Финалы ЧМ-2025: за золото сразятся 12 россиян! Сборная замахнулась на рекорд. LIVE

Сегодня, 13 декабря, в Дубае, ОАЭ, состоятся финалы чемпионата мира по боксу. Это одно из самых масштабных первенств планеты в истории: больше 100 стран, огромные призовые и топовый состав. Поэтому к последнему соревновательному дню приковано запредельное внимание.
Свои поединки проведут 12 представителей сборной России. Эдмонд Худоян, Баир Батлаев, Вячеслав Рогозин, Андрей Пегливанян, Всеволод Шумков, Илья Попов, Евгений Кооль, Сергей Колденков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров выйдут в ринг только за золотом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг отметил успехи российских боксёров на чемпионате мира в Дубае.
– Следите за нашими боксёрами на чемпионате мира?
– Благодарю федерацию бокса за поддержку нашего хоккея. Работаем все вместе, берём пример у лучших. Бокс, хоккей, дзюдо – все виды спорта мы объединяем. Когда мы хотим достигать высочайшего уровня, мы должны уметь заниматься всем и не забывать про образование. Мы вместе, нас объединяют наши победы. Будем стремиться побеждать, чтобы вдохновлять народ, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин назвал цель на проходящий в Дубае (ОАЭ) чемпионат мира для мужской национальной сборной.
«Я максималист. И не просто так говорю про 13 золотых медалей. Я на это и рассчитываю. В каждом нашем боксёре я вижу потенциал, вижу задатки чемпиона. В России он сильнейший в своей весовой категории, почему и в мире он не может быть сильнейшим», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Где смотреть финальные поединки ЧМ-2025 по боксу
Смотреть трансляции каждого соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA.
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался об уровне организации любительского чемпионата мира среди мужчин, проходящего в Дубае (ОАЭ).
«На чемпионате мира представлены 118 стран. И как можно говорить про слабую оппозицию? Все сильнейшие команды и боксёры здесь. Олимпийские чемпионы здесь. Сложно говорить, что нет оппозиции. В полуфинале бои будут интереснее. Но вот так могут говорить только дилетанты и обыватели. Ну или завистники», — передаёт слова Беспутина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Дата и время финальных боёв ЧМ-2025 по боксу
Финальная стадия чемпионата мира по боксу пройдёт 13 декабря в Дубае, ОАЭ. Сражения за золотые медали начнутся в 16:00 по московскому времени.
Расписание поединков российских бойцов в финалах ЧМ-2025
- 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) – Субхан Мамедов (Азербайджан);
- 51 кг: Хасанбой Дусматов (Узбекистан) – Баир Батлаев (Россия);
- 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) – Сакен Бибосынов (Казахстан);
- 60 кг: Абдумалик Халоков (Узбекистан) – Всеволод Шумков (Россия);
- 63,5 кг: Омар Ливаза (Кыргызстан) – Илья Попов (Россия);
- 67 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) – Евгений Кооль (Россия);
- 71 кг: Сергей Колденков (Россия) – Абылайхан Жусупов (Казахстан);
- 75 кг: Сабыржан Аккалыков (Казахстан) – Исмаил Муцольгов (Россия);
- 80 кг: Джавохир Умматалиев (Узбекистан) – Джамбулат Бижамов (Россия);
- 86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) – Алексей Алфёров (Беларусь);
- 92 кг: Турабек Хабибулаев (Узбекистан) – Муслим Гаджимагомедов (Россия);
- 92+ кг: Арман Маханов (Узбекистан) – Давид Суров (Россия).