Хатаев деклассировал бывшего соперника Бетербиева. Имам заслуживает больших боёв

В Канаде состоялся вечер профессионального бокса. В главном карде турнира российский полутяжеловес Имам Хатаев нокаутировал экс-претендента на титулы чемпиона мира и бывшего соперника Артура Бетербиева Адама Дайнеса. И сделал это, как и обещал, быстрее, чем Артур.

После бронзы на Олимпийских играх в Токио Имам решил перейти в профессиональный бокс, где карьера у него шла в гору. Хатаев побеждал одного соперника за другим – и не просто побеждал, а нокаутировал их. Он набил рекорд 10-0, девять побед одержал нокаутом и получил первый по-настоящему серьёзный бой против Дэвида Морреля. Кубинец перед поединком с российским боксером претендовал на титулы чемпиона мира и даже отправил в нокдаун Дэвида Бенавидеса, но проиграл по очкам.

В поединке с Имамом Моррель навязал излюбленный кубинский «велосипедный» стиль: на протяжении 10 раундов активно избегал разменов, работал с дистанции, а в некоторых моментах откровенно убегал от россиянина. В итоге бой прошёл всю дистанцию, Хатаеву не помог даже нокдаун в пятом раунде: Моррель одержал победу раздельным решением судей .

Для Имама это было первое поражение в карьере. Конечно, российский боксёр и его команда не были согласны с таким решением судей, подавали апелляцию и ждали реванш с Дэвидом. Но тщетно, и тогда Хатаев решил идти дальше. Вопрос заключался в том, было ли поражение случайным или же Имаму пока не хватает опыта для того, чтобы конкурировать на самом высоком уровне. И, конечно, вопрос заключался ещё и в том, сумеет ли Хатаев успешно закрыть поражение или же оно сильно скажется на его карьере.

Изначально после Морреля Имам должен был боксировать с американским нокаутёром Ричардом Риверой по прозвищу Моряк Попай. Однако тот слетел с поединка, и на замену ему вышел бывший претендент на титулы чемпиона мира немецкий боксёр российского происхождения Адам Дайнес. Отечественным фанатам он знаком по поединку с Артуром Бетербиевым в 2021 году: тогда Адам претендовал на два чемпионских пояса, но досрочно проиграл в 10-м раунде. Также Дайнес боксировал с действующим временным чемпионом WBA Альбертом Рамиресом, однако уступил в седьмом раунде. И Хатаев ставил задачу на бой превзойти результаты Артура и Рамиреса — не зря же его называют «новым Бетербиевым».

«Будет здорово сделать заявление, превзойдя победы Бетербиева и Рамиреса, потому что это ещё сильнее привлекает внимание дивизиона и даёт всем понять, что я не остановлюсь, пока не получу своё, то есть стану чемпионом мира и абсолютным чемпионом», — говорил Имам.

И у него это получилось. С самого начала поединка Имам включил агрессивный прессинг, гонял соперника по рингу и сумел поймать убегающего Дайнеса хуком, оформив нокдаун. В дальнейшем Хатаев продолжал гнуть свою линию, и Адама хватило только на три неполных раунда. В третьем отрезке Имам жёстко попал по корпусу, и Дайнес моментально встал на колено. 10 секунд, чтобы прийти в себя, ему не хватило – рефери остановил поединок, зафиксировав очередную досрочную победу Хатаева.

Имам не только успешно вернулся в ринг и закрыл спорное поражение от Морреля, но и действительно громко заявил о себе, просто деклассировав бывшего претендента на чемпионские пояса. Ни Бетербиеву, ни действующему временному чемпиону WBA Альберту Рамиресу не удавалось так уверенно пройти Дайнеса .

Конечно, обидно, что Имам столкнулся с судейским ограблением в бою с Моррелем, который теперь будет боксировать с Каллумом Смитом за временный пояс чемпиона мира. Однако есть ощущение, что это поражение сделало Хатаева только сильнее. В поединке с Дайнесом он с первых секунд боя показал, что не собирается больше отдавать победу на усмотрение судей. У Имама яркий нокаутёрский стиль, хорошая физическая мощь, плотные удары, отличная скорость – у российского боксёра есть всё, чтобы быть не просто топом, а чемпионом мира. Теперь нужны по-настоящему большие бои – он их достоин.