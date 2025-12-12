Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Имам Хатаев – Адам Дайнес, как завершился бой, кто победил, обзор поединка, нокаут, Имам Хатаев, карьера, титулы

Хатаев деклассировал бывшего соперника Бетербиева. Имам заслуживает больших боёв
Игорь Некрасов
Имам Хатаев
Комментарии
Поражение от Морреля осталось в прошлом.

В Канаде состоялся вечер профессионального бокса. В главном карде турнира российский полутяжеловес Имам Хатаев нокаутировал экс-претендента на титулы чемпиона мира и бывшего соперника Артура Бетербиева Адама Дайнеса. И сделал это, как и обещал, быстрее, чем Артур.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Имам Хатаев (W) — Адам Дайнес
12 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Имам Хатаев
Окончено
KO
Адам Дайнес

После бронзы на Олимпийских играх в Токио Имам решил перейти в профессиональный бокс, где карьера у него шла в гору. Хатаев побеждал одного соперника за другим – и не просто побеждал, а нокаутировал их. Он набил рекорд 10-0, девять побед одержал нокаутом и получил первый по-настоящему серьёзный бой против Дэвида Морреля. Кубинец перед поединком с российским боксером претендовал на титулы чемпиона мира и даже отправил в нокдаун Дэвида Бенавидеса, но проиграл по очкам.

В поединке с Имамом Моррель навязал излюбленный кубинский «велосипедный» стиль: на протяжении 10 раундов активно избегал разменов, работал с дистанции, а в некоторых моментах откровенно убегал от россиянина. В итоге бой прошёл всю дистанцию, Хатаеву не помог даже нокдаун в пятом раунде: Моррель одержал победу раздельным решением судей.

Как Хатаева «ограбили» в бою с Моррелем:
Ограбление по-американски. Хатаев бил Морреля 10 раундов, но проиграл в глазах судей
Ограбление по-американски. Хатаев бил Морреля 10 раундов, но проиграл в глазах судей

Для Имама это было первое поражение в карьере. Конечно, российский боксёр и его команда не были согласны с таким решением судей, подавали апелляцию и ждали реванш с Дэвидом. Но тщетно, и тогда Хатаев решил идти дальше. Вопрос заключался в том, было ли поражение случайным или же Имаму пока не хватает опыта для того, чтобы конкурировать на самом высоком уровне. И, конечно, вопрос заключался ещё и в том, сумеет ли Хатаев успешно закрыть поражение или же оно сильно скажется на его карьере.

Изначально после Морреля Имам должен был боксировать с американским нокаутёром Ричардом Риверой по прозвищу Моряк Попай. Однако тот слетел с поединка, и на замену ему вышел бывший претендент на титулы чемпиона мира немецкий боксёр российского происхождения Адам Дайнес. Отечественным фанатам он знаком по поединку с Артуром Бетербиевым в 2021 году: тогда Адам претендовал на два чемпионских пояса, но досрочно проиграл в 10-м раунде. Также Дайнес боксировал с действующим временным чемпионом WBA Альбертом Рамиресом, однако уступил в седьмом раунде. И Хатаев ставил задачу на бой превзойти результаты Артура и Рамиреса — не зря же его называют «новым Бетербиевым».

Имам Хатаев Подробнее

«Будет здорово сделать заявление, превзойдя победы Бетербиева и Рамиреса, потому что это ещё сильнее привлекает внимание дивизиона и даёт всем понять, что я не остановлюсь, пока не получу своё, то есть стану чемпионом мира и абсолютным чемпионом», — говорил Имам.

И у него это получилось. С самого начала поединка Имам включил агрессивный прессинг, гонял соперника по рингу и сумел поймать убегающего Дайнеса хуком, оформив нокдаун. В дальнейшем Хатаев продолжал гнуть свою линию, и Адама хватило только на три неполных раунда. В третьем отрезке Имам жёстко попал по корпусу, и Дайнес моментально встал на колено. 10 секунд, чтобы прийти в себя, ему не хватило – рефери остановил поединок, зафиксировав очередную досрочную победу Хатаева.

Интервью с Имамом Хатаевым:
«Не разбираюсь ни в политике, ни в боксе, ни в жизни». Откровенный боксёр Хатаев
Эксклюзив
«Не разбираюсь ни в политике, ни в боксе, ни в жизни». Откровенный боксёр Хатаев

Имам не только успешно вернулся в ринг и закрыл спорное поражение от Морреля, но и действительно громко заявил о себе, просто деклассировав бывшего претендента на чемпионские пояса. Ни Бетербиеву, ни действующему временному чемпиону WBA Альберту Рамиресу не удавалось так уверенно пройти Дайнеса.

Конечно, обидно, что Имам столкнулся с судейским ограблением в бою с Моррелем, который теперь будет боксировать с Каллумом Смитом за временный пояс чемпиона мира. Однако есть ощущение, что это поражение сделало Хатаева только сильнее. В поединке с Дайнесом он с первых секунд боя показал, что не собирается больше отдавать победу на усмотрение судей. У Имама яркий нокаутёрский стиль, хорошая физическая мощь, плотные удары, отличная скорость – у российского боксёра есть всё, чтобы быть не просто топом, а чемпионом мира. Теперь нужны по-настоящему большие бои – он их достоин.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android