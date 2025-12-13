Долго запрягал, но ярко закончил. Гассиев снёс Пулева и снова стал чемпионом мира!

В Дубае завершился турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 13. В главном событии вечера бывший чемпион мира в крузервейте Мурат Гассиев проводил бой за титул регулярного чемпиона WBA в королевском дивизионе с обладателем титула Кубратом Пулевым.

Гассиев долгое время шёл в профессиональной карьере без поражений. В декабре 2016 года Мурат одолел соотечественника Дениса Лебедева и впервые стал чемпионом мира IBF. Затем было выступление во Всемирной боксёрской суперсерии, в которой российский боксёр добрался до финала, по пути завоевав ещё и пояс WBA. Но решающий поединок за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика не получился: Гассиев впервые в карьере проиграл и взял двухлетний перерыв.

Во время паузы Мурат восстанавливался от травм и готовил себя к новой весовой категории: Гассиев решил перебраться в королевский дивизион. После возвращения российский боксёр одержал четыре досрочные победы подряд и, казалось, вот-вот доберётся до титула. Но Мурат оступился в поединке с Отто Валлином, который мог открыть перед ним двери к большим боям. Швед после победы над Гассиевым боксировал с Энтони Джошуа, а Гассиев не выступал год и снизил уровень оппозиции. В двух последних поединках он одолел Кема Юнгквиста и Джереми Милтона и получил ещё один шанс вернуться к громким поединкам.

Имя у этого шанса Кубрат Пулев. 44-летний болгарин – настоящий ветеран бокса, имеет за плечами солидную любительскую карьеру с бронзой чемпионата мира. В профессионалах Пулев побеждал Дерека Чисору, Кевина Джонсона, Мануэля Чарра, боксировал с Энтони Джошуа и Владимиром Кличко – опыта у Кубрата хоть отбавляй. Но самое главное для Гассиева – это то, что болгарин владел престижным титулом регулярного чемпиона WBA, который вполне мог стать для Мурата тем самым билетом в элиту королевского дивизиона. А возможно, и к реваншу с Александром Усиком, который является полноценным чемпионом WBA. Так что бой с Пулевым для Гассиева был крайне принципиальный.

Первый раунд боксёры взяли на пристрелку. Пулев активно работал джебом, Мурат много финтил, проверял корпус чемпиона и присматривался к сопернику. Кубрат был активнее на старте поединка, Мурат же никуда не спешил и давал болгарину действовать первым номером. Но постепенно Гассиев стал больше занимать центр ринга, поддавливать чемпиона, правда, до активных атак дело не доходило: мало бил российский боксёр в стартовых раундах.

К третьему раунду чемпион по-прежнему хорошо работал с дистанции, доносил раз за разом джеб до цели, вкладывался в двойки, которые Гассиев читал. Мурату не хватало активности, периодически он обрабатывал корпус болгарина, но скатывался в основном к одиночным ударам. Не самый высокий темп держали боксёры в первой половине. Стоило только Гассиеву добавить в скорости, и у него проходили и левый боковой, и правый прямой, и хорошие комбинации, но было это не так часто. Кубрат продолжал сдерживать россиянина многочисленным джебом, периодически перехватывал инициативу и взрывался двойками по блоку.