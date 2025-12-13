«У нашего бокса есть всё — возможности, залы, деньги». Интервью с главным тренером сборной

В Дубае со 2 по 13 декабря проходит чемпионат мира по боксу IBA. В его рамках сборная России уже добилась выдающихся результатов — 12 из 13 спортсменов вышли в финал и попытаются привезти домой золотые медали.

В интервью «Чемпионату» главный тренер Виктор Фархутдинов дал оценку результатам национальной команды и высказался об уровне конкуренции на мировом первенстве. Также специалист ответил, сколько золотых медалей сборная России могла бы выиграть на Олимпиаде, и отметил, что сейчас у российского бокса есть все условия для развития.

– Как вам выступление сборной России?

– На данный момент хорошо. Подготовка хорошая, прошли три этапа. Ребята дышат, от боя к бою прибавляют. Функционально готовы. Будем забирать, стараться. Соперники очень сильные. Чемпионат мира, много олимпийских чемпионов. Будем стараться забрать золотые медали по максимуму.

– Не разочаровало, что на турнир не приехали многие сборные, вроде США и некоторых европейских команд?

– Нет, конечно. На турнире шесть олимпийских чемпионов, 11 чемпионов мира. Пятикратные, трёхкратные, двухкратные. Хватает сильнейших боксёров. Организация, проведение — всё на отличном уровне. Это очень большой, конкурентный турнир.

– А конкуренцию как оцените?

– Уровень конкуренции – высочайший. Испанцы привезли сильнейшую команду. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Мы сделали заключительный сбор в Ташкенте. Там было 17 команд. Успели с ними непосредственно постоять, поработать — всё на высоком уровне. Этот сбор нам пошёл на пользу, да и другим командам. Например, сборная Узбекистана готовилась перед Олимпийскими играми целый год с нами и потом показала там отличный результат.

Я очень благодарен за организацию. У нас никаких разногласий нет. Помощь большая была оказана. Специалисты у нас очень хорошие.

ЧМ-2025 по боксу Фото: Francois Nel/Getty Images

– Смотрели конкурентов – чемпионат мира, проводимый World Boxing? Какой там был уровень?

– Смотрел. Конечно, ниже. Ребятам там даже грамоты не давали. У нас есть наша организация, которая делает всё на высоком уровне. Все приехали, всё порешали.

– Если бы нас сейчас пустили на Олимпийские игры, на какой результат вы бы рассчитывали?

– Нужно готовиться, ездить. Больше международных стартов. И всё будет нормально. Так вот прямо по медалям не могу, сложно сказать. Нужно собирать хорошую команду, проводить подготовку. Минимум три олимпийских золота нужно было бы брать, если дали бы нам возможность.

— Пара боксёров уже тут, на ЧМ-2025, на условиях анонимности рассказывали, что не особо хотели участвовать в турнире, так как не видят в нём большого смысла. Что можно им ответить?

– А зачем они сюда приехали? Приехали за деньгами, гонорарами. Зачем так говорить? Это же глупо. Если приехали, значит, есть смысл. И боксёры здесь сильнейшие.

– Кто из нашей сборной сейчас самый перспективный? 19-летний Рогозин?

– Рогозину ещё нужно пахать и пахать. Он молодой, перспективный. Вся команда – хорошая. Муслим – капитан, он держит команду. Очень хочу, чтобы он стал трёхкратным чемпионом мира. За всю историю советского и российского бокса такого не было.

Муслим Гаджимагомедов Фото: РИА Новости

– Что бы вы хотели улучшить в российском боксе? Может, хотелось бы видеть больше молодых боксёров или получить больше инфраструктуры?

– У российского бокса сейчас есть всё. И руководство всегда идёт навстречу, всё предоставляет. У нас есть всё необходимое. Возможности есть, залы есть, деньги есть. Даже в этот раз мы прошли качественную подготовку именно к дубайскому турниру в Сочи и в Кисловодске. Сделали всё на высокогорье и подвели команду в хороших кондициях.

– Выступление в профессионалах, чем, например, занимаются Гаджимагомедов с Атаевым, никак не мешает парням?

– Нет. Мы даём возможность, согласовываем со всеми заинтересованными сторонами эти вопросы. У нас нет никаких разногласий. Мы друг друга понимаем, помогаем, решаем всё. И результат есть.