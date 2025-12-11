Смелый блогер против топового тяжеловеса. Все детали боя Пола и Джошуа

Дата и время турнира с главным боем Джейк Пол – Энтони Джошуа

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. Ориентировочно он стартует в 4:00 мск.

В главном событии вечера пройдёт поединок между Джейком Полом (12-1-0) и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4).

В ноябре Пол должен был подраться в выставочном поединке с Джервонтой Дэвисом, однако американский боксёр угодил в неприятности, и шоу было отменено вместе со всеми поединками андеркарда, где была также встреча Андерсон Силва – Крис Уайдман. Теперь заменой Джервонте Дэвису станет Энтони Джошуа, который возвращается после оглушительного поражения от Даниэля Дюбуа. На этот раз поединок будет профессиональным и пойдёт в рекорд бойцов. Восемь раундов, 10-унцевые перчатки и даже весовой лимит — не более 111 кг.

Любопытно, что гонорары за этот бой могут получиться космическими. Например, Джейк сообщил, что получит около $ 267 млн. Самого Джошуа также не обидят. В этом можно практически не сомневаться. Танку обещали около $ 30 млн. Джошуа получил за поединок с Нганну $ 50 млн гарантированного гонорара. И это без продаж платных трансляций. Поэтому теперь он рассчитывает получить не меньше $ 100 млн.

Прямая трансляция турнира с боем Пол – Джошуа

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с главным боем Джейк Пол – Энтони Джошуа

Джейк Пол — Энтони Джошуа;

Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуэн;

Андерсон Силва — Тайрон Вудли;

Чернека Джонсон — Аманда Галле;

Йокаста Валле — Ядира Бустильос;

Авиус Гриффин — Джастин Кардона;

Кено Марли — Диарра Дэвис-младший.

Материалы о турнире с боем Пол – Джошуа

Прогноз на бой Джейк Пол – Энтони Джошуа

Российский тренер Виталий Сланов поделился ожиданиями от поединка между британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом.

«Чисто со спортивной точки зрения этот бой неинтересен. Однако Пол всё равно показывает бокс какого-то уровня. А Джошуа – великий боксёр. Никаких шансов. Если всё будет честно, то без шансов. Но для публики, для хайпа, ажиотажа… Популярный блогер. Нельзя у него отнять, что он за собой следит, находится в хорошей форме. Уровень бокса постепенно повышается.

Для чего это нужно Джошуа? Он на исходе, очень богатый. Не думаю, что пошёл за деньгами. Одного «небоксёра» он уже нокаутировал, вырубил Нганну. И здесь, наверное, будет так же. Выходит чисто для рекламы. Мне не нравится, когда великие боксёры занимаются таким», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Российский боксёр Максим Бабанин оставил свой прогноз на предстоящий бой.

«Считаю, это просто зарабатывание денег. Сейчас бокс стал такой… С одной стороны, идёт популяризация бокса, но и очень многих таких боёв, фейковых. Непонятно, страдает здесь бокс или ему лучше. Понятно, это вроде бы крутой бой, однако все прекрасно понимают – если Джошуа будет работать во всю силу, Полу делать нечего. Это аут, 100%», — сказал он в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Боксёр RCC Boxing Promotions обладатель пояса WBA Gold Павел Силягин также высказался о предстоящем поединке.

«Считаю, что если бы в соперниках Джейка Пола остался Джервонта Дэвис, то это вообще было бы неинтересно. А с Энтони Джошуа всё совсем иначе, у болельщиков будет интерес. Хоть это и шоу в первую очередь, к такому сопернику и, соответственно, ко всему бою отнесутся куда серьёзнее. Оба большие ребята… Буду ли это смотреть? По возможности, но вообще бы глянул, особенно если знать заранее, что получится хороший бой», — сказал Силягин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.