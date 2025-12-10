По стопам Царукяна. Волков неожиданно записался в борцы

17 декабря в Москве состоится турнир ACBJJ 20. На этот раз промоушен сделал сразу несколько громких анонсов, одним из которых стала схватка по джиу-джитсу между вторым номером рейтинга тяжёлого веса UFC Александром Волковым и бывшим чемпионом АСА Евгением Гончаровым.

На турнире в Москве будут и другие интересные поединки: например, схватки по правилам боевого джиу-джитсу проведут Дамир Исмагулов и Глейсон Тибау, Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов, в главном событии вечера должен выступить первый номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян. Но анонс схватки по грэпплингу Александра Волкова всё равно выделяется среди всех событий турнира.

В последнее время российские бойцы стали часто практиковать выступления в схватках по джиу-джитсу, по грэпплингу. Ранее в таких мероприятиях принимали участие Шара Буллет и Хамзат Чимаев, после уже на турнирах ACBJJ выступал Роман Копылов, и, конечно, особенно стоит отметить Армана Царукяна, который зачастил с подобными схватками из-за долгих простоев в UFC.

Но у Волкова нет с этим никаких проблем. В ноябре он провёл поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой и одержал победу, теперь Александр один из главных претендентов на титул. Драго даже намекнул, что вероятен вариант его трилогии с Сирилем Ганом за временный пояс, если чемпион UFC Том Аспиналл будет долго восстанавливаться после тычка в глаз и собирается делать операцию. Однако есть ощущение, что если в лиге согласовали выступление Волкова в схватке по джиу-джитсу, то в ближайшее время анонсов его поединков в UFC не предвидится.

И Александр решил пойти по пути Царукяна и занять себя схваткой по джиу-джитсу. Причём для базового каратиста Волкова борьба всегда была чем-то инородным, даже в боях по ММА с борцами у Драго всегда возникали проблемы: например, Кёртис Блэйдс просто завалял россиянина. Но в последнее время Волков стал уделять больше времени борцовским навыкам, защите от тейкдаунов, грэпплингу и джиу-джитсу. Подготовка эта не совсем сработала в предыдущем поединке с Жаилтоном Алмейдой, который раз за разом переводил Александра в партер, однако Волков двигается в нужном направлении, раз пытается улучшить те моменты, в которых он проседает.

Весной, кстати, Волков участвовал в турнире по грэпплингу NAGA в Финиксе. Тогда Александр заявился не только в тяжёлый дивизион, но и выступил в абсолютной категории, где запомнился победой над спортсменом, который весил 60 кг – при этом сам Драго был вдвое тяжелее соперника. Тогда Александр объяснял решение выступить на турнире по грэпплингу желанием держать себя в тонусе и в форме во время простоя в UFC. Собственно, как и Царукян.

Интересно, что Волков проведёт схватку с экс-чемпионом АСА в тяжёлом весе Евгением Гончаровым. Гончарова тоже с трудом можно назвать опытным грэпплером, база Евгения – рукопашный бой, так что зрителей ждёт борцовский поединок двух ударников. Добавляет интереса противостоянию тот факт, что Гончаров является другом и спарринг-партнёром другого топового бойца UFC Сергея Павловича. Сергей даже после победы над Вальдо Кортес-Акостой прямо в октагоне попросил у президента UFC Даны Уайта контракт для Гончарова. Пока Евгений предложения от лучшей лиги мира не получил, недавно он дебютировал в профессиональном боксе, победив Грега Харди, а теперь Гончаров встретится с «обидчиком» своего друга и спарринг-партнёра в схватке по джиу-джитсу. С учётом того, что у Волкова и Павловича после очного боя был конфликт, схватка Александра и Евгения принимает принципиальный характер.