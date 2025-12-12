Нганну снова хочет в UFC. А зачем это нужно лучшей лиге мира?

В мае 2023 года Фрэнсис Нганну обрёл новое пристанище после довольно громкого ухода из UFC. Камерунец жаловался на отношение, гонорары, отсутствие страховок для бойцов и на запрет выступить в боксе. В PFL удовлетворили запросы Фрэнсиса (кроме страховок для бойцов, но они стали не так важны) и бонусом выдали ему должность главы подразделения PFL Africa, которое на тот момент не было запущено.

Нганну был доволен, активно ходил на ивенты, иногда лениво бросал заявления о том, что все знают, кто лучший тяжеловес в мире, выступил в боксе даже дважды и очень прилично заработал, а также провёл один бой в ММА и победил там Ренана Феррейру. Это одна сторона медали. Вместе с этим были неприятные истории — например, Нганну не посетил первые турниры PFL Africa и подвергся публичной критике от экс-руководителя лиги Донна Дэвиса, который заявил о разочаровании. На этом фоне тренер Фрэнсиса Эрик Никсик рассуждал о возможном возвращении звёздного тяжеловеса в UFC, а сам Нганну появился в экипировке лиги, когда сопровождал Камару Усмана на церемониальном взвешивании. Ну и в PFL не смогли найти Фрэнсису по-настоящему интересных соперников в ММА и, по сути, толком не задействовали свой самый дорогостоящий актив.

А теперь новый эпизод сериала. Не так давно Дана Уайт рассказывал о том, что Нганну в UFC отметился несколькими историями, которые совсем не красят бойца: требовал частный самолёт (но не получил, так как проиграл), возмущался, что не получит бонус в $ 50 тыс., и в целом забыл о существовании такого понятия, как субординация. Но Фрэнсиса это не смущает — он расплывчато ответил, что уже слишком стар для всяких разборок и драм, а потом намекнул, что не прочь вернуться в UFC ради боя с Джоном Джонсом в Белом доме .

«Думаю, мой следующий бой будет по ММА, потому что мы уже очень близки к завершению контракта с PFL. Они должны дать мне бой. Контракт с PFL скоро закончится, и я стану свободным агентом до турнира UFC в Белом доме, так что да – бой с Джоном Джонсом может состояться. До турнира в Белом доме ещё много времени, так что посмотрим. На самом деле у меня хорошие отношения с большинством людей в UFC, в том числе с Хантером Кэмпбеллом. В следующем году я бы хотел провести бои с Джоном Джонсом и Деонтеем Уайлдером – всегда есть шанс, что это случится», — рассказал Фрэнсис в интервью Ариэлю Хельвани.

Фрэнсис Нганну Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Журналист Джон Нэш ещё в начале года говорил, что вскоре контракт Нганну закончится и он может стать свободным агентом. Но тогда не было заявлений от бойца, а если высказался и он, то всё серьёзно. Правда Дана Уайт этим не воодушевлён и жёстко дал понять, что не заинтересован в камбэке Фрэнсиса: «Если кто-то показал вам своё истинное лицо, просто поверьте им. В UFC не было человека, который верил бы во Фрэнсиса больше, чем я. Мы пошли ва-банк с Фрэнсисом. Когда я его встретил, я сразу говорил, что он будет чемпионом. Нганну даже сидел рядом со мной в секции руководства, на моих местах, он всегда был со мной. И в Бостоне (перед первым боем со Стипе Миочичем. — Прим. «Чемпионата») он тогда показал мне, кто он такой на самом деле. И я сказал нашим парням, что я не хочу иметь с ним никаких дел. Как же я был счастлив, когда мы выкинули этого парня нахрен в PFL. Если мы кого-то отпускаем, я искренне соболезную тем компаниям, которые их подбирают. У нас была чёртова причина его отпустить. Просто так я никого не отпускаю. Я не собираюсь делать бизнес с теми, кто мне не нравится».

В целом всем давно известно, что ради бизнеса Уайт может закрыть глаза на проблемы с отдельно взятыми бойцами. Во многом на этом сейчас строятся рассуждения о возвращении Нганну в UFC. Если промоушену будет выгодно, они подпишут Фрэнсиса, а на бумаге это даёт возможности для интересных противостояний, таких как Нганну — Джон Джонс, Нганну — Том Аспиналл, реванш Нганну и Сириля Гана, Нганну — Алекс Перейра . Минимум четыре супербоя, которые будут громким событием для всего мира. Весь вопрос в договорённостях. Учитывая, что в последнее время тяжёлый вес регулярно подвергается критике, причём даже от действующего чемпиона Аспиналла, это был бы хороший козырь в рукаве UFC.

С другой стороны, Нганну по-прежнему очень токсичный актив, с которым, как все уже поняли, крайне тяжело вести дела. В первую очередь финансовые. А в UFC учитывают и такие риски. Не просто так они, по сути, отменяли экс-чемпиона и старались вообще его не упоминать. В любом случае этот вопрос, скорее всего, будет подниматься, потому что Фрэнсис — это всё же большое имя и нельзя просто так разбрасываться такими возможностями. Для болельщиков возвращение Нганну в UFC точно станет большим и долгожданным событием. И даже амбиции Фрэнсиса в боксе можно удовлетворить благодаря TKO Boxing, а заодно привлечь к проекту больше внимания .

Сейчас камерунцу обещают устроить бой в PFL. Новый глава организации Джон Мартин заявил, что это будет особенный поединок: «У Фрэнсиса остался один поединок по контракту, и я с нетерпением жду, когда мы устроим ему действительно особенный бой. Так что вы увидите его в бою в 2026 году. После этого нам нужно будет поговорить с Фрэнсисом о его будущем. Ему 39 лет, и я не знаю, как долго он хочет продолжать карьеру. Я не знаю, есть ли у него дальнейшие амбиции в MMA или он хочет вернуться в бокс. Он стал потрясающим послом для нас в нашем африканском проекте, где он развивает спорт на континенте. Он оказал там огромное влияние, и мы ценим всё, что Фрэнсис сделал для нас в этом направлении. Я бы хотел продолжать работать с ним в этом направлении в будущем».

Фрэнсис Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

По риторике руководителя PFL видно, что они не хотят терять Нганну, так как даже без боёв он был флагманом промоушена и козырем, который можно использовать в нужный момент. Без Фрэнсиса больших имён в лиге не останется, а это точно не лучший расклад для PFL. В ближайшие месяцы в вопросе Нганну наступит развязка, и кто знает — вдруг случится мощнейший камбэк.