В России растут новые боксёрские суперталанты. 19-летний Рогозин — открытие ЧМ-2025

10 декабря проходит очередной соревновательный день на чемпионате мира по боксу в Дубае, ОАЭ. Парни рубятся на четвертьфинальной стадии. Особенное внимание было приковано к бою россиянина Вячеслава Рогозина. 19-летний боксёр встретился с испанцем, являвшимся первым сеяным на этом турнире . Рафаэль Лосано Серхано считался фаворитом противостояния. Особенно на фоне молодого возраста россиянина. Но Рогозин смог доказать, что уже сейчас является настоящей боксёрской звёздочкой. Вячеслав выдал шикарный перформанс, классно выступил против топового оппонента.

Рогозин с самого раннего возраста начал делать большие успехи. Он здорово выступал на турнирах различного уровня. А 2025 год складывается для боксёра просто шикарно. На Кубке России Вячеслав добрался до бронзовой медали, на чемпионате страны – до золота. Более того, Рогозин запомнился абсолютно всем, был признан лучшим бойцом всего чемпионата . Поэтому никого уже не удивило попадание боксёра в сборную России. Однако перед чемпионатом мира сомнения всё-таки присутствовали. Смущал очень молодой возраст. Национальная команда повезла большое количество более опытных парней.

В итоге началось всё достаточно удачно. Россиянин спокойно деклассировал соперника из Руанды – Айме Иранезезу. Затем получилось поставить в тупик представителя Кыргызстана Санжая Сейдекматова. Оба поединка прошли под контролем Вячеслава. Но всё-таки было понятно, что в рамках таких ранних стадий сложно действительно оценивать перформанс. Ответы на все вопросы должен был дать четвертьфинал. И это при том, что в пройденных поединках был виден запредельный потенциал. Но с посевом откровенно не повезло.

ВЯЧЕСЛАВ РОГОЗИН Фото: Федерация бокса России

Испанец был первым сеяным на турнире. Он выглядел одним из главных фаворитов турнира. Однако россиянин вышел заряженным, с самого начала тотально завладел инициативой. Да, Лосано Серхано продемонстрировал, что умеет классно обороняться. Позже это в интервью подметил и сам Рогозин: «Здесь все самые сильнейшие, это чемпионат мира. Испанец был первым сеяным. Хороший, опытный, знает, что делать. И знает, что делать, когда его бьют. Скрючивался, вязал. Интересный опыт. С самого начала думал бить по корпусу. Но потом подзабил на это, начал бить в голову. Правда во втором раунде он мне ударил. Пришлось вернуться к первоначальному плану и бить по корпусу. А в третьем раунде он уже выживал».

Бой проходил именно так, как это описывал россиянин. Рогозин классно провёл первый раунд, во втором немного пропустил. А в третьем доминация Вячеслава была тотальной. Поэтому перед объявлением решения особенных вопросов не возникало. Правда, смутил раздельный вердикт. Причём и самого россиянина: «Я очень удивился, когда сказали, что у нас будет раздельное решение. Подумал: «Какая-то фигня, не может такого быть» . Но был уверен, что победил. А когда ты сам уверен в себе, без разницы, что скажут судьи. В боксе всякое бывает».

Рогозин – молодая звёздочка российского бокса. А если заберёт золото, совершенно точно станет звездой. Однако впереди ещё более жёсткие испытания. Расслабляться пока рано.