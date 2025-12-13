Скидки
PFL Чемпионская Серия 4: Немков vs. Феррейра
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Финалы ЧМ-2025 по боксу — прямая онлайн-трансляция, 13 декабря 2025 года, где смотреть, эфир, лайв

Финалы ЧМ-2025: за золото сразятся 12 россиян! Сборная замахнулась на рекорд. LIVE
Сергей Сорокин
Финалы ЧМ-2025 по боксу
Национальная команда может переписать историю любительского бокса.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, состоятся финалы чемпионата мира по боксу. Это одно из самых масштабных первенств планеты в истории: больше 100 стран, огромные призовые и топовый состав. Поэтому к последнему соревновательному дню приковано запредельное внимание.

Свои поединки проведут 12 представителей сборной России. Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров выйдут в ринг только за золотом.

Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 54 кг. Вячеслав Рогозин — Сакен Бибосынов
13 декабря 2025, суббота. 16:50 МСК
Вячеслав Рогозин
Не началось
Сакен Бибосынов
Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 86 кг. Шарабутдин Атаев — Алексей Алфёров
13 декабря 2025, суббота. 20:10 МСК
Шарабутдин Атаев
Не началось
Алексей Алфёров
Прочие бои 2025. Бокс. ЧМ-2025. Финал
До 92 кг. Турабек Хабибуллаев — Муслим Гаджимагомедов
13 декабря 2025, суббота. 20:35 МСК
Турабек Хабибуллаев
Не началось
Муслим Гаджимагомедов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем полуфинальный день соревнований:
Впереди планеты всей! Россияне катком прошлись по полуфиналу ЧМ по боксу
Где смотреть финальные поединки ЧМ-2025 по боксу Дата и время финальных боёв ЧМ-2025 по боксу Расписание поединков российских бойцов в финалах ЧМ-2025
Live Сергей Сорокин

💥 В нашей национальной команде много ярких парней

В России растут новые боксёрские суперталанты. 19-летний Рогозин — открытие ЧМ-2025
10:15 Сергей Сорокин

🤝 Ротенберг — об успехах российских боксёров: хоккей и бокс — вместе

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг отметил успехи российских боксёров на чемпионате мира в Дубае.

– Следите за нашими боксёрами на чемпионате мира?
– Благодарю федерацию бокса за поддержку нашего хоккея. Работаем все вместе, берём пример у лучших. Бокс, хоккей, дзюдо – все виды спорта мы объединяем. Когда мы хотим достигать высочайшего уровня, мы должны уметь заниматься всем и не забывать про образование. Мы вместе, нас объединяют наши победы. Будем стремиться побеждать, чтобы вдохновлять народ, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

09:47 Сергей Сорокин

🥇 Генсекретарь Федерации бокса РФ назвал цель, которая ставится перед сборной России

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин назвал цель на проходящий в Дубае (ОАЭ) чемпионат мира для мужской национальной сборной.

«Я максималист. И не просто так говорю про 13 золотых медалей. Я на это и рассчитываю. В каждом нашем боксёре я вижу потенциал, вижу задатки чемпиона. В России он сильнейший в своей весовой категории, почему и в мире он не может быть сильнейшим», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть финальные поединки ЧМ-2025 по боксу

Смотреть трансляции каждого соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA.

09:47 Сергей Сорокин

😁 Беспутин: про слабую оппозицию на ЧМ-2025 могут говорить только дилетанты и обыватели

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался об уровне организации любительского чемпионата мира среди мужчин, проходящего в Дубае (ОАЭ).

«На чемпионате мира представлены 118 стран. И как можно говорить про слабую оппозицию? Все сильнейшие команды и боксёры здесь. Олимпийские чемпионы здесь. Сложно говорить, что нет оппозиции. В полуфинале бои будут интереснее. Но вот так могут говорить только дилетанты и обыватели. Ну или завистники», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время финальных боёв ЧМ-2025 по боксу

Финальная стадия чемпионата мира по боксу пройдёт 13 декабря в Дубае, ОАЭ. Сражения за золотые медали начнутся в 16:00 по московскому времени.

09:46 Сергей Сорокин

🔝 Виктор Фархутдинов ответил на вопросы «Чемпионата»

«У нашего бокса есть всё — возможности, залы, деньги». Интервью с главным тренером сборной
«У нашего бокса есть всё — возможности, залы, деньги». Интервью с главным тренером сборной
09:45 Сергей Сорокин

Расписание поединков российских бойцов в финалах ЧМ-2025

  • 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) – Субхан Мамедов (Азербайджан);
  • 51 кг: Хасанбой Дусматов (Узбекистан) – Баир Батлаев (Россия);
  • 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) – Сакен Бибосынов (Казахстан);
  • 60 кг: Абдумалик Халоков (Узбекистан) – Всеволод Шумков (Россия);
  • 63,5 кг: Омар Ливаза (Кыргызстан) – Илья Попов (Россия);
  • 67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) – Евгений Кооль (Россия);
  • 71 кг: Сергей Колденков (Россия) – Абылайхан Жусупов (Казахстан);
  • 75 кг: Сабыржан Аккалыков (Казахстан) – Исмаил Муцольгов (Россия);
  • 80 кг: Джавохир Умматалиев (Узбекистан) – Джамбулат Бижамов (Россия);
  • 86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) – Алексей Алфёров (Беларусь);
  • 92 кг: Турабек Хабибулаев (Узбекистан) – Муслим Гаджимагомедов (Россия);
  • 92+ кг: Арман Маханов (Узбекистан) – Давид Суров (Россия).
