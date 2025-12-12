IBA.PRO 13: Гассиев снова на пути к поясу чемпиону мира. На пути — сложная преграда. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 декабря, в Дубае пройдёт большой вечер профессионального бокса IBA.PRO 13, в рамках которого в ринге выступит ряд топовых российских спортсменов – Харитон Агрба, Хусейн Байсангуров, Вадим Мусаев и другие.

Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона мира WBA Regular в супертяжёлом весе между Муратом Гассиевым и действующим обладателем пояса Кубратом Пулевым. Гассиев идёт на серии из двух досрочных побед и в случае очередного успеха сможет претендовать на полноценный титул WBA Super, которым владеет Александр Усик.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.