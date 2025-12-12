IBA.PRO 13: Гассиев снова на пути к поясу чемпиону мира. На пути — сложная преграда. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 12 декабря, в Дубае пройдёт большой вечер профессионального бокса IBA.PRO 13, в рамках которого в ринге выступит ряд топовых российских спортсменов – Харитон Агрба, Хусейн Байсангуров, Вадим Мусаев и другие.
Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона мира WBA Regular в супертяжёлом весе между Муратом Гассиевым и действующим обладателем пояса Кубратом Пулевым. Гассиев идёт на серии из двух досрочных побед и в случае очередного успеха сможет претендовать на полноценный титул WBA Super, которым владеет Александр Усик.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔮 Экс-чемпион мира Майрис Бриедис считает, что Гассиев может победить досрочно
«Пулеву 44 года, а Гассиеву – 31. И это очень большая разница. Прогноз такой: Гассиев выиграет этот бой, если будет добавлять ноги, серийность и удары, а не стараться хлопнуть его одним ударом. Во-первых, это будет некрасиво – стараться всё время одним ударом куда-то попасть, чтобы он упал в обморок. Я считаю, что удар всегда должен прийти сам. Ты не должен ожидать нокаут. Если Гассиев будет боксировать таким образом и подойдёт к этому бою так, чтобы кайфануть и отбоксировать все 12 раундов, тогда, думаю, у него получится досрочно победить Пулева в шестом-седьмом раунде», — сказал Бриедис на своём канале в YouTube.
🥊 Гассиев — о бое с Пулевым: меня ожидает один из самых крутых поединков в карьере
«Хочу поблагодарить свою команду, команду Кубрата Пулева, Умара Назаровича Кремлёва, IBA, всех любителей бокса, которые переживают и следят за нами. Это тяжёлый вес, и один удар может изменить всё! И план, и стратегию, и другие моменты. Нужно быть готовым на 100%.
Пулев – это очень опытный и квалифицированный боксёр. Кто-то указывает на его возраст. Но 44 года – это лишь цифры. Повторюсь, Кубрат в хорошей форме, он выглядит великолепно. Я абсолютно уверен, что он готов на всю дистанцию раундов. Уверен, меня ожидает один из самых крутых поединков в моей карьере. Со своей стороны могу сказать, что мы провели отличный лагерь и готовы к этому бою», — передаёт слова Гассиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Где смотреть турнир с главным боем Мурат Гассиев — Кубрат Пулев
В прямом эфире ивент покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Боец» и на YouTube-канале IBA. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет о главных событиях турнира.
🫡 Бетербиев поделился ожиданиями от поединка Гассиева и Пулева
«Должен быть интересный бой. Пулев не такой уж и простой, как многим кажется. Больше зависит от подготовки Гассиева. Какие выводы он сделал из предыдущих боёв, что поправил и так далее. У меня всегда такое – анализ. До сих пор не стал хорошим боксёром, хочу им стать», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Дата и время турнира с главным боем Гассиев — Пулев
Вечер профессионального бокса пройдёт в Дубае, ОАЭ 12 декабря. Начало турнира — в 15:00 мск. Главный бой ожидается не ранее 20:00 мск.
🌡 Гассиев: думаю, с климатом в Дубае проблем не возникнет
«Честно сказать, я начал немного переживать, когда мы приехали в Дубай, потому что было очень жарко. Спустя неделю оказалось, что вечерами уже прохладно, свежо, комфортно. Думаю, что с климатом проблем не возникнет», — сказал Гассиев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Полный кард турнира с главным боем Гассиева — Пулев
- Кубрат Пулев – Мурат Гассиев;
- Баходур Усмонов – Макси Хьюз;
- Йоэль Финоль – Шахобиддин Зоиров;
- Харитон Агрба – Рубен Муньос;
- Вадим Мусаев – Тулани Мбенге;
- Нико Али Уолш — Джеремайя Ссервадда;
- Стэнли Райт — Артём Сусленков;
- Хусейн Байсангуров — Файзан Анвар;
- Дауд Алаев — Доди Бой Пеньялоса;
- Давид Дзукаев — Мадияр Сайдрахимов;
- Самуэль Кармона — Иммануэль Джозеф;
- Эстель Моссели — Эллен Симвака.