«Менее масштабный бой, чем трилогия с Артуром». С кем в итоге подерётся Бивол?

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе и обладатель поясов WBA, WBO и IBF Дмитрий Бивол продолжает восстановление после операции и готовится к возвращению в ринг. Правда, болельщикам придётся ещё подождать: российский боксёр проведёт следующий поединок не раньше марта 2026 года. Об этом заявил промоутер Бивола Эдди Хирн.

Конечно, вокруг Дмитрия ходит много разговоров относительно того, кто должен стать следующим соперником россиянина. Многие склоняются к трилогии с Артуром Бетербиевым: российские чемпионы провели два боя, счёт в противостоянии 1:1, и, конечно, фанаты хотели бы увидеть ещё один поединок. Параллельно с этим помешать третьему бою Бивола и Бетербиева пытается непобеждённый американец Дэвид Бенавидес – чемпион WBC, которому организация подарила пояс Бивола без поединка. Дэвид постоянно вызывает Дмитрия на бой, и недавно его промоутер Сэмпсон Левковиц заявил, что Дмитрия могут лишить ещё одного титула, если он не согласится на поединок с Бенавидесом.

Дэвид Бенавидес Фото: Richard Pelham/Getty Images

«WBA гарантировала, что Дэвид станет обязательным претендентом на бой с победителем [противостояния] Бивол – Бетербиев. Бивол будет вынужден вести себя как русский Канело и отказаться от ещё одного титула, чтобы избежать встречи с Дэвидом. Он не хочет драться, потому что, когда они спарринговали, Дэвид избил его и уронил. У Бивола нет шансов победить Дэвида. Гарантирую. У него не хватит мощи удержать Бенавидеса, Дмитрий будет жестоко избит!» — приводит слова Левковица издание BoxingScene.

Но, кажется, у Бивола и его команды другие планы. Перед тем как вернуться к по-настоящему большим поединкам, Дмитрий хочет провести защиту одного из своих поясов с номинальным претендентом.

«Первый бой может оказаться менее масштабным, чем третий поединок с Артуром Бетербиевым. Возможно, он будет носить статус официальной защиты какого-либо титула. У него их довольно много. Есть вариант с Каллумом Смитом, а также с Михаэлем Айфертом. По линии WBA, насколько помню, тоже был обязательный претендент. Дмитрий не будет драться до марта», — приводит слова Хирна аккаунт EverythingBoxing в социальной сети Х.

В этом есть своя логика. Последний раз Дмитрий выходил в ринг 22 февраля, когда победил в реванше Артура Бетербиева, то есть простой будет больше года к моменту его возвращения. Плюс российский боксёр перенёс операцию, долго восстанавливался, и неизвестно, как это скажется на его форме. Поэтому выбрать «подготовительный» поединок вместо трилогии с Бетербиевым или боя с Бенавидесом – вполне разумное решение .

Однако это решение отдаляет возможность проведения трилогии и снижает вероятность, что Дмитрий и Артур вообще когда-нибудь ещё раз сойдутся в ринге и поставят точку в очном противостоянии. В январе Бетербиеву стукнет 41 год, его простой тоже тянется с февраля 2025-го, и если Дмитрий действительно решит проводить защиту поясов, то и Артуру придётся искать соперника. Неизвестно, как сложатся бои для обоих, насколько долгим будет их восстановление, а возможное поражение кого-либо из российских боксёров и вовсе спутает все карты. Так что шансы увидеть завершение трилогии на данный момент не слишком высокие.

Бенавидес же своего шанса может дождаться. Дэвид не так давно защитил «подаренный» пояс в бою с Энтони Ярдом и в случае поединка Бивола с другим соперником будет вынужден ещё раз защищать титул. И если всё пройдёт успешно – и Дмитрий, и Дэвид одержат победы, то вероятность их очного объединительного поединка за звание «абсолюта» сильно возрастёт.

А пока Бивол выбирает из обязательных претендентов в организациях, поясами которых он владеет. Каллум Смит, временный чемпион по версии WBO, вероятно, отпадает, несмотря на то что Эдди Хирн назвал его в качестве потенциального соперника. Смит дал согласие на защиту своего пояса против Дэвида Морреля, поединок должен состояться в феврале, поэтому британца можно исключить из списка.

В IBF на первой строчке идёт представитель Германии Михаэль Айферт со скромным рекордом 13-1, в WBA, что бы там ни кричал Бенавидес, есть временный чемпион Альберт Рамирес с куда более впечатляющим рекордом 22-0 (19 нокаутов). Вероятно, именно у кого-то из них наибольшие шансы стать следующим соперником Дмитрия. В любом случае, скорее всего, это будет не громкий бой с Бенавидесом и не третий поединок с Бетербиевым, так что фанатам придётся подождать. Как и Артуру с Дэвидом.