«Бой Пол — Джошуа — договорная история, как и с Майком Тайсоном». Откровенный Лебедев

Прямо сейчас в Дубае проходит чемпионат мира по боксу, где принимают участие сразу 13 представителей России. Среди почётных гостей турнира — знаменитый боец Денис Лебедев, который не пропускает ни одного крупного события.

В перерыве между поединками мы поговорили с Денисом. Он оценил уровень конкуренции на чемпионате мира, высказался по поводу назначения Геннадия Головкина главой World Boxing, а также прокомментировал предстоящий бой между Джейком Полом и Энтони Джошуа.

— Как вам уровень бокса на турнире?

— Всё очень и очень прилично. Если на старте, как и на любом чемпионате, ещё были какие-то неравные бои, то сейчас всё очень конкурентно. Уже остались только те, кто реально претендует на медали, поэтому конкуренция очень серьёзная. Именно с сегодняшнего дня, с четвертьфиналов, стало максимально интересно. На турнир приехало очень много хороших боксёров из крепких боксёрских стран. Поэтому считаю, что уровень чемпионата мира хороший.

— Сколько медалей ждёте от сборной России?

— Нет-нет, я никогда не рисую в голове каких-то конкретных медальных планов. Буду болеть за всех, за каждого из нашей сборной.

— Как вам 19-летний Рогозин, который вышел в полуфинал?

— Молодой парень, опыта ещё не так много. Но к делу подходит серьёзно, внимательный, собранный. Тренеров внимательно слушает, может всё получиться очень хорошо в итоге.

У России вообще все ребята на турнире очень хорошие. Ещё очень нравится, как дерётся Муслим Гаджимагомедов. Несмотря на свою весовую категорию (до 92 кг), бьёт очень быстро, резко, руки летят. С такой скоростью работает, с какой многие легковесы не умеют.

— Как отнеслись к тому, что Геннадий Головкин возглавил конкурента IBA, новую международную организацию любительского бокса World Boxing?

— Думаю, у нас останется к нему хорошее отношение. Да, есть определённые противоречия, они всегда были. Но время всё расставит по своим местами.

Если учитывать, в каком стиле дрался Головкин, можно понять и его характер. Он сейчас действует инстинктивно, как боец. Ведь он только недавно завершил карьеру. Уверен, со временем Головкин больше социализируется в нашем боксёром сообществе. Где-то и мы должны проявить не то чтобы гуманность, а готовность к совместной работе. Нам нечего делить, нужно идти одной дорожкой к развитию бокса.

Денис Лебедев Фото: РИА Новости/Getty Images

— Верите ли вы, что предстоящий громкий бой между блогером Джейком Полом и боксёром-тяжеловесом Энтони Джошуа станет конкурентным?

— Да нет, конечно, нет. Да, у Джейка Пола неплохая боксёрская история. Нужно признать, он действительно неплохо боксирует, если сравнивать его со всеми блогерами. В этом бою Пол должен познать реальный бокс. Мне бы хотелось, чтобы Джейк познал все прелести реального бокса. Один нокдаун, второй нокдаун. Хотелось бы, чтобы он понял, что такое боль в ринге, почувствовал реальный пот и кровь, которыми достаётся настоящий боксёрский хлеб. Пол, конечно, кое-чему научился, но в ринге против Джошуа у него нет никаких шансов.

— Уверены, что бой не станет договорным?

— Вот, кстати, не уверен. Скорее даже наоборот: мне кажется, что они выйдут и аккуратно поработают, будет такая же договорная история, как в бою Пола с Майком Тайсоном.

— Кто может побить Александра Усика? Может, Гассиев в реванше, если сможет стать претендентом?

— Это очень сложный вопрос. Я вам так отвечу: самый лучший, самый конкурентный бой с Усиком провёл Дерек Чисора. Думаю, со мной все согласятся. Но почему-то ни один из следующих соперников Александра не пытался драться в том же стиле, что и Чисора. Все пытались Усика перебоксировать, а это дело гиблое, абсолютно дохлый номер. Пытаться переиграть Усика на его же поле… Хотите победить Александра — попробуйте использовать тактику Чисоры. Только так можно победить Усика – навязав ему драку. Однако тут ещё сложно будет запереть Александра в углу, не дать ему свободы. Но тактика только такая.

— И последний вопрос. Когда дрался белорус Алексей Алфёров с боксёром из Конго Питером Пито, вы затесались в толпу африканских болельщиков и горячо поддерживали белоруса. Как эмоции?

— Да просто хотел поддержать белорусского парня. Африканца поддерживали свои, а мы чем хуже? Вот и пошёл туда.