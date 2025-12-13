Финалы ЧМ-2025: за золото сразятся 12 россиян! Сборная замахнулась на рекорд. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, состоятся финалы чемпионата мира по боксу. Это одно из самых масштабных первенств планеты в истории: больше 100 стран, огромные призовые и топовый состав. Поэтому к последнему соревновательному дню приковано запредельное внимание.

Свои поединки проведут 12 представителей сборной России. Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров выйдут в ринг только за золотом.

