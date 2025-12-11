Полуфиналы ЧМ-2025: все 13 россиян в деле! Золото – близко. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 11 декабря, в Дубае, ОАЭ, проходят полуфиналы чемпионата мира по боксу. Это одно из самых масштабных первенств планеты в истории: больше 100 стран, огромные призовые и топовый состав.
Все 13 (!) представителей России пробились в полуфинальную стадию соревнований. Свои поединки проведут Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров.
Сборная России замахивается на историческое достижение. Сохраняется вероятность, что все 13 представителей национальной команды завершат турнир с золотыми медалями.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🥇 Худоян — после четвертьфинала ЧМ: хочется выиграть золото и вписать себя в историю
Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, прокомментировал выход в полуфинал мужского чемпиона мира, проходящего в Дубае (ОАЭ).
«Цель минимум выполнена, но мы на этом не останавливаемся. Если будет бронза, я стою на месте. Если серебро или золото, значит, я прибавил за два года. Мы нацелены на золото. Все спортсмены к этому идут. Чемпионат мира, такое событие. Нужно побеждать, становиться заслуженным мастером спорта. И, я уже говорил, в Челябинской области чемпионов мира пока нет. Хочется выиграть и вписать себя в историю. Здесь на турнире моя мама, она приехала, в первый раз присутствует на соревнованиях. Придаёт силу и уверенность, что рядом родной человек», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Где смотреть полуфинальные поединки ЧМ-2025 по боксу
Смотреть трансляции каждого соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA.
🔥 Шарабутдин Атаев прокомментировал победу в четвертьфинале ЧМ по боксу
Российский боксёр Шарабутдин Атаев прокомментировал победу в бою с представителем Узбекистана Акмалжоном Исроиловым, благодаря которой он вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).
«На самом деле, когда такой тяжёлый бой, ты растёшь. Только от таких поединков становишься лучше. Для меня это было хорошо. Соперник отличный, чемпион мира по другой версии. Мы с ним на сборах работали. Такая картина была каждый день. Я был готов к этому. Немного подустал. Но ничего страшного, для меня это даже плюс.
Один из самых сильных соперников на этом чемпионате мира. Пройти одного из лидеров было необходимо. И я должен оправдать свой статус. Мне неважно, кто будет противостоять. Я должен выиграть.
Во втором раунде я пропустил? Не помню такого. Наверное, сильно пропустил, раз не помню. Но вроде не пропускал сильных ударов.
Он стал чемпионом мира, потому что меня там не было? Естественно. Было всего лишь 60 стран. А на этом турнире посмотрите, сколько стран. Он проходит намного зрелищнее и лучше. Тот факт, что он выиграл тот чемпионат мира, для меня ничего не значит.
Я ещё до начала турнира говорил, что сделаю свою работу против любого соперника. Я выхожу и побеждаю. От боя к бою мы растём. На завтрашний день я буду лучше. А сейчас нужно восстановиться и отдохнуть», — передаёт слова Шарабутдина Атаева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Дата и время полуфинальных боёв ЧМ-2025 по боксу
Полуфинальная стадия чемпионата мира по боксу пройдёт 11 декабря в Дубае, ОАЭ. В 16:00 по московскому времени стартуют поединки в минимальном, легчайшем, лёгком, полусреднем, среднем весах, а также в крузервейте и супертяжёлом дивизионе. В 20:00 по мск начнутся полуфиналы в наилегчайшем, полулегком, первом полусреднем, первом среднем, полутяжёлом и тяжёлом дивизионах.
Расписание поединков российских бойцов в полуфинале ЧМ-2025
- Полуфинал 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) — Темиртас Жусупов (Казахстан);
- Полуфинал 51 кг: Баир Батлаев (Россия) — Патрик Чиньемба (Замбия);
- Полуфинал 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) — Асылбек Жалилов (Узбекистан);
- Полуфинал 57 кг: Оразбек Асыкулов (Казахстан) — Андрей Пегливанян (Россия);
- Полуфинал 60 кг: Акмал Убайдов (Таджикистан) — Всеволод Шумков (Россия);
- Полуфинал 63,5 кг: Илья Попов (Россия) — Еругтан Зейнуллов (Казахстан);
- Полуфинал 67 кг: Ованнес Бачков (Армения) — Евгений Кооль (Россия);
- Полуфинал 71 кг: Нурмухамедов Байрамдурды (Туркменистан) — Сергей Колденков (Россия);
- Полуфинал 75 кг: Исмаил Муцольгов (Россия) — Джибрил Траоре (Мали);
- Полуфинал 80 кг: Джамбулат Бижамов (Россия) — Гасимагомед Джалидов (Испания);
- Полуфинал 86 кг: Шарабуддин Атаев (Россия) — Георгий Кушиташвили (Грузия);
- Полуфинал 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Эммануэль Рейес (Испания);
- Полуфинал +92 кг: Давид Суров (Россия) — Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан).