали – Леви Батчелор.

Прогноз на бой Вадим Немков – Ренан Феррейра

49-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями насчёт предстоящего поединка между своим подопечным Вадимом Немковым и бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Очень надеюсь на победу. Вадим, как всегда, трудяга, работяга. Есть нюансы, которые мы будем выправлять после боя. Дай бог, чтобы он победил – и победил красиво. У Вадима всё для этого есть», – сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.

Генеральный директор промоушена Ural FC Кирилл Сидельников также высказался о предстоящем поединке между Немковым и Феррейрой.

«Если говорить про данный бой, то отдаю предпочтение Вадиму. Думаю, поединок быстро закончится. Немков либо изобьёт Феррейру, либо задушит. Рост бразильца не станет проблемой. Вадим опытный и не будет рубиться в стойке. Он аккуратно переведет Ренана в партер, где у Феррейры основные трудности, и завершит бой там», — приводит слова Сидельникова MMA Metaratings.

