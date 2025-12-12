Впереди планеты всей! Россияне прошли катком по полуфиналу ЧМ по боксу

11 декабря в Дубае, ОАЭ, прошли полуфиналы чемпионата мира по боксу. Это одно из самых масштабных первенств планеты в истории: больше 100 стран, огромные призовые и топовый состав. Поэтому к предпоследнему соревновательному дню было приковано запредельное внимание. Подогревало интерес и то, что в борьбе за золото оставались все 13 представителей сборной России . Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров выходили в ринг только за победами.

Первая половина дня получилась просто фантастической. С самого начала наши парни тотально начали доминировать. Не позволил ничего Темиртасу Жусупову Худоян. Он выглядел здорово «на ногах», классно перемещался в ринге. И раз за разом доносил до оппонента неприятнейшие атаки. В итоге победа россиянина вряд ли кого-то удивила. И он задал настроение всем остальным соотечественникам. Следом в ринг вышел боксёр, который уже сейчас считается одним из главных открытий чемпионата мира. Рогозин одолел Асилбека Жалилова из Узбекистана.

Продолжил такой «праздник» Шумков. На пути Всеволода оказался Акмал Убайдов. Наш парень доминировал на протяжении всего поединка. Поэтому закономерно отправил в копилку России третью победу . А четвёртая случилась буквально тут же. Кооль вышел и снёс с пути Ованнеса Бачкова. Причём очень многие считали, что опасный соперник может остановить поступь Евгения. Но сам россиянин думал иначе. И доказал всем, что совершенно заслуженно попал на первенство мира. Евгений вновь продемонстрировал, насколько мощными атаками способен осыпать соперников. В финале его ждёт новая проверка на прочность.

Россияне почувствовали вкус крови. И продолжили разрывать! Складывалось ощущение, что наши парни действуют всё увереннее и увереннее. Мугольцев проявил себя классно, смял Джибрила Траоре. Малиец сопротивлялся из последних сил, однако в определённый момент просто выдохнул и отпустил ситуацию. В итоге Исмаил спокойно довёл дело до победы. А следом за этим феноменальный бой провёл Шарабутдин Атаев. Он обещал набирать обороты прямо по ходу турнира, что и сделал. Георгий Кушиташвили оказал неплохое сопротивление в первом раунде. Но затем попросту посыпался, не справился с натиском россиянина.

Шарабутдин Атаев Фото: Федерация бокса России

А вот затем стало сложнее. Пауза получилась не самой удачной. После неё вышел и победил Батлаев. Патрик Чиньемба ничего не противопоставил россиянину. А вот затем случилась осечка, которую так не желали видеть фанаты . Пегливанян встречался с первым сеяным – Оразбеком Асыкуловым. В первом раунде жёстче работал представитель Казахстана, во втором – россиянин. Но в итоге в третьей трёхминутке убедительнее смотрелся Асыкулов. Победная поступь сборной России была остановлена. А Андрей выдал очень эмоциональное интервью.

«По-моему, плохое выступление, что видно на моём лице. Я недоволен результатом. Не судейским решением, а результатом. Первый сеяный? Ну и что? Это ни о чём не говорит. Но я сам виноват. Нужно будет пересмотреть бой. Парни поддерживают. Это правильно. Мы одна команда. Приехали соотечественники, всех наших поддерживают. Мои ребята тут тоже есть. Хочу сказать всем большое спасибо. Извиниться перед всеми, кто недоволен моим результатом и ждал большего. Извиниться перед моим тренером. Будем работать, станем сильнее», — передавал слова Пегливаняна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Затем случился сложнейший бой Попова. Еругтан Зейнуллов навязал мощнейшее сопротивление. В итоге прошлось «фехтовать» все три раунда. В итоге Илья всё-таки смог продемонстрировать судьям свою состоятельность. Они приняли именно его сторону. Видимо, от такого выдохнула вся национальная команда. Колденков вышел в ринг против боксёра из Туркменистана – Нурмухамедова Байрамдурды. В итоге все три раунда россиянин буквально избивал оппонента. И спокойно довёл дело до итоговой победы. Правда, удосрочить соперника так и не удалось.

Бижамов заставил понервничать. В первом раунде его соперник Гасимагомед Джалидов выглядел очень прилично. Однако в нужный момент Джамбулат проделал правильную работу над ошибками. Он начал активно давить оппонента, который с этим натиском не справился. В итоге в копилку сборной России отправилась 10-я победа. А затем в ринг вышел капитан национальной команды. Гаджимагомедов ничего не позволил сделать сопернику из Испании. Эммануэль Рейес выглядел статистом. А Муслим действовал так, как он этого хочет. В итоге получилось забрать уверенную победу. А финальную точку поставил Давид Суров. Мухаммад Абдуллаев не смог остановить великана из России.

Национальная команда выглядела просто шикарно, в 13 боях забрала 12 побед. И теперь получит просто огромное представительство в финале. И, кто знает, может даже замахнётся на исторический рекорд – 12 золотых медалей!